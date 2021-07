Emilia recibió la segunda dosis de Sputnik V el día que cumplió 100 años

Una mujer de 100 aos recibi este lunes en San Juan la segunda dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus justo el da de su cumpleaos, lo que motiv un festejo especial en el vacunatorio montado en la capital provincial.Emilia del Carmen Prez de Garcs naci el 19 de julio de 1921 y este lunes recibi la segunda dosis de la vacuna Sputnik V en el Polideportivo de la Escuela Normal San Martn de San Juan, en medio de una inusual celebracin de personal de salud y ciudadanos que fueron a vacunarse."He venido simplecita, uno con esta edad no se viste tan elegante", dijo la mujer a los periodistas que cubran su llegada al vacunatorio."Voy a recibir la segunda dosis, hace tres meses que me pusieron la primera y hace bastante estaba esperando la segunda, espero que haya llegado a horario", dijo Emilia.Segn le cont a Tlam su hijo, Jos Garcs, Emilia "es una excelente madre y ama de casa que trabaj toda su vida en la casa y nunca trabaj afuera, salvo para hacer obras de beneficencia como integrante de Critas de la Iglesia Catlica".Emilia naci en la localidad de Marquesado, en el departamento de Rivadavia de San Juan, "en la finca de mi abuelo que haba construido su casa ah y cuando la familia viva y trabajaba en el mismo lugar en labores agrcolas", continu Jos.Segn su hijo, la mujer que "conserva recuerdos de toda su vida, no le gusta que le recuerden que es viuda y est desde hace 65 aos en una casa de la capital sanjuanina, donde vive con una mujer que la acompaa".