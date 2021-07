Buscan prevenir el efecto de los agrotóxicos en la salud infantil

La SAP impulsa el uso de una historia clnica ambiental para medir el riesgo agrotxico en pediatra.

"El objetivo de este documento es brindar a todos los pediatras del pas informacin actualizada sobre los efectos de estas sustancias en la salud infantil"(A)Mara Gracia Caletti”

Para la Sociedad Argentina de Pediatra los agrotoxicos son txicos, los chicos dicen: por fin.https://t.co/X1c9mO9lyR Medardo vila Vzquez (@AvilaMedardo) July 11, 2021

La utilizacin de una(HCA) en la que se puedan indagar las condiciones de vida de nias, nios y adolescentes que llegan a hospitales con diversas patologas es clave para poder sistematizar la relacin entre las enfermedades y el uso de agrotxicos, seal un reciente trabajo de la Sociedad Argentina de Pediatra (SAP).En las 180 pginas del documento, denominado "Efecto de los Agrotxicos en la Salud Infantil" , la SAP realiz un recorrido que va desde la historia de la exposicin a pesticidas en Argentina de la poblacin peditrica hasta el efecto de los agrotxicos en el desarrollo embrionario y en el sistema nervioso infantil, pasando por una exhaustiva descripcin de la forma en la que se expresa la"El objetivo de este documento es brindar a todos los pediatras del pas informacin actualizada sobre los efectos de estas sustancias en la salud infantil. Se trata de una herramienta para hacer prevencin, educacin comunitaria, diagnstico y consultas oportunas en centros especializados", seal a Tlam la mdica pediatra, miembro del Comit de Salud y Ambiente de la SAP.En este contexto, la especialista destac que recientemente el Comit de Salud y Ambiente de la SAP elabor una Historia Clnica Ambiental "que va a permitir registrar debidamente toda la informacin pertinente en cada nio y establecer el riesgo ambiental".La importancia del contar y utilizar una HCA es destacada por varios de los autores del trabajo, como la mdica pediatraen su captulo 10 sobre "", donde describi las caractersticas de las intoxicaciones agudas (aquella cuyos sntomas se dan despus de una exposicin reciente) frente a compuesto como Paraquat, los acidosfenoxialqulicos 2,4 D y los derivados de aminocidos (Glifosato) y tambin mencion la toxicidad crnica."La toxicidad crnica es el resultado de la exposicin reiterada, durante un largo perodo de tiempo, a dosis que aisladamente no ejercen efectos txicos notables.", detall en el documento.Y aadi que "los efectos crnicos de mayor inters son la neurotoxicidad, los efectos sobre la reproduccin y el desarrollo, los trastornos inmunitarios y la carcinognesis".Mndez indic que "los estudios epidemiolgicos son los mejores indicadores de los. Estos estudios se complican por la existencia de exposicin simultnea a mltiples sustancias y a las variantes genticas que explican la diferente susceptibilidad individual a un herbicida y/o plaguicida"."Tambin es importante destacar la dificultad en el registro de las intoxicaciones y la relacin entre la enfermedad y el antecedente de la exposicin al txico. Es aqu donde juega un papel fundamental la utilizacin sistematizada de la historia clnica ambiental", asever.El documento recupera ejes centrales que deberan figurar en las HCA tales como zona geogrfica, calidad de aire, agua y suelo, disposicin de excretas y de basura, qumicos, ruidos as como si el paciente expresa preocupacin por algn tema ambiental, antecedentes de intoxicacin por qumicos, entre otros.En el trabajo, el mdico pediatra, Coordinador de la Red de Mdicos de Pueblos Fumigados, record que "desde el ao 1996 la cantidad de pesticidas que se aplican en el pas aumenta permanentemente por la extensin de cultivos de semillas genticamente modificadas"."Actualmente esos cultivos cubren. Esta es la poblacin expuesta a pesticidas por vivir en regiones donde estos se utilizan intensamente", describi.Entre los numerosos estudios que dan cuenta de esta contaminacin se destaca una investigacin realizada por un grupo del Conicet de La Plata ( publicada en la revista Science of the Total Environment ) que demostr queEn relacin a los estudios realizados sobre el impacto de los agroqumicos sobre la salud, el documento mencion la investigacin de 2014 en Monte Maz, una localidad agrcola cordobesa ubicada a 300 kilmetros de la capital provincial."Lo que encontramos fue que en Monte Maz", record a TlamY continu: "Tambin haba unanacidos en los ltimos 10 aos y de fallecidos por esta causa durante esa dcada: 2,93% y 4,33% respectivamente; mientras que en Registro Nacional de Anomalas Congnitas de Argentina (Renac) en 2014 la prevalencia malformaciones haba sido de 1,4%".En relacin al, segn el Registro Provincial de Tumores de Crdoba el grupo de todos los enfermos de la provincia de menos de 44 aos conformaban el 11,6% de los casos, pero en Monte Maz los menores de 44 aos eran casi el doble: un 21,9%.Ya en, el investigador de Conicet y mdico especializado en biologa molecular,, haba demostrado en un laboratorio que "concentraciones nfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfologa del embrin" en un estudio realizado con anfibios."Este documento va producir un impacto en la motivacin de los pediatras en el tema", concluy Caletti.