Efemérides del 17 de julio

Efemrides del 17 de julio

- CARLOS PELLEGRINI. A la edad de 59 aos muere en Buenos Aires el abogado, periodista y expresidente de la Nacin Carlos Pellegrini (1890 y 1892). Fund el Banco de la Nacin Argentina.- ENRIQUE ANGELELLI. Nace en Crdoba el sacerdote Enrique ngel Angelellli, obispo de La Rioja asesinado en un accidente automovilstico simulado durante la ltima dictadura militar, cuando luchaba contra la represin ilegal y las desapariciones de personas. En 2019, la Iglesia Catlica anunci su beatificacin.- JOAQUN S. LAVADO. Nace en la ciudad de Mendoza el historietista y humorista grfico Joaqun Salvador Lavado, ms conocido como Quino, creador de la tira cmica Mafalda, publicada entre 1964 y 1973, con la que se hizo famoso. Recibi 25 premios y distinciones, entre ellos el Konex a la trayectoria y las rdenes de Caballero de Isabel la Catlica de Espaa y la de Caballero de la Legin de Francia.- SANTIAGO SEGURA. Nace en Madrid el actor, guionista y director de cine espaol Santiago Segura, popularmente conocido por el personaje del detective Torrente. Film ms de 70 pelculas, entre ellas las cinco de la saga de Torrente, las ms taquilleras en Espaa.- YELLOW SUBMARINE. Se estrena en el Teatro Pavilion de Londres la pelcula animada Yellow submarine, basada en la cancin homnima de The Beatles y dirigida por elcanadiense George Dunning. Los Beatles aparecen slo casi al final de la pelcula junto con sus personajes animados y doblados por actores.- MARCOS MAIDANA. Nace en la localidad santafesina de Margarita el boxeador Marcos Ren Maidana, campen mundial de las categoras super ligero y wlter de la Asociacin Mundial de Boxeo.- JUAN M. FANGIO. Muere en Buenos Aires, a la edad de 84 aos, el piloto de automovilismo Juan Manuel Fangio, ganador de cinco campeonatos mundiales de Frmula 1- Es el nico campen mundial con cuatro diferentes escuderas- NO POSITIVO. El vicepresidente de la Nacin Julio Cobos, en su condicin de Presidente del Senado, da su “voto no positivo” para dirimir la ley de retenciones mviles a las exportaciones de granos, con lo que fracasa la iniciativa impulsada por el Gobierno en base a la resolucin 125, resistida por el sector agropecuario.- SILVIO MARZOLINI. A la edad de 82 aos muere en Buenos Aires el exfutbolista y entrenador Silvio Marzolini, considerado uno de los mejores laterales izquierdos del ftbol argentino. Surgi en Ferro Carril Oeste y se convirti en dolo de Boca Juniors, donde jug doce temporadas en las que gan seis ttulos.- DA DEL EMOJI. Desde 2014 se celebra el Da Mundial del Emoji en honor a los pictogramas o emoticones de todo tipo surgidos en la dcada de 1990 y que cambiaron la forma de comunicacin en la mensajera por medios digitales.