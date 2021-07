A los 82 años, la aviadora Wally Funk logró revertir décadas de discriminación en la NASA

"Dije que quera ser astronauta. Pero nadie quera llevarme. No pens que alguna vez ira all", cont la aviadora.

Jeff Bezos, el hombre ms rico del mundo, encabez su sueo de vuelos espaciales para turistas

La aviadora Wally Funk no slo se convirti este martes en la persona de ms edad en llegar al espacio sino que adems, a los 82 aos, logr una revancha para sus compaeras del Mercury 13, el proyecto para convertir en astronautas a trece mujeres que finalmente fue descartado por la NASA en 1961.El pasado 1 de julio, el magnate Jeff Bezos, anunci que Wally sera la encargada de pilotear su proyecto ms ambicioso: el primer vuelo espacial tripulado de su compaa Blue Origin que este martes logr cruzar la lnea de Karman que marca el lmite entre la atmsfera terrestre y el espacio exterior."En 1961, Wally Funk estaba en la cima de su clase como parte del Mercury 13", escribi Bezos en su cuenta de Instagram al anunciar que la mujer sera parte de la tripulacin de la nave New Shepard. "A pesar de haber completado su preparacin el programa fue cancelado y ninguna de las 13 vol", sigui el magnate.Mary Wallace "Wally" Funk naci el 1 de febrero de 1939 en Las Vegas. En 1961, decidi sumarse al proyecto que llevaba adelante el mdico estadounidense William Lovelace, el Mercury 13, con el que planeaba convertir a un grupo de trece mujeres en las primeras en llegar al espacio.Como el resto de sus compaeras, las calificaciones de Wally fueron excelentes al igual que las pruebas fsicas. Sin embargo, la NASA decidi cancelar el programa por un nico motivo: eran mujeres.Jerrie Cobb y Janey Hart, dos de ellas, acudieron al Congreso para plantear la discriminacin. Entre las objeciones que escucharon, uno de los congresistas le plante que siendo astronauta no podra criar como "corresponde" a sus hijos.Otro de los que habl en el Congreso fue John Glenn, un reconocido piloto y el primer estadounidense en orbitar la Tierra. "El hecho de que las mujeres no estn en este campo es una realidad de nuestro orden social", dijo entonces Glenn.En 1998, a los 77 aos, Glenn se convirti en la persona de ms edad en llegar al espacio exterior al subirse a uno de los vuelos del trasbordador espacial Discovery.Pero fue Wally Funk quien este martes le arrebat el ttulo. Con una agilidad que en nada la diferenciaba de sus cuatro compaeros de la New Shepard, la mujer subi las interminables escalerillas que llevaban hasta la puerta de la nave, enfundada en su traje azul y una sonrisa a la que pareca no poder contener.En todos estos aos, Wally nunca perdi las esperanzas de poder tripular una nave espacial. Y aunque en 1983 Sally Ride se convirti en la primera astronauta abriendo las puertas para otras mujeres, Wally nunca pudo concretar su sueo."Dije que quera ser astronauta. Pero nadie quera llevarme. No pens que alguna vez ira all", cont Wally en un video que public Bezos en sus redes sociales. "Nadie ha esperado tanto tiempo", le contest el empresario, "bienvenida a la tripulacin, Wally".