Quirós aseguró que los "pasaportes sanitarios" sirven para estimular la vacunación

El ministro de Salud porteo, Fernn Quirs, destac que los pasaportes sanitarios se utilizan en el mundo "para garantizar la seguridad de las personas que hacen actividades sociales" y para "dar un estmulo para aquellos que estn dudando si vacunarse o

"En el mundo los pasaportes sanitarios se utilizan mucho por dos motivos, primero para garantizar la seguridad de las personas que hacen actividades sociales y el segundo muy importante es dar un estmulo para aquellos que estn dudando si vacunarse o no"” Fernn Quirs

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunci la ampliacin del aforo en locales gastronmicos y de compras para quienes recibieron una dosis de las vacunas contra la Covid-19.

Descenso de casos

El ministro de Salud porteo,, destac que losse utilizan en el mundo "para garantizar la seguridad de las personas que hacen actividades sociales" pero sobre todo para "dar un estmulo para aquellos que estn dudando si vacunarse o no", en el marco de la pandemia de coronavirus.As lo expres el funcionario al ser consultado sobre el anuncio del Gobierno de la provincia de Buenos Aires de ampliacin delpara quienes recibieron una dosis de las vacunas contra la Covid-19."No puedo opinar sobre la medida en particular porque me faltan conocer los detalles de la implementacin, pero en el mundo los pasaportes sanitarios se utilizan mucho por dos motivos, primero para garantizar la seguridad de las personas que hacen actividades sociales y el segundo muy importante es dar un estmulo para aquellos que estn dudando si vacunarse o no", dijo Quirs en su habitual conferencia de prensa sobre la situacin epidemiolgica.En ese sentido, asegur que "en un contexto en el quetuvieron la posibilidad de hacerlo, me parece que es un instrumento para evaluar y analizar su impacto".Sobre una eventual implementacin de ese pasaporte en el distrito, sostuvo que "aqu todava no hemos vacunado a todas las personas que queran de manera que todava no es el tiempo de ese tipo de medidas, pero a futuro puede ser una herramienta a evaluar y analizar su impacto en el mundo".El gobernador bonaerense,, anunci que que "a partir del lunes prximo, en cada una de las fases, y sobre todo en las actividades de establecimientos gastronmicos, gimnasios, clubes, centros comerciales o shopping, se ampliarn los aforos para los vacunados".Esto significa que "", aadi.Con respecto a la evolucin del coronavirus, Quirs indic que si se analiza la situacin de CABA por fecha de reporte "llevamos una serie de 8 a 10 semana de descenso de casos" a pesar de que "en la ltima semana ese descenso se desaceler pero sigue bajando".En el mismo sentido, asegur que si se ordenan los casos por fecha de inicio de sntomas, "de 2.700 promedio que tuvimos en el pico de este ao, estamos en valores debajo de 900, inclusive por debajo de picos de olas anteriores".En relacin a la cantidad de fallecidos, inform que en las ltimas semanas hubo en CABA un "descenso significativo" pasando de un promedio diario en abril y mayo de 45 personas por da a 20 en estos das; "es decir que hubo una disminucin del 50 por ciento y vemos que sigue bajando semana a semana".En cuanto a la vacunacin de nias, nios y adolescentes, indic que "hasta hoy no tenemos en el pas ninguna vacuna aprobada" para esta poblacin."Sabemos que", dijo Quirs.Con respeto a una eventual tercera ola de contagios, el ministro porteo indic que "nunca dijimos que era inminente pero sabemos que el invierno es un perodo de mucho riesgo, de manera que nuestros datos y estimacin sigue indicando que por delante tendremos una nueva ola, que seguramente estar vinculada al fro y a las variantes ms contagiosas".