Alivio y emoción de cientos de personas al vacunarse en la estación de Florencio Varela

Comenz la vacunacin libre en estaciones de trenes

Aplicaron la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en la estacin Florencio Varela del ferrocarril Mitre

El operativo abarc las estaciones de trenes de las lneas Mitre, San Martn, Roca, Sarmiento y Belgrano Sur.

Testimonios

Accedieron a la vacunacin los mayores de 35 aos en forma libre, y los mayores de 18 aos con alguna comorbilidad.

Personas que haban perdido su turno, otras que carecan de las herramientas tecnolgicas para bajar la aplicacin o que simplemente se acercaron al ver el camin del Ministerio de Salud, fueron vEl operativose concret a partir de este viernes desde las 14 hasta las 19 horas y abarc las estaciones de trenes de las lneas Mitre, San Martn, Roca, Sarmiento y Belgrano Sur. Antes de las 14, cientos de personas mayormente jvenes y adultos, hicieron fila a lo largo de tres cuadras sobre laUn trailer cedido por Acumar se estacion sobre la avenida San Martn y all dos equipos de vacunadores aplicaban el inmunizante, mientras en dos gazebos se colocaron sillas con la debida distancia para las personas que aguardaban su turno o las que deban esperar por si tenan algn efecto adverso una vez colocada la dosis."Esto que hacemos en Florencio Varela, es muy importante porque damos la posibilidad de que todos accedan al derecho a la vacuna. Necesitamos combatir este enemigo silencioso que tenemos, es mucha la emocin del personal de salud de poder ayudar a combatir esto", dijo a Tlam Florencia, coordinadora del operativo."Ac hay gente que no saba manejar los celulares y no se bajaron la aplicacin o se anotaron y nunca supieron que les lleg el turno. Estaremos ac maana, el domingo descansamos y retomaremos el lunes hasta el viernes prximo", indic la coordinadora.para que las personas no tengan mucho tiempo de demora."Estamos pensando en poner ms gente para coordinar, es mucha la gente que tenemos para vacunar y ganas de trabajar nos sobra", precis la trabajadora de la salud., quien vino con su marido a vacunarse, dijo que se enter por los medios de comunicacin y que se acerc aprovechando que tena que hacer un trmite en el centro de Florencio Varela."Esto es muy bueno para la gente que est lejos, es un punto muy accesible, yo vivo en Bosques, me tomo un colectivo y ya estoy", dijo Marisa quien seal que se haba bajado la aplicacin pero perdi el turno por haber tenido gripe.Por su parte, quien presenta una discapacidad motriz, dijo que el hecho de vacunarse en la estacin "significa mucho porque vivo con mi hermana y mi mam y esto seguir un tiempo largo. Mi mam tiene 74 aos y mi hermana tambin esta discapacitada, ellas me dijeron de venir a vacunarme".En tantodestac que "es buensimo que se haya puesto este operativo, porque es gratis y significa salud y vida. Me enter de casualidad porque vine a hacer unos trmites, vi el camin y la fila y me vacun"."Slo tuve que esperar media hora, ahora tengo ms tranquilidad y seguridad. No me haba bajado la aplicacin, mi seora me sac turno pero no me haban llamado pero ahora es gratis y ya no espero el llamado", refiri.El hombre quien vino desde Ardig, destac que tuvo coronavirus junto a su seora y sus hijas por lo que dudaba de vacunarse.Por su parte, asegur que se enter por los medios y que est tranquilo ya que est aislado todo el da. "Me vacun ms que nada por mi familia, ahora mucha gente se va a enterar a medida que pasen los das. Mi hermana tuvo Covid-19 y varios vecinos de mi barrio fallecieron por esta enfermedad", dijo el hombre que vive a 25 cuadras de la estacin.El operativo de vacunacin en las estaciones de trenes fue anunciado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof quien afirm hoy que los nmeros de vacunacin contra el coronavirus en la provincia de Buenos Aires son "espectaculares".Detall que ya se superaron las 10 millones de dosis aplicadas, de las cuales casi 2 millones corresponden al segundo componente.