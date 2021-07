El caso Britney alertó sobre "la curatela de por vida" y realza el "sistema de apoyos"

Britney Spears se encuentra desde hace trece aos bajo la tutela de su padre, una figura legal que en Argentina fue reemplazada por un sistema de apoyos a partir de la sancin del nuevo Cdigo Civil y Comercial en 2015. Foto: Carlos Cermele

Proponen abordar el problema de las restricciones a la capacidad jurdica con perspectiva de gnero "El caso de Britney Spears sirve para hablar de qué les pasa a las personas que tienen restricciones a la capacidad jurídica y en particular a las mujeres", dijo a Télam Macarena Sabin Paz, psicóloga y coordinadora del Área de Salud Mental del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).



"El problema de las mujeres que están encerradas en una institución psiquiátrica hay que abordarlo desde el análisis interseccional que nos permite pensar la salud mental, las cuestiones de género y patriarcado, la extrema pobreza y la vulnerabilidad social", explicó la psicóloga.



Una de las primeras resoluciones que se suelen tomar en casos de mujeres con padecimientos mentales que atraviesan procesos de restricción a la capacidad jurídica es la separación de sus hijos.



"Se presupone que la mujer no tiene condiciones de maternar, cuando la maternidad no tiene que ver con una capacidad innata asociada a la capacidad de gestación, es una función que se construye", indicó la especialista y remarcó que "se puede maternar con apoyos, todas las mujeres maternamos con apoyo".



Por su parte, la abogada Celeste Fernández explicó que las sentencias con restricciones se extienden hasta "derechos personalísimos, como tratamientos de salud", y apuntó que "el caso de Britney es terrible porque va contra un derecho tan personal de ella como es tener un hijo".



En Argentina, el 1 de julio la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que modifica la Ley 26.130 de contracepción quirúrgica para otorgarles a las personas con discapacidad el derecho de expresar su voluntad para acceder a la realización de las prácticas denominadas "ligadura de trompas de Falopio" y "vasectomía"



"Hoy las mujeres con discapacidad no pueden elegir y les hacen ligadura de trompas sin consentimiento", indicó la psicóloga Macarena Sabin Paz y sostuvo que las esterilizaciones forzadas recaen "directamente sobre las mujeres en una afectación diferencial respecto de los compañeros varones".



También las mujeres son más vulnerables a sufrir "el reemplazo de la voluntad para lo que tiene que ver con la administración de bienes, aunque no sean grandes fortunas, sino la plata de una pensión no contributiva", dijo la especialista.



"Si bien las normativas cambiaron considerablemente a favor del mayor respeto de los derechos humanos de este grupo, todavía hay un montón de cuestiones que lamentablemente siguen estando vigentes desde las prácticas", puntualizó y remarcó "la necesidad de acompañar esos cambios con prácticas del sistema de salud y judicial".

Britney Spears se encuentra desde hace trece aos bajo la tutela de su padre,, lo que en materia de capacidad jurdica implica un "cambio de paradigma, donde la persona pasa de ser un objeto a ser un sujeto de derechos y puede llevar una vida independiente con los apoyos y asistencia personal" respecto del anterior, pero an enfrenta "limitaciones en su implementacin", coincidieron especialistas y organismos de derechos humanos.La cantante de 39 aos est bajo la tutela legal de su padre James Spears desde 2008, poca en la que atraves dificultades de salud mental, y la semana pasada logr que la Justicia le permitiera elegir a su propio abogado, el exfiscal federal Mathew Rosengart.La tutela (en ingls el trmino legal es conservatorship) es un acuerdo reservado para ancianos o personas con una severa discapacidad que "no pueden satisfacer adecuadamente sus necesidades personales de salud fsica, comida, ropa o refugio", o para quien est "sustancialmente incapaz de administrar sus propios recursos financieros", dice la ley de California.De acuerdo con documentos judiciales filtrados recientemente,, desde los trminos de sus shows hasta si poda reemplazar los muebles de su cocina.El principal problemaes "que no ratific la Convencin sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, por eso all estn hablando todava de tutela y cuando Britney fue a hablar con la jueza la escuch pero sigue todo igual", dijo a Tlam Nicols Pantarotto, abogado de la Defensora Pblica Curadura N 2 en la Ciudad de Buenos Aires, organismo que acta en procesos judiciales referidos al ejercicio de la capacidad jurdica.En Argentinala Convencin sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) fue ratificada en 2008 y, en su artculo 12, establece que las personas con discapacidad tienen capacidad jurdica tanto de ser titular de derechos y deberes como de poder ejercerlos por s mismas en igualdad de condiciones con las dems en todos los aspectos de la vida."Lo que trajo esta Convencin en la Argentina fue un cambio de paradigma hacia el modelo social de la discapacidad, donde la persona pasa de ser un objeto a ser un sujeto de derechos y puede llevar una vida independiente con los apoyos y asistencia personal", explic Pantarotto.Para adecuar la normativa argentina con el artculo 12 de la Convencin, el Cdigo Civil y Comercial de la Nacin fue reformado en 2015,Tampoco puede imponerse el apoyo contra la voluntad de la persona titular del derecho y en la sentencia el juez debe determinar exactamente los actos que requieren la asistencia de uno o varios apoyos, por lo que se trata de "un traje a medida", grafic Pantarotto.Asimismo, el nuevo Cdigo establece que la persona participe en todo el proceso y que el juez debe entrevistar personalmente al interesado antes de dictar resolucin alguna.La curatela sigue vigente solo para casos excepcionales cuando", dice el Cdigo Civil en el artculo 32."Si Britney fuese argentina se le hara un proceso de restriccin a la capacidad y se le designara un apoyo para algunos actos de la vida civil", ejemplific Pantarotto.Durante el 2020 se asistieron a 11.051 personas en procesos de restriccin a la capacidad jurdica en las veinte Defensoras Pblicas Curaduras de la Ciudad de Buenos Aires, y del total, 3.791 personas (34,3%) estn internadas, segn el ltimo informe anual del Ministerio Pblico de la Defensa.El nuevo marco legal argentino tambin se completa con, que parte de la concepcin de que las personas con padecimiento mental deben gozar de todos los derechos humanos declarados universalmente.En la actualidad, hay un total de 12.035 personas internadas por motivos de salud mental en la Argentina y el promedio de tiempo de internacin es de ocho aos, segn el 1 Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental de 2019.El Censo adems revel queEn materia de capacidad jurdica, la Ley introdujo la exigencia de revisar las sentencias de incapacidad e inhabilitacin cada tres aos."Asumimos que la salud mental no es un estado inmodificable, sino que es un estado dinmico", explic a Tlam Macarena Sabin Paz, psicloga y coordinadora del rea de Salud Mental del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)."As como una internacin no puede durar de manera cronificada, hoy sabemos que una crisis en promedio transita entre los dos y tres meses, entonces todo lo dems no tiene ningn sentido", sostuvo la psicloga y afirm queLa especialista cont a Tlam que desde el CELS han iniciado procesos de rehabilitacin de la capacidad jurdica, que se trata de "un trabajo sper arduo" y han logrado revertir la sentencia en "muy pocos casos"."En las revisiones de las sentencias aparece modificada la palabra curador por la palabra apoyo, pero cuando empezs a descascarar un poco las lgicas debajo de esos procedimientos judiciales encontrs que se sigue pensando de la misma manera, ms como un reemplazo de la voluntad que un genuino apoyo en trminos de la Convencin y el Cdigo".En tanto, Celeste Fernndez, abogada y coordinadora del programa Derechos de las Personas con Discapacidad en la Asociacin Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), sostuvo que la revisin peridica es fundamental, ya que "hay personas que se encuentran sujetas a esos procesos contra su voluntad y se les va la vida en el medio"., asegur".Tambin precis que "pasar al sistema de apoyos implica que las personas con discapacidad tengan acceso a informacin accesible, objetiva, suficiente y adecuada para poder tomar sus propias decisiones".En el mismo sentido, Mara Morillo, la primera usuaria de los servicios de salud mental en presidir el Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones, afirm a Tlam:, subray Morillo, quien tambin preside la asociacin cordobesa Confluir de Usuarios en Accin por el Derecho a la Salud Mental."Pods tener una recada, obviamente, pero no es necesaria una curatela de por vida", continu Morrillo y agreg: "Una vez que el usuario ya est estabilizado, l tiene que cobrar su platita, la Justicia le tiene que sacar la curatela".