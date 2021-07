La experiencia inigualable de interactuar con los lobos marinos en Puerto Madryn

Lobos marinos en Puerto Madryn

La ciudad de Puerto Madryn est asociada a las ballenas, protagonistas principales del gran espectculo de avistaje que se repite cada ao de mayo a diciembre, pero no son protagonistas excluyentes, ya que hay algunos actores secundarios que tambin se roban la atencin y hacen las delicias de los visitantes: los lobos marinos.A diferencia de la Ballena Franca Austral,: es posible encontrarlos en la zona durante todo el ao, con mayor o menor concentracin de ejemplares segn la poca, pero siempre dispuestos a sacarle una sonrisa tierna y muchas veces una carcajada al visitante, cuando se animan a alguna pirueta extraa en ese hbitat natural, que es el agua, donde se mueven con una agilidad y una velocidad llamativas.Hay distintas opciones para poder observarlos, desde una distancia prudencial, o interactuando con ellos en el agua, bajo la estricta supervisin de operadores expertos. En cualquier caso, la experiencia es algo muy difcil de olvidar.Uno de los lugares ideales para verlos en accin es la, una de las colonias ms grandes y de mayor concentracin de ejemplares.Esta reserva se encuentra a 17 kilmetros del casco urbano de Puerto Madryn. Para llegar hasta all hay que tomar el Boulevard Brown hacia el sudeste hasta la Universidad Nacional de la Patagonia. All nace el camino de ripio, a travs de la Ruta Provincial N 1, que lleva a la lobera.En el lugar, es posible ver, desde un observatorio, el apostadero de lobos marinos de un pelo y tambin la, algunosy, en temporada de, alguna madre con su cra en las inmediaciones.La reserva de Punta Loma puede ser visitada todo el ao, teniendo en cuenta los horarios de bajamar, ya que cuenta con la presencia permanente de animales y se transita por senderos interpretativos."El aspecto de esta especie vara ms que el de cualquier otra familia con la edad y con el sexo. Los machos adultos tienen el cuello muy largo cubierto de pelaje espeso y grueso en relacin al resto del cuerpo. Su hocico es corto y levantado, adornado con largos bigotes", explic Marcia Schunk, gua del rea Protegida Punta Loma.Detall, adems, que la longitud total del animal puede llegar hasta los 3,50 metros. Las hembras no pasan los 2,50 metros, sus formas son delgadas y elegantes, el cuello no adquiere el mismo grosor que el de los machos y carecen de melena."Los cachorros, al nacer, miden poco ms de 40 centmetros y estn cubiertos de un pelo corto y lustroso de color casi negro y son los ms inquietos", explic Schunk mientras mostraba cmo jugueteaban en el agua.Desde el observatorio, no solo por los lobos que se desplazan debajo, sino por la visin de la ciudad de Puerto Madryn a lo lejos, con el azul intenso del mar baando la ciudad.La otra opcin para disfrutar de los lobos es el, una de las experiencias ms subyugantes que ofrecen las transparentes aguas del Golfo Nuevo.Habr que enfundarse en un traje de buzo, cubrirse adecuadamente para enfrentar las fras aguas del Golfo y lanzarse a la aventura de esperar una interaccin que, indefectiblemente siempre, supera las expectativas.Es necesario abordar una embarcacin que sale de Puerto Madryn hacia Punta Loma con la pleamar y luego de una navegacin de aproximadamente 20 minutos se llega a la zona de buceo.Una vez all, ya sea con snorkel o con equipo autnomo, se podr disfrutar de una, una experiencia asombrosa que brinda contacto directo con uno de los mamferos marinos ms sociables.No es necesario ir en busca de los animales, ellos solos se acercan a la embarcacin, fondeada a unos 200 metros de la costa para no molestar o interferir con la vida de los ejemplares que all se encuentran.Slo hay que flotar y moverse lentamente y en minutos, decenas de ejemplares, en su mayora hembras y cras, comienzan a rodear y a "jugar" con el visitante. Algunos se animan a una interaccin mayor, cuando se recuestan sobre el hombro o apoyan la cabeza sobre un brazo o simplemente se acuestan sobre el vientre mientras se hace "la plancha".La excursin tiene una duracin total de 3 horas, con casi una hora en el agua, no requiere de conocimientos de natacin (el traje de neoprene otorga flotabilidad segura) y se ofrece a partir de los 6 aos.