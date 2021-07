El inédito temporal en el oeste de Europa dejó 165 muertos, desaparecidos y pérdidas millonarias

El indito temporal en el oeste de Europa deja ms de 150 muertos

Son 141 los muertos en Alemania. Foto: AFP.

En las ciudades afectadas, los bomberos, los servicios de proteccin civil, los responsables locales y militares, comenzaron las tareas de limpieza. Foto: AFP.

Los habitantes que huyeron de sus casas amenazadas por el agua estn regresando a sus hogares y muchos se encuentran un escenario desolador. Foto: AFP.

Las prdidas son "tan importantes que nos tendrn ocupados durante mucho tiempo", advirtieron. Foto: AFP.

Merkel visitar el domingo la zona de las inundaciones La canciller alemana visitará el domingo la zona del oeste del país en la que las inundaciones dejaron más de 160 muertos, informaron las autoridades locales.



Angela Merkel, que regresa de una visita a Estados Unidos, visitará el pueblo de Schuld, en Renania-Palatinado, que sufrió graves daños por el temporal.



La visita tendrá lugar "por la tarde", aseguró una portavoz del Ministerio del Interior regional a la agencia de noticias AFP.



El temporal tuvo una magnitud sin precedentes y causó esta semana la muerte de al menos 165 personas en Europa, la mayoría de ellas en el oeste de Alemania, debido a las inundaciones y derrumbes



En Alemania los muertos se elevan a 141 personas, la mayoría de las cuales vivían en la región de Renania-Palatinado, una de las más afectadas, según indicó la policía.

Al menos 165 personas murieron en Europa, la mayora de ellas en el oeste de Alemania debido al temporal de una magnitud sin precedentes que esta semana causEl nmero de vctimas sigue aumentando a medida que los equipos de rescate acceden a las reas ms destruidas y encuentran los cuerpos de personas atrapadas por el temporal, queSegn el ltimo balance este sbado, los fallecidos eran 165, 24 en Blgica y 141 en Alemania, que tambin registra cientos de heridos, en los estados occidentales de Renania-Palatinado y Renania del Norte-Westfalia.Los habitantes que huyeron de sus casas amenazadas por el agua estn regresando a sus hogares y muchos se encuentran u: casas semidestruidas, rboles arrancados, vehculos arrastrados por el agua, carreteras y puentes hundidos o suministro elctrico cortado.La canciller Angela Merkel viajar el domingo la zona, y se dirigir al pueblo de Schuld, en Renania-Palatinado, calificado de "mrtir" tras haber quedado casi completamente arrasado.En las ciudades afectadas, los bomberos, los servicios de proteccin civil, los responsables locales y militares,En estas regiones del oeste de Alemania, por donde se extiende el Rin, las inundaciones se debieron sobre todo a ros pequeos, que salieron de su cauce por las intensas lluvias e invadieron zonas habitadas, construidas en lugares no aptos para la edificacin de casas, consign la agencia de noticias AFP.Las dificultades en las redes de comunicacin, que hacen que muchas personas no estn localizables, complica tambin la tarea de establecer un balance fiable de desaparecidos., advirti la dirigente de Renania-Palatinado, mientras que el gobernador del estado de Renania del Norte-Westfalia, Armin Laschet, asegur que la catstrofe tiene "una magnitud histrica".Laschet, lder del partido conservador CDU y candidato para suceder a la canciller Merkel y favorito en los sondeos de la legislativas del 26 de septiembre, pidi "acelerar el ritmo" de lucha contra el cambio climtico., segn el semanario Der Spiegel.En tanto, Mark Rutte, primer ministro de Pases Bajos, tambin afectada por las lluvias pero sin vctimas mortales, tambin consider que "sin ninguna duda" el fenmeno se debi al cambio climtico.Segn las previsiones,y tambin en Blgica, donde hay adems una veintena de desaparecidos, y donde el primer ministro Alexander de Croo, decret una jornada de luto nacional el martes.En Angleur, un pueblo al sur de Lieja, sus habitantes sacaban los muebles empapados sobre las aceras y achicaban el agua todava acumulada en algunas plantas bajas.