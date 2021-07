Moderna: una vacuna con tecnología innovadora y una eficacia del 94,1% contra el coronavirus

La OMS indic que las dosis de Moderna se pueden mantener refrigeradas a una temperatura de entre 2 C y 8 C durante 30 das.

Se trata de una de las dos vacunas aprobadas con tecnologa de ARN mensajero, junto a la de Pfizer”

Ms de 3.700 adolescentes de entre 12 y 17 aos participaron del ensayo clnico TeenCOVE.

Info 👍 sobre vacunas 💉



💉 Cmo se desarrollan las vacunas?



Conoc un poco ms:

👉https://t.co/xfyzXzrp9B pic.twitter.com/iTIxzZdBEn OPS/OMS Argentina (@opsargentina) July 8, 2021

Qu tecnologa utiliza la vacuna de Moderna?

Info 👍 sobre vacunas 💉



💉 Descubr cmo se fabrican, se hace el control de calidad, se almacenan y transportan con seguridad las vacunas.



👉https://t.co/mOal1a4kc5#COVID19#VacunasExplicadas pic.twitter.com/UUgoKTAMXA OPS/OMS Argentina (@opsargentina) July 11, 2021

La vacuna contra el coronavirus de la empresa estadounidense Moderna, desarrollada con una tecnologa innovadora, demostr una eficacia del 94,1%, present buenos resultados en poblacin adolescente y gener ttulos neutralizantes contra las nuevas variantes del virus en las personas inmunizadas.Se trata de una de las dos vacunas aprobadas con tecnologa de ARN mensajero junto a la de Pfizer,y segn indic la la Organizacin Mundial de la Salud (OMS) puede conservarse a una temperatura de entre 2 C y 8 C durante 30 das.A diferencia de Pfizer aunque "los viales multidosis incluidos en los envases contienen una suspensin que se debe conservar a una temperatura comprendida entre –25 C y –15 C, se pueden mantener refrigerados a una temperatura de entre 2 C y 8 C durante 30 das", indic la OMS.El estudio clnico de fase 3 de la vacuna de Moderna fue publicado el 30 de diciembre de 2020 en la revista New England Journal of Medicine, y all se inform la eficacia del 94,1% contra la Covid-19 sintomtica en base al ensayo en el que participaron ms de 30 mil voluntarios.El trabajo tambin seal que "aparte de las reacciones transitorias locales y sistmicas, no se identificaron problemas de seguridad".El 25 de mayo pasado, Moderna anunci que su vacuna contra el coronavirus, segn los resultados completos del ensayo clnico TeenCOVE.En ese estudio participaron ms de 3.700 adolescentes de entre 12 y 17 aos en Estados Unidos, de los cuales dos tercios recibieron la vacuna y un tercio placebo."Tras dos dosis, ningn caso de Covid-19 se observ en el grupo vacunado (...) contra cuatro casos en el grupo placebo, lo que resulta en una efectividad de la vacuna de 100% 14 das despus de la segunda dosis", sostuvo Moderna en su comunicado.La empresa(KidCOVE) cuyos resultados todava no present.El 29 de junio, la compaa inform que su vacuna produjo ttulos neutralizantes contra las variantes Beta (B.1.351, identificada por primera vez en Sudfrica), las tres variantes de linaje de B.1.617 (detectadas en India); la variante Eta (B.1.525, identificada por primera vez en Nigeria); y las A.23.1 y A.VOI.V2 que se originaron en Uganda y Angola, respectivamente.Al igual que la de Pfizer, la vacuna de Moderna utiliza una tecnologa absolutamente novedosa concontra el cual se quiere inmunizar."La membrana que rodea nuestras clulas es una bicapa lipdica (de lpidos); las vacunas con ARN mensajero lo que hacen es crear nanopartculas con una bicapa lipdica y dentro de stas se incorpora el material gentico, en este caso de la protena Spike", describi a Tlam el investigador y docente Emilio Malchiodi cuando se presentaron los resultados de la eficacia de esta vacuna.El especialista sostuvo que "al ingresar al organismo, esas nanopartculas se van a fusionar con las membranas de las clulas (porque ambas son bicapas lipdicas) y se va a 'liberar' dentro de la clula el material que codifica para la protena Spike", tras lo cual "el organismo comienza a producir la protena y el sistema inmunolgico reacciona, igual que hace cuando ingresa transportada por un adenovirus".El 18 de diciembre de 2020, la FDA (entidad regulatoria de Estados Unidos) autoriz el uso de emergencia de la vacuna Moderna COVID-19 en personas mayores de 18 aos; desde entonces fue aprobada para uso de emergencia en ms de 50 pases. Adems, es una de las autorizadas por la OMS.Por otro lado, la empresa ya solicit una autorizacin de emergencia (u otra autorizacin condicional, interina o provisional) para el uso de su vacuna en adolescentes ante agencias de salud de diversos pases, pero todava no fue otorgada.como parte de las donaciones de la administracin del presidente Joe Biden a pases en desarrollo, segn confirm la embajada norteamericana.El envo se producir tras un acuerdo bilateral entre ambas naciones y se trata de la donacin ms grande hasta ahora de Estados Unidos a una nacin latinoamericana.Por otro lado, el pasado domingo, lo que habilit la posibilidad de obtener la donacin de dosis.