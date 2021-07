Encontraron muerto a un cineasta francés que vivía en Alta Gracia

Ivn Noel fue hallado sin vida en su motorhome

El cineasta franco-argentino Ivn Noel, de 52 aos, quien estaba acusado por abuso sexual, fue encontrado muerto este lunes en la localidad cordobesa de Alta Gracia, donde resida, informaron fuentes judiciales., en un hecho que qued caratulado transitoriamente comoNoel fue hallado sin vida en el motorhome que tena en el barrio Tiro Federal de Alta Gracia, donde viva, y segn el sitio local Resumen de la Regin,material que an puede visualizarse en la red social.(aludiendo a un amigo que hace aos tom la determinacin de quitarse la vida tomando una pastilla letal)sostuvo el cineasta en el artculo.que se habran cometido durante la filmacin de la pelcula Cordero de Dios, rodada entre fines de 2018 y principios de 2019.a tenor del artculo 306 in fine, que supone una “sospecha leve”, por lo que no se le dict la detencin. Entre otras medidas, la funcionaria judicial aguardaba peritajes psicolgicos y psiquitricos tanto al acusado como a los denunciantes.Adems,. Como en medio de la investigacin viaj a la Argentina, donde se radic, y evit la extradicin, el juicio en aquel pas se realiz "en ausencia". La sentencia fue apelada y an no qued firme.Das atrs, la fiscal haba allanado la residencia de Noel en Alta Gracia (ciudad a la que se haba mudado desde Jess Mara) y haba secuestrado computadoras y telfonos, entre otros elementos.El abogado Fernando Moyano defenda al cineasta y dijo que no haba podido acceder al expediente, dado que no se haba concretado la indagatoria.Moyano hizo constar que su cliente no tena antecedentes penales en Argentina y dijo que la condena en Francia no estaba firme.En declaraciones a radio Punto 11, Moyano confirm la muerte del cineasta. "Lamentablemente, esta maana el seor Noel apareci muerto. Fue una drstica decisin", seal.