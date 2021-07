La Corte resolvió que una niña de 3 años regrese a Francia a vivir con su padre denunciado por violencia

El magistrado a cargo del proceso "determinar la forma, el modo y las condiciones en que deber llevarse a cabo el retorno".

La Corte Suprema de Justicia decidi que una nia de tres aos deber regresar a Francia a vivir con su padre, quien fue acusado por violencia de gnero, y solicit un "retorno seguro de la menor, resguardndola de una situacin que puede resultarle traumtica", en un fallo que ratific otros previos de la Justicia argentina y la francesa al que este viernes tuvo acceso Tlam.Se trata de la resolucin que tom el mximo Tribunal el jueves 8 de julio en la causa que inici el padre de la nia, oriundo de Francia, caratulada como "Pichon, Fabien Nicolas y otro c/ Troszynsky, Sofa Belen por restitucin internacional de nios"."El Tribunal estima conveniente reafirmar que el objetivo del Convenio de la Haya de 1980 sobre Aspectos Civiles de la Sustraccin Internacional de Menores radica en garantizar el regreso del nio no solo inmediato sino tambin seguro", seal la Corte en, tras dos sentencias previas en primera y segunda instancia adversas que fueron apeladas por Sofa Troszynsky, madre de la menor de edad.La Corte estableci, segn establece el documento al que tuvo acceso Tlam, que, procurando siempre decidir por aqullas que resulten menos lesivas para el nio".Los familiares, los involucrados en el juicio y los letrados tienen bozal legal, por lo que no pudieron responder las consultas realizadas por Tlam.El caso lleg a la Corte luego de que Sofia, la madre de la nia, interpusiera un recurso de queja en el que se opuso al regreso alegando violencia de gnero, tanto fsica como verbal, por parte del padre, y otro en el que peda el "regreso seguro" debido a la condicin que tiene su hija, por lo que solicit que no se interrumpa su tratamiento mdico., debido a que tiene un trastorno del Espectro Autista y cuenta con un certificado de discapacidad, pero tras la decisin de la Corte todo queda encaminado para la restitucin."El recurso extraordinario deducido por la demandada, dirigido a cuestionar la orden de restitucin y, en subsidio, a formular planteos vinculados con el regreso seguro de su hija a Francia, resulta inadmisible", dijo el mximo Tribunal, que adems dispuso "esclarecer y solucionar" otras "situaciones de ndole penal" de la demandada en Francia para concretar el retorno seguro de la nia a ese pas.Ese punto se relaciona con, adems de fallar a favor de la restitucin.Por eso, la Corte pidi "asegurar el retorno seguro de la menor, resguardndola de una situacin que puede resultarle traumtica en el supuesto de que fuese separada de su madre en la misma oportunidad del regreso, extremo que no hace al inters superior de la nia".Fuentes de la familia de Troszynsky, antes de tener bozal legal, indicaron a medios argentinos que "el padre es diplomtico y no es raro que hayan conseguido esta sentencia sin especificar las causas de la responsabilidad parental exclusiva para el padre".Asimismo,al igual que todos los abogados de la defensa mientras que los mdicos que tratan a la nia fueron notificados con Cartas documento.La disputa comenz en enero de 2019, cuando Sofa, una ingeniera industrial, decidi regresar a la Argentina con su hija luego de denunciar, en Francia, a su pareja por violencia de gnero y sostuvo que su hija tambin fue vctima de la violencia del padre.Ambos se haban conocido en 2013 en Pars, donde l viva y ella haba viajado para realizar un Master, a los dos aos comenzaron a salir y dos aos despus tuvieron a su hija.Segn relat Sofa en su momento, tras el nacimiento se agudizaron los hechos de violencia -tambin hacia la beb- y por esa razn la mujer quiso volver a la Argentina, por lo que su pareja pidi "un pase" en su trabajo, un puesto diplomtico, y decidi acompaarlas, segn relat el abuelo.Pero las dificultades en la pareja crecieron, ella no quiso regresar a Francia con su hija y tras la presentacin judicial en Francia, el 15 de febrero de 2019, la mujer realiz otra denuncia en la Argentina y la Oficina de Violencia Domstica (OVD) de la Corte Suprema dict una orden de restriccin perimetral contra el hombre.En mayo de ese ao el Juzgado Nacional en lo Civil N 4, a cargo de Alejandro Hagopian, determin tambin en la Argentina que la nia deba volver a Francia.Ese fallo fue ratificado el pasado 29 de diciembre por la Cmara de Apelaciones en lo Civil, sala H, que dispuso que la nia tena plazo hasta el 22 de marzo para regresar a Francia, fecha que fue postergada por el recurso ante la Corte.El primer caso sobre restitucin internacional en llegar a la Corte Suprema fue el de Gabriela Oswald, quien en 1995 pidi que el mximo tribunal interceda por la tenencia de su hija, en disputa con su padre, Eduardo Wilner, quien viva en Canad.En ese caso, la Corte fall a favor del padre argumentando que la "residencia habitual" de la nia era Canad, y para ello se ampar en la Convencin de la Haya.