Efemérides del 18 de julio

1896 - PRIMERAS PELCULAS. En el teatro Oden de Buenos Aires se proyectan por primera vez en el pas los cortos de los hermanos franceses Louise y Auguste Lumire para asombro de cientos de espectadores que descubren as la nueva magia del cine.1930 - ESTADIO CENTENARIO. Se inaugura el estadio Centenario de Montevideo. Fue en un partido del Mundial de Uruguay 1930 que la seleccin uruguaya le gan 1-0 a Per. El 18 de julio de 1983, la Federacin Internacional de Asociaciones de Ftbol lo declar Monumento Histrico del Ftbol Mundial.1938 - IAN STEWART. Nace en la localidad escocesa de Pittenweem el msico Ian Stewart, tecladista y cofundador de The Rolling Stones, razn por la cual es conocido como “el sexto Stone” a pesar de que no fue considerado miembro de la legendaria banda de rock britnicade rock.1967 - VIN DIESEL. Nace en la ciudad de Alameda (California, EEUU) el actor y productor de cine estadounidense Vin Diesel (Mark Sinclair Vincent), quien lleva filmadas ms de 35 pelculas, entre ellas las ocho de la saga Rpido y furioso, que lo hizo famoso.1974 - JOHN LENNON. El departamento de Migraciones de Estados Unidos le da a John Lennon un plazo de seis das para salir del pas por considerar al ex Beatle “un peligro para la nacin”. Lennon, que estaba bajo vigilancia del FBI por su activismo pacifista, denunci el caso ante un tribunal federal que dos aos despus le dio la razn.1986 - SUMERGIBLE ALVIN. El sumergible Alvin explora y toma fotografas de los salones del Titanic 74 aos despus del hundimiento del buque en el ocano Atlntico, cerca de las costas de la isla de Terranova. La expedicin inspir un documental sobre la historia del hundimiento y a la pelcula Titanic, una de las pelculas ms taquilleras de la historia.1994 - ATENTADO AMIA. Mueren 85 personas y ms de 200 resultan heridas en un ataque terrorista perpetrado con explosivos contra la sede de la Asociacin Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires. El crimen, por el que se acusa al grupo integrista islmico Hezbollah con el apoyo de Irn, an permanece impune.2003 - UNIN CIVIL. Csar Cigliutti y Marcelo Suntheim se casan en el Registro Civil de la ciudad de Buenos Aires, el primer matrimonio celebrado bajo la nueva ley que permite la unin civil entre personas del mismo sexo. Fue adems el primer matrimonio igualitario celebrado en Amrica Latina2015 - CARLOS TEVEZ. Al cabo de once aos en clubes extranjeros, el delantero Carlos Tvez vuelve a jugar para Boca Juniors, en partido disputado en La Bombonera con victoria por 2 a 1 ante Quilmes.2021 - NELSON MANDELA. Se celebra el Da Internacional de Nelson Mandela, instituido por las Naciones Unidas en 2009 en conmemoracin del natalicio (1918) del expresidente de Sudfrica y en reconocimiento a su destacada contribucin a la cultura de la paz y la libertad.