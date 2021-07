Jeff Bezos, a punto de despegar al espacio

La transmisin podr verse en BlueOrigin.com.

La nave de Bezos despegar a las 8 de la maana del prximo martes (10 horas de Argentina).

Ms de dos dcadas despus de haber creado Blue Origin, la empresa con la que suea realizar granjas espaciales para millones de personas, Jeff Bezos, dueo de Amazon y el hombre ms rico del mundo, ser lanzado el martes prximo al espacio a bordo de la nave reutilizable New Shepard.Ser el primer lanzamiento con tripulacin de Blue Origin y un paso fundamental para la incipiente industria del turismo espacial.La misin de Bezos se producir despus de que el fundador de Virgin Galactic, el magnate britnico Richard. Durante una hora, su cohete avin Unity, cruz la frontera final del planeta con seis tripulantes a bordo.A este duelo espacial entre multimillonarios se sumar en septiembre Elon Musk, quien lanzar Space X con la que tambin busca sumarse a la carrera del turismo espacial.La nave de Bezos(10 horas de Argentina), desde una instalacin remota en el desierto del oeste de Texas llamada Launch Site One, unos 40 kilmetros al norte de Van Horn, la ciudad ms cercana.La New Shepard llegar al espacio utilizando un motor de hidrgeno lquido/oxgeno lquido sin emisiones de carbono y, segn Bezos, ms ecolgico que la de su competidor Virgin Galactic.Aunque Bezos quedar en segundo lugar,Blue Origin fue fundada por Bezos en el ao 2000 con el propsito de construir colonias espaciales flotantes con gravedad artificial y en las que pudieran vivir millones de personas.Con una, segn la revista Forbes, Bezos, de 57 aos,para dedicarse por completo a sus incursiones espaciales.En 27 aos Bezos logr transformar Amazon de una librera montada en un garage a una corporacin que cotiza en la bolsa en 1,8 billones de dlares.Pero adems de cumplir su sueo,, un negocio que hasta ahora vena acaparando Elon Musk, quien desde el ao pasado se ha dedicado a transportar astronautas a la Estacin Espacial Internacional (EEI)En su hazaa espacial, Bezos estar acompaado por su hermano Mark, un financista que dirige la Fundacin Familiar Bezos y trabaja como bombero voluntario.Adems, el despegue lo har la expiloto Wally Funk, una mujer de 82 aos y una leyenda de la aviacin. As Funk ser la persona de mayor edad en volar al espacio.Por el contrario, el holands Oliver Daemenen, otro de los tripulantes, ser, con 18 aos, el ms joven luego de que su padre participara de una subasta para conseguirle un lugar en la nave.y participar en un vuelo futuro, y ha pedido permanecer en el anonimato, indic la compaa.