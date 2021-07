Un hombre acusado de abuso engañó a su expareja y se llevó a su hija de seis años

El drama de una nia de 6 aos: su padre, acusado de abuso, se la llev a Bolivia y no se la quieren restituir a su mam.

Una mujer denunci queen el barrio porteo de Flores con la excusa de que se la llevaba de vacaciones a Crdoba, que escap con la nia a Bolivia, donde habra abusado de ella, y que ante esa situacin la Justicia de ese pas la envi a un hogar de acogida y se niega a restitursela.Todo comenz el 22 de febrero cuando el padre de la nia, al que solo se identificar como W., le dijo a su exmujer G., de quien estaba separado pero con quien conviva por razones econmicas, que se ira de viaje con la hija de ambos, J, segn relataron a Tlam la mujer y su abogada."Las supuestas vacaciones duraran aproximadamente una semana, pero el da en que W. habacon G.", relat a Tlam la letradaFinalmente, el 28 de febrero, un hermano de G. que vive en Bolivia le dijo que la nia estaba all con su padre, por lo cual la madre de la nena radic una denuncia por "" en la Fiscala Nacional en lo Criminal y Correccional N 53 portea."En un momento logr comunicarme con l y", cont G. entre lgrimas.Solo en tres ocasiones ms la mujer pudo hablar brevemente con su hija, pero el 4 de abril las comunicaciones se interrumpieron.Poco despus, el 14 de mayo, tom conocimiento de que su expareja haba sido detenido mientras intentaba lograr la custodia de la nia porque sta, al ser entrevistada por una psicloga, revel que su progenitor abusaba de ella, segn pudo reconstruir luego la abogada Gimnez y su equipo de patrocinio gratuito de la(UBA), que asesora a la mujer desde fines de abril.Desde ese momento comenz otra odisea para la nia porque por orden judicial fue trasladada a unay luego entregada en la ciudad de Oruro, sin consentimiento de su madre, a sus abuelos maternos, a quienes ni siquiera conoca."Ah es cuando G. nos cuenta que durante su infancia haba sido abusada por su padre, es decir quien ahora se encontraba al cuidado de J., y empieza de forma ms desesperada a insistir por todos los medios y frente a todos los organismos posibles para que le devuelvan a su hija", asegur su representante legal.Sin posibilidad de viajar a Bolivia por cuestiones econmicas y por las restricciones vigentes por la pandemia, despus de largas gestiones se logr que el juzgado que haba entregado la nia a sus abuelos realizara una audiencia con la madre mediante videoconferencia el 13 de julio ltimo.Pese a que G. relat todo los sucedido con su hija,hasta que se hiciera la revinculacin con la familia en Bolivia.La abogada le explic al magistrado que esto no era posible ya que la madre vive en Argentina y destac que la nia haba llegado a esa situacin por la sustraccin realizada por su padre, ya que ella jams perdi vnculo con la menor ni se desentendi de sus obligaciones."El juez insiste en dar en adopcin a la nena pero esto no debera ser posible ya que el Cdigo de la Nia, Nio y adolescente del Estado Plurinacional de Bolivia establece como primer requisito para ello que el menor sea de nacionalidad boliviana, no admitiendo entonces la adopcin de nios extranjeros" explic Gimnez.La letrada agreg que, por otro lado, la Argentina, desde la aprobacin de la Convencin sobre los Derechos del Nio por ley 23.849, posteriormente incorporada a la Constitucin en la reforma de 1994, manifest una clara posicin contraria, desfavorable a la adopcin internacional respecto de nios nacionales o con residencia en nuestro pas, que se pretendan adoptar por residentes en el extranjero."La Justicia boliviana es una justicia patriarcal y se encuentra asumiendo atribuciones que no le corresponden, como es la de decidir el destino de una menor argentina", aadi Gimnez.En tanto, la madre de J. dijo que la nia "est en un hogar de acogida, sola, rodeada de gente que no conoce" y manifestndole su "miedo" y las "ganas" que tiene de volver a estar en su hogar.Adems de la denuncia penal, al tomar conocimiento de esta situacin, comenzaron a intervenir en el caso la Cancillera y el consulado argentino en Bolivia con el fin de conseguir la restitucin de la nia a su madre, aunque por el momento no se ha logrado avanzar en ese sentido por la reticencia de la Justicia del pas vecino.