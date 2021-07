Ampliación del aforo para vacunados, una medida para incentivar la inoculación en el mundo

Varios pases con acceso a gran cantidad de vacunas implementaron medidas para estimular la inoculacin.

En Francia se exigir un certificado de inmunizacin para acceder a bares, restaurantes o cines, o viajar en trenes y aviones.

Otro de los beneficios de estas medidas tiene que ver con la reduccin del impacto econmico de la pandemia.

Desde el lunes o martes los locales comerciales bonaerenses podrn recibir ms gente, siempre que est vacunada.

"Por supuesto que no esto no significa que se deban abandonar los cuidados, sabemos que las vacunas reducen significativamente el riesgo de infeccin sintomtica, pero no lo eliminan"” infectloga Leda Guzzi

Ms de 7 millones de argentinos tienen el certificado de vacunacin digital en sus celulares



Toda la información relativa a la campaña de vacunación contra el coronavirus se encuentra en el Monitor Público de Vacunación Más de 7 millones de personas usuarias de la aplicación “Mi Argentina” ya disponen, dentro de la misma, de su credencial de vacunación contra el coronavirus, informó la Jefatura de Gabinete a través de un comunicado.“Mi Argentina” cuenta con más de 7 millones de usuarios y, además de la credencial de vacunación, que se encuentra en la sección Mis documentos, la ciudadanía puede vincular a la aplicación su DNI digital, Registro de conducir, seguro automotor, cédula verde y azul, credencial de ART, constancia de CUIL, el símbolo internacional acceso para personas con discapacidad y el Certificado Turismo, entre otras.La credencial de vacunación es parte de los servicios digitales para la gestión de la campaña de vacunación nacional contra la Covid-19, como la web argentina.gob.ar que nuclea toda la información sobre la pandemia.Este sistema se complementa con el Sistema Nacional de Turnos que implementan las provincias para asignar y dar aviso de los turnos de vacunación a través del correo, app Mi Argentina o Cuidar.La Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación desarrolló el Certificado de Vacunación Digital a través de la aplicación Mi Argentina (se descarga en las tiendas on line tanto en sistemas Android y iOS), para que toda persona que haya recibido la vacuna contra la Covid-19 cuente con su credencial digital.Para tramitar el certificado solamente se necesita contar con un usuario en Mi Argentina ya que, a partir de los datos cargados en el Registro Federal de Vacunación Nominalizado, del Ministerio de Salud de la Nación, se podrá visualizar en la aplicación la información sobre el nombre de la vacuna recibida, el lote, el establecimiento en donde se la aplicaron, las dosis y las fechas correspondientes a cada una.La credencial digital, que tiene validez como un registro oficial de vacunación, es posible gracias al trabajo conjunto entre la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Salud de la Nación.También se está trabajando para poder integrar a Mi Argentina los resultados del PCR y los carnet de vacunación de hijos e hijas.Toda la información relativa a la campaña de vacunación contra el coronavirus se encuentra en el Monitor Público de Vacunación https://www.argentina.gob.ar/monitorcovid donde la ciudadanía puede consultar en tiempo real las vacunas contra la Covid-19 que se aplicaron por provincia y en el país.

La ampliacin del aforo para personas vacunadas, la disminucin para ellas del precio de la entrada a un recital o simplemente el acceso exclusivo, son, sealaron este martes especialistas, quienes recordaron que igualmente la poblacin vacunada debe continuar con los cuidados porque pueden contagiar y contagiarse.En Argentina, frente a la aceleracin del ritmo de vacunacin que ya alcanz al, el lunes la Provincia de Buenos Aires anunci que comienza la vacunacin libre para mayores de 30 aos (sin turno) y que desde este prximo lunes se amplan los aforos en establecimientos gastronmicos, gimnasios, clubes, centros comerciales o shoppings "exclusivamente para personas vacunadas con una dosis"."Sin duda stas son estrategias que se pueden implementar dado el semforo epidemiolgico de este momento (con casos, hospitalizaciones y fallecimientos a la baja) y con casi el 50% de la poblacin total vacunada con al menos una dosis", seal a Tlam la mdica infectloga Leda Guzzi.indic que este tipo de medidas "vienen funcionando muy bien en otros pases como estrategia para motivar la vacunacin, sobre todo de las poblaciones ms jvenes que en ocasiones se sienten al margen del problema de la Covid-19"."Por supuesto que no esto no significa que se deban abandonar los cuidados -continu la infectloga- sabemos que las vacunas reducen significativamente el riesgo de infeccin sintomtica, pero no lo eliminan, sobre todo en el contexto de las nuevas variantes".Otro de los beneficios de este tipo de medidas tiene que ver con lade la pandemia: "Adems de incentivar la vacunacin, aumentar unos puntos el porcentaje del aforo actual es una medida que mejora bastante la ecuacin econmica, sin aumentar proporcionalmente los riesgos", indic el fsico e investigador de Conicet Jorge Aliaga.Fueron varios los pases con acceso a gran cantidad de vacunas que implementaron medidas para estimular que la poblacin se inocule:• En Estados Unidos los ejemplos son numerosos, desde la venta de entradas con precios diferentes (como el festival de punk que se hizo en La Florida el 26 de junio que cobraba 18 dlares a los vacunados y 999,99 dlares a los que no) hasta el obsequio de una cerveza a cambio (como pas en Nueva Jersey).• Hace una semana, casi 1,7 millones de franceses sacaron turno para vacunarse contra el coronavirus en 48 horas luego de que el presidente Emmanuel Macron anunciara que se exigir un certificado de inmunizacin o una prueba negativa para acceder a bares, restaurantes o cines, o viajar en trenes y aviones.Para eles importante dejar en claro que "la pandemia no termin; todava tenemos una altsima circulacin viral en el pas, gran cantidad de personas internadas en terapia intensiva con Covid-19, aunque se trate de cifras a la baja".En ese contexto, Farina seal a Tlam que "una persona vacunada tiene mucha menos chance de tener enfermedad grave o morir, pero puede contagiarse y contagiar, sobre todo frente a las nuevas variantes como estamos viendo en pases como el Reino Unido"."Desde el punto de vista estratgico, el tipo de medidas como la ampliacin del aforo es un mensaje para incentivar a aquellas personas que todava no se han vacunado y tiene mucha lgica en el contexto que estamos, pero siempre recordando que las medidas de prevencin tienen que seguir vigentes como la distancia, el uso de barbijo y la ventilacin", indic Farina, Jefe de Infectologa del Hospital Cuenca Alta.Consultado este martes sobre el anuncio de la Provincia de Buenos Aires durante la conferencia de prensa semanal,indic "no puedo opinar sobre la medida en particular porque me falta conocer los detalles de la implementacin, pero en el mundo los pasaportes sanitarios se utilizan mucho por dos motivos"."El primero, para garantizar la seguridad de las personas que hacen actividades sociales, y el segundo es dar un estmulo para aquellos que estn dudando si vacunarse o no", explic.Sobre una eventual implementacin de ese "pasaporte" en el distrito sostuvo que "aqu todava no hemos vacunado a todas las personas que queran, de manera que an no es el tiempo de ese tipo de medidas, pero a futuro puede ser una herramienta a evaluar y analizar su impacto en el mundo".Finalmente, laremarc la importancia de avanzar en el pas, y en todo el mundo, "con la vacunacin completa de la mayor cantidad de personas posible, sobre todo frente a estas variantes ms transmisibles como la Delta".Obieta, quien es adems jefa del Servicio de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Municipalidad de San Isidro, record que incluso con el esquema completo, "no se deben relajar los cuidados porque las vacunas han demostrado ser eficaces para disminuir formas graves, hospitalizaciones y muertes, pero su eficacia para disminuir la transmisin no est del todo comprobada, y mucho menos respecto a las nuevas variantes"."Entonces, an estando vacunados tenemos que cuidarnos, porque si dejamos de cuidarnos va aumentar la circulacin viral, y cuanto ms virus circula ms posibilidad de que haya nuevas variantes, entonces es como el cuento de la buena pipa", concluy.