Advierten que las conductas machistas afectan la salud de los varones

Ciertos comportamientos masculinos, considerados legtimos y hasta "esperados", exponen a los varones a situaciones de riesgo para ellos mismos y para quienes los rodean, tales como "querer demostrar resistencia al alcohol o a las drogas, involucrarse en situaciones de violencia callejera o manejar vehculos a alta velocidad".As lo advirtieron la Fundacin Kaleidos y FUSA, dos organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la promocin y restitucin de los derechos de los y las adolescentes y jvenes, que en forma conjuntaBajo la consigna dela campaa se propone visibilizar "cmo los roles de gnero ensean a los varones a naturalizar conductas violentas y potencialmente dainas para su salud y la de quienes los rodean".La iniciativa tambin busca "desarmar los estereotipos de gnero que impiden que los adolescentes busquen ayuda o asistencia frente a un malestar fsico o mental"."Si bien las mujeres y personas LGBT son quienes sufren las consecuencias ms extremas del patriarcado, los modelos tradicionales que ensean cmo debe ser y actuar 'un varn de verdad' pueden afectar gravemente la salud de los varones y de quienes los rodean", advirtieron los especialistas de ambas organizaciones en un trabajo.Algunas de las conductas "machistas" que ponen en riesgo a los varones son"La adolescencia es una etapa clave en la construccin de la masculinidad y la necesidad de probar que se es 'todo un hombre' puede provocar un incremento de las conductas temerarias y violentas asociadas al estereotipo del 'varn de verdad'", segnAdems, y segn datos de 2018 de la Direccin de Estadsticas e Informacin de la Salud (DEIS) del Gobierno nacional, "la mayor proporcin de muertes en nios y adolescentes de entre 10 y 19 ocurre por causas evitables, asociadas a situaciones de violencia que provocan lesiones intencionales o no intencionales, auto infligidas o infligidas por terceros"."En los ltimos aos -indicaron Kaleidos y FUSA- se abri un debate en nuestro pas respecto de los mandatos de la masculinidad y es por ello que creemos que es clave el trabajo para lograr prcticas ms equitativas y libres de violencias"."El trabajo que ambas organizaciones vienen realizando en la modificacin de comportamientos, prcticas y actitudes en diferentes espacios institucionales, como clubes de ftbol, nos parece fundamental poder trasladarlo a diferentes espacios buscando fomentar acciones de promocin de relaciones saludables", seal a TlamCuidar la salud "EsDeVarn", es una campaa dedicada a jvenes varones pero tambin a adultos/as que trabajan con esta poblacin para prevenir la violencia y construir masculinidades "positivas e inclusiva", dijo.En los ltimos aos, ambas organizaciones realizaron trabajos poniendo el acento en la violencia que se ejerce en los mbitos deportivos de los varones, "una problemtica que recientemente lleg a la agenda meditica", indic Sucari."Las dos organizaciones -agreg- pensamos en r, consultan menos a especialistas y a psiclogos, y creemos que esto est ligado a los estereotipos de gnero"."Este estereotipo de los varones los lleva a negar problemas de salud y hace ms difcil que pidan ayuda frente a situaciones de malestar y que no concurran de manera preventiva a mdicos o especialistas", afirm.Lo que proponemos a los adolescentes varones "es que hagan chequeos fsicos, que mantengan el contacto con otras personas, que pidan ayuda a especialistas y que puedan hablar de sus emociones si no estn bien", concluy.Para obtener ms informacin sobre la campaa se puede acceder a www.fundacionkaleidos.org.