¿Un festival de memes? ¡Un festival de memes!

Un festival con conversaciones, sorteos, juegos e incluso una fiesta digital.

Qu es un meme?

Conversacin entre Yani, la conductora, y Pau de @memestoimeando

Da 1: mircoles 14 de julio

Qu es un meme? La pregunta que se intent responder a lo largo del festival.

Da 2: jueves 15 de julio

Da 3: viernes 16 de julio. "Memepalooza"

Los. Se presentan en su pgina web como “un grupo de futures curadores de arte incursionando en la gestin de festivales en un mundo pandmico. Tenemos una misin: hacer el primer Festival sobre Memes en Argentina. Y por qu un festival sobre MEMES? Porque cambiaron (mejoraron?) la forma en la que circula la informacin. Porque inundaron nuestros chats, nuestras redes y nuestros vnculos. Porque nos divierte, nos hace falta y a ustedes tambien”. Se los puede encontrar tambin en Instagram como @unfestivalsobre , fueron algunos de los condimentos que caracterizaron a estas tres jornadas a puro meme.Esa es la pregunta que se intent responder a lo largo del festival, obteniendo diversas respuestas y definiciones. Al ser un fenmeno tan reciente y representativo de la poca que estamos transitando, no existe una nica manera de definirlo.Lo que tanto los invitados como los espectadores coincidieron, fue en que, contrarresta ciertas situaciones trgicas como por ejemplo el contexto hostil que gener la pandemia.La primera invitada del festival fue la creadora de la cuenta @memestoimeando que surgi en plena cuarentena. Paula es quien est detrs de este Instagram y explica que” con otros. Adems, destac que la viralidad de los memes se debe a queA lo largo de la conversacin con Yani, la conductora, se analiz. Paula cont que se basa en situaciones personales, ajenas y cotidianas. Tambin habl sobre el meme como cdigo lingstico, mencionando y explicando sus partes: “Tienen su propia estructura: texto, imagen, significado y remate del memerx”.Ms tarde, el invitado @bellosmementos manifest:, que resume muchas cuestiones acerca de este fenmeno de las redes sociales. Resalt el hecho de acudir a la risa y a los memes, para sobrellevar cuestiones complejas como por ejemplo, los momentos de crisis o ansiedad.En la segunda jornada,, productora, periodista y profesora de comunicacin, dio una clase muy interesante: “El meme tiene ciertas caractersticas que no debemos olvidar al crearlo, interpretarlo, verlo o compartirlo. Es complejo. No es que es una fotito que comparto y ya est., es decir, tiene muchos sentidos”. Tambin analiz la conexin que tienen los memes con las noticias y como muchas veces, una reaccin, una conferencia o un hecho cualquiera de la realidad, se vuelve meme de manera inmediata. Por ltimo, la periodista dijo que: “Como defensores y usuarios de memes nos tenemos que detener a decir no lo comparto si no adhiero con ciertas ideas”.En la ltima jornada estuvo presente el, quien habl sobre los memes desde su perspectiva como profesional de la salud mental:. Pero no con el coito, si no que tiene que ver con el cuerpo, con una cierta satisfaccin. El meme permite obtener cierta satisfaccin que se tramita a travs del humor, de la alegra. Adems permite hacer lazos con otros”.Para cerrar el festival, se sumaron a Twitch algunos invitados que conversaron con los organizadores a lo largo de las tres tardes. Hubo premios como por ejemplo el juego de mesa “conectados”, un ao gratis con la empresa de telfonos celulares Tuenti, entre otros. Finaliz con msica y baile por streaming junto a todos aquellos que formaron parte de alguna manera de este evento.Este acontecimiento es muy particular, no solo porque es uno de los primeros sobre esta temtica sino porque