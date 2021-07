La vacunación llegó a los hacheros de Piruaj Bajo, allí donde ruge el monte santiagueño

"Salud vino a Piruaj Bajo, como lo hacemos en cada pueblo por ms pequeo que sea, para llegar a vacunar a toda la poblacin". Foto: Emilio Rapetti

Juan Mansilla, Comisionado de San Jos de Boquero.

El objetivo santiagueo es haber vacunado a toda la poblacin con al menos una dosis a fines de agosto.

La mayor caracterstica de Piruaj Bajo, como en casi todos los pueblos santiagueos, es la hospitalidad.

Don Segundo cambi de idea y acept ser vacunado

"Somos un pueblo unido, solidario. Sabemos que podemos unirnos para defender lo nuestro, como ya lo hicimos alguna vez para defender nuestra tierra"" Don Segundo

Los futuros mdicos santiagueos debern hacer sus prcticas en hospitales del interior provincial.

Don Segundo: "Nos sentimos orgullosos de ser quien somos, de ser descendientes de indgenas".

El objetivo santiagueo: haber vacunado a toda la poblacin con al menos una dosis a fines de agosto La directora de la Dirección de Interior, del Ministerio santiagueño de Salud, Graciela Alsogaray, sostuvo que "la campaña de vacunación contra el coronavirus es maratónica y viene cumpliendo con los objetivos planteados".



La funcionaria, quien también estuvo presente en las vacunaciones realizadas en San José del Boquerón, Piruaj Bajo y otros parajes del norte provincial, consideró que "el viaje (a todas ellas) dejó evidenciado la dimensión de nuestro territorio, para llevar las vacunas hay que hacer 300 kilómetros".



"De esta manera se llega al lugar más lejano, de la misma manera que se llega a cualquier lado, la vacuna llega en las condiciones óptimas, colocadas con gente capacitada y además en el lugar que sea que se esté colocando se efectúa la carga al sistema nacional de datos", añadió.



Si bien para ir a esos lugares alejados de la capital santiagueña requiere de "todo un despliegue complejo" Alsogaray entendió que "todo ese gran esfuerzo del equipo sanitario es una gran satisfacción y una tarea muy loable del equipo de salud".



La funcionaria manifestó que siempre están trabajando para que los vacunadores sean enfermeros y agentes sanitarios del lugar, ya que "eso también les permite adquirir mayor experiencia, dejar capacidad instalada, ellos ya saben perfectamente como es el proceso, en definitiva van tomando esta experiencia como un proceso de aprendizaje".



En cuanto a la estrategia de vacunación, explicó que "en el interior, en este tipo localidades pequeñas vamos a vacunar siempre así: personas de 18 a 39 años, porque son poca población y queremos en un solo proceso abarcar la mayor cantidad de personas posibles".



"Tenemos tres espacios para la vacunación, una son las ciudades grandes, luego las localidades, y después los parajes; en las primeras trabajamos en forma conjunta con el intendente, en donde de elige un club y ahí se proyecta la vacunación; mientras que en los parajes lo trabajamos con el comisionado o bien con un referente de la comunidad", indicó.



De esta forma sostuvo que la vacunación se efectúa de "forma escalonada", ya que "empezamos por los grandes conglomerados, después vamos a los intermedios y seguidamente a los más chicos".



Como parte del objetivo oficial de llegar a vacunar al menos con una dosis a la totalidad de la población santiagueña en agosto, Alsogaray se mostró ante Télam confiada en que "se llegará" porque, "a medida que arriben las vacunas, nosotros estamos preparados y avanzar como lo hemos estado haciendo con una vacunación en forma simultánea".



Por su lado, el el coordinador de Dirección del Interior, Luis Sgoifo, explicó a ese organismo mapea en zonas sanitarias a la provincia y realiza operativos simultáneos de vacunación para "no generar ninguna inequidad" y "llegar a todos los rincones de la provincia y sus poblaciones".



A la vez consideró que al colocar la primera dosis en personas de 18 a 39 años "estaríamos muy cerca de cumplir en gran parte con el objetivo y fundamentalmente la cobertura que buscamos para que impacte sobre la situación epidemiológica".



Para de esa forma "los casos empiecen a disminuir, el sistema de salud se sienta un poco menos tensionado en lo que es el trabajo", añadió.



"A diferencia del año pasado, este brote ha sido muy importante en materia de salud, hemos tenido más hospitalización, casos más graves y más fallecimiento", sostuvo y en ese aspecto consideró que "creo que eso tiene que ver con las nuevas cepas y variantes que hay", por lo tanto "para contrarrestar eso desde Salud se está avanzando en la vacunación, la cual se ha acelerado en estos últimos meses".



"Es una campaña maratónica, porque tiene un ritmo importante, que no deja baches y sobre todo está a la altura de las circunstancias y está generando un impacto importante", manifestó Sgoifo.



"Obviamente la situación epidemiológica varia siempre; y eso tiene que ver con las variantes nuevas, pero aquí Santiago del Estero está a la altura de las circunstancias de la mano de nuestras autoridades ministeriales y el apoyo del gobierno es fundamental", enfatizó. Los futuros mdicos santiagueos debern hacer sus prcticas en hospitales del interior provincial Santiago del Estero ya tiene estudiantes de la Facultad de Medicina que terminaron de rendir todas sus materias y están a un paso de convertirse en los primeros médicos recibidos en la provincia. Pero antes de serlo, tendrán que realizar sus prácticas en la zona rural de Santiago del Estero, las cuales están previstas para marzo de próximo año, según comentó a Télam la coordinadora de la Zona sanitaria Norte, Rosana Roldán.



Días pasados, la directora de Interior del Ministerio de Salud, Graciela Alzogaray acordó con el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), Eduardo Lian Allub, la planificación de la rotación por hospitales del interior de los alumnos del último año de la carrera.



Para esta práctica se seleccionaron dos hospitales para iniciar este proceso; el de Nueva Esperanza y el de Pinto, por lo que se designaron tutores rurales a los directores de estos nosocomios, Rosana Roldán y César Ganem.



"Esta firma de acuerdo es muy importante ya que se proyecta la pasantía rural de los estudiantes del último año de Medicina", explicó Roldán y añadió que el objetivo es que "conozcan el interior provincial, aunque muchos estudiantes son santiagueños del interior".



"Los futuros colegas de esta forma conocer lo que es ser médico rural, porque ser médico rural significa hacer todo un poco, desde una sutura hasta un parto, todo lo se te presenta se debe realizar", comentó.



A la vez consideró que los estudiantes podrán vivir situaciones únicos, porque "en el interior se resuelve muchas cosas", no sólo en cuestiones médicas propiamente dichas, sino también sociales y humanitarias.



"Asimismo que los médicos estén en el interior es una forma de también de descentralizar lo que es Capital y Banda", indicó.



"Ahora empieza una etapa de capacitación y formación de los coordinadores", explicó ya que se prevé empezar "el próximo año con las rotaciones rurales, esperamos que en marzo del 2022 comiencen los pasantes rurales a venir a Nueva Esperanza y también vayan a Pinto, que serán las dos cabeceras".



Sin embargo sostuvo que "el pasante va a salir a terreno, serán ocho semanas de pasantía rural, en donde tendrán que pasar por los distintos servicios que tenga el hospital, pero también deberá ir a terreno y eso implicará ir a parajes como Piruaj Bajo, El Mojón, La Fragua, Agua Amarga, entre otros".



"Porque la idea es que el futuro colega conozca lo que es la realidad, que con un estetoscopio va a tener que diagnosticar, medicar y todo lo que se le presente", aseveró.



"Yo soy una ex pasante rural y la vivencia que uno tiene, lo que uno aprende en la ruralidad es algo valioso e único, que después cuando lo pones en la práctica da sus frutos", puntualizó.

Fotos: Emilio RapettiLa campaa de vacunacin contra el coronavirus sigue avanzando hacia cada rincn del territorio de Santiago del Estero. Piruaj Bajo, all donde sus pobladores dicen sentirse orgullosos de lo que lograron como comunidad aborigen y el primer caso de Covid-19 fue detectado recin en junio pasado, fue uno de los poblados del norte argentino que se sumaron al proceso de inmunizacin ejecutado por la Nacin y esa provincia.Piruaj Bajo se ubica en el sudoeste del departamento Copo, al norte de la provincia, a 325 kilmetros de la capital santiaguea y a unos 80 del lmite con Salta y Chaco. Se trata de un poblado de unas 400 personas, quienes integran una comunidad indgena autoreconocida como descendiente del pueblo lules-vilelas y dedicada principalmente a la actividad forestal.Los lules y los vilelas constituan dos grupos pequeos y separados de aborgenes nmades, cultural y regionalmente relacionados, aunque hablaban lenguas diferentes. Habitaban la regin noreste del actual territorio argentino, parte del cual en la actualidad pertenece a Santiago del Estero., explicaron algunos de ellos a Tlam, lo que conlleva a cortar lea, hacer carbn, embolsarlo y venderlo no slo en pueblos cercanos, sino enviarlo a otros lugares de la provincia. Tambin se sostienen de la produccin de postes de quebracho colorado y de la cra de vacas, chanchos, gallinas y caballos."Piruaj Bajo viene del quechua, que quiere decir 'troja vieja', porque nuestros antepasados usaban la troja, un depsito de la cosecha, que antes era de mucho zapallo y maz", cuentan los pobladores de la comunidad.El operativo de vacunacin se inici desde horas muy tempranas en la posta sanitaria del lugar, adonde se acercaron habitantes de 18 a 39 aos. "Es una de las comunidades con la que hemos empezado a vacunar a personas de 18 a 39 aos", dijo a Tlam el coordinador de la Direccin de Interior del Ministerio santiagueo de Salud, Pablo Sgoifo."La idea es descentralizar un poco (los puntos de vacunacin) para llegar ms rpido a la gente con las vacunas", explic por su parte la coordinadora de la Zona sanitaria Norte y directora del Hospital Nueva Esperanza, Rosana Roldn.El equipo de salud conoce bien toda esa extensa rea y, en ese sentido, Roldn remarc "el hecho de que la gente tenga que trasladarse (para ser inmunizada) puede resultarle una complicacin. Por ese motivo, Salud vino a Piruaj Bajo, como lo hacemos en cada pueblo por ms pequeo que sea, para llegar a vacunar a toda la poblacin"."Es ir al territorio y vacunar en las propias comunidades", aadi la funcionaria, quien sostuvo que en los operativos las autoridades sanitarias brindan informacin preventiva y sobre los frmacos inyectables porque "hay personas que se quieren vacunar y otras no por cuestiones de creencias u otras razones", pero "se les informa que la vacuna es para todas aquellas personas que quieran recibirla".Los vacunadores en Piruaj Bajo fueron oriundos de la zona, incluso dos de ellos pertenecen a la comunidad originaria.Uno de ellos es el agente sanitario Esteban Exequiel Romero (26 aos) trabaja desde hace tres aos en la posta sanitaria de la localidad, "donde "llevamos todo el registro y el seguimiento a los nuestros", seal a Tlam.Y agreg que "en Piruaj Bajo contamos con 403 habitantes, hay 92 casas y la mayora de nuestra poblacin es joven"; una condicin demogrfica por la cual -dijo- "no hay muchos problemas de salud, ms all de algunas personas mayores, que tienen las enfermedades tpicas de la edad".El inters de ese joven santiagueo por todo lo relacionado a la salud lo llev a estudiar durante dos aos Enfermera, para luego inclinarse por ser agente sanitario, rol que desempea en la actualidad., relat Romero."Poder hacer que la gente se abra para contar lo que tiene o lo que le pasa es una gran satisfaccin, porque muchos son cerrados. Si va uno que no los conoce, ellos no quieren hablar mucho", agreg."Yo no slo hablo con ellos de temas de salud o cuestiones sociales, sino tambin de sus trabajos, porque aqu se hace mucho carbn y tambin postes de quebracho colorado, todo lo que da el monte, lo cual se lo vende a lugares de la zona y tambin a otros", detall en otro pasaje de la entrevista con Tlam.Ms all de su flora y su fauna, de sus silencios y del eco del monte que propaga el viento, la mayor caracterstica de Piruaj Bajo, como en casi todos los pueblos santiagueos, es la hospitalidad.Con esfuerzo colectivo y con el acompaamiento de los gobiernos nacional y santiagueo, la comunidad de Piruaj Bajo logr muchos avances, tales como una posta sanitaria, una escuela, un destacamento policial, una delegacin de tratamiento del agua, de programa Prohuerta, una iglesia catlica y una evanglica, como tambin cisternas por las cuales recolectan agua de lluvia en cada una de sus casas, adems de tener el sistema de agua que funciona con los grandes paneles solares, al igual que la energa elctrica.A la mayora de los pobladores se les asign viviendas sociales, construdas por el gobierno provincial, las cuales se destacan en medio del monte por el colores de los murales de sus paredes, hechos por estudiantes, y por los paneles solares a travs de los cuales obtienen agua y energa elctrica.Con sus 82 aos, Segundo Marciano Romero no solo es uno de los pobladores ms antiguos de la comunidad indgena de Piruaj Bajo sino que pertenece a uno de los colectivos de riesgo de perecer debido a la pandemia. As y todo, fue el hecho de haber contrado coronavirus lo que lo llev a cambiar su rechazo a vacunarse a, por estos das, esperar con ansiedad su recuperacin para sumarse a la cola de quienes deben ser inmunizados con prioridad., dijo en dilogo con Tlam Don Segundo, que permanece aislado en la casa de uno de sus hijos y transita sin grandes complicaciones la enfermedad.Don Segundo dijo ser una persona creyente, tiene cinco hijos y, segn cont, desde hace unos aos se dedica al descanso. "Trabaj toda mi vida en el monte. Ahora que lo hagan los ms jvenes", seal."A l le haba dicho muchas cosas de esta vacuna, por eso l no quera vacunarse", coment uno de sus hijos, a lo que su padre interrumpi rpidamente y agreg: "Pero ahora, cuando pueda, si me voy a vacunar"., explic don Segundo.Tiene una vivienda con una frase en el frente de su casa, en la que muestra su creencia religiosa, un patio muy amplio de muchos metros, por lo que sentarse en l es una costumbre. Desde lejos el que pasa por el camino los saluda gritando y levantando la mano, a lo que l, a pesar de sus aos, lo escucha y le responde con otro saludo."Somos gente que ha nacido y se ha criado aqu en Piruaj Bajo. Mis abuelos fueron los primeros en estar en esta tierra, Mara Manuela Alvarado y Juan Romero, ellos siempre nos contaban cmo trabajaban aqu de lo que les daba el monte y eso se fue pasando de generacin en generacin", relat Don Segundo.E indic: "Somos un pueblo unido, solidario. Sabemos que podemos unirnos para defender lo nuestro, como ya lo hicimos alguna vez para defender nuestra tierra"."Nos sentimos orgullosos de ser quien somos, de ser descendientes de indgenas", manifest con una voz tenaz.No dud en sealar, al igual que sus hijos que vivir en Piruaj Bajo, un lugar tan lejano, para ellos es una gran satisfaccin, un gran "orgullo de tener esta tierra, porque unidos podemos salir adelante, como lo hacemos da a da".