Córdoba intensifica la estrategia de llevar vacunas a los barrios por falta de inscriptos

En la provincia ya se aplicaron 2.356.523 vacunas. Foto: Laura Lescano

Segn el Indec, son 2.765.249 las personas mayores de 18 aos residentes en Crdoba para recibir vacunas.

Quedan pendiente de inscripcin alrededor del 26% del padrn. Foto: Laura Lescano

El, debido a que an quedan pendiente de inscripcin alrededor del 26% del padrn de la poblacin susceptible de recibir la inoculacin de la primera dosis contra el coronavirus, informaron desde el Ministerio de Salud provincial.Una fuente de la cartera de Salud manifest a Tlam que para esta semana se espera la llegada de ms de 200.000 dosis de vacunas y que,“El nmero de inscripcin para la vacunacin es muy dinmica y muy cambiante en el da a da. No tiene que ver con sectores sociales antivacunas, sino que por lo general se trata de jvenes que se olvidaron de inscribirse”, manifest la fuente.En ese sentido aadi que como estrategia para alcanzar la vacunacin de la mayor parte de la poblacin se estn realizando los Operativos Identificar, que consisten en trasladar los vacunatorios a los barrios, tanto enLa campaa incluye tambin la bsqueda activa de casos sospechosos de Covid-19, as como de contactos estrechos y asintomticos en sectores especficos definidos por criterios epidemiolgicos.De acuerdo a los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadstica y Censos (Indec), son 2.765.249 las personas mayores de 18 aos residentes en Crdoba para recibir las vacunas, de los cuales aproximadamente 690.000 (26%) an o se inscribieron.En el marco de esa campaa, para este martes, tambin a las personas de todas las edades que perdieron el turno, mientras contina la misma modalidad para embarazadas y personas con discapacidad.Segn los datos del Sistema Integral para la Gestin de Informacin en Programas de Salud (Sigipsa) de Crdoba, en la provincia ya se aplicaron 2.356.523 vacunas, de las cuales 1.916.268 corresponden a primeras dosis y 440.255 a la segunda.