El Senado aprobó el marco regulatorio de producción de cannabis medicinal

El proyecto de ley que establece un marco regulatorio de la cadena de produccin, industrializacin y comercializacin de la planta de cannabis.

El proyecto de ley

“Se quita de la clandestinidad un mundo de enorme importancia referido a la salud”” Adolfo Rodrguez Sa, presidente de la Comisin de Agricultura

La iniciativa promete convertir al cannabis en otro commodity de los que exporta la Argentina.

“Necesitamos un estado que comprenda que la planta de cannabis por s sola no es un problema. Con el prohibicionismo protegemos al narcotrfico"” Alfredo Luenzo

Kulfas destac que la produccin de cannabis medicinal generar 10.000 empleos y US$ 500 millones El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, destacó que el proyecto de ley sobre la producción de cannabis medicinal, aprobado hoy por el Senado, generará "diez mil puestos de trabajo" y "actividad económica por 500 millones de dólares".



El funcionario nacional consideró que con esta aprobación "se abre una perspectiva muy positiva. Es un sector nuevo que en los próximos años va a generar 10.000 puestos de trabajo y nueva actividad económica por cerca de 500 millones de dólares, 50 millones de exportación, y con ello va a arrancar un sector con presencia federal en la actividad primaria, en ciencia y tecnología, en la actividad industrial y un incipiente desarrollo en varias provincias de la Argentina".



"Estamos convencidos de que este desarrollo, este nuevo marco normativo va a permitir crear un nuevo sector económico, empleo, más producción y más trabajo. En definitiva, los elementos que ponemos en consideración, que nuestro Presidente insiste como temas centrales para poner a la Argentina de pie", abundó el ministro.



"La industria del cannabis medicinal y cáñamo industrial incorpora cerca de 200 productos y servicios asociados en su cadena de valor, es decir que abre una multiplicidad de opciones para desarrollar actividades de servicios y de producción en toda la Argentina, resaltó Kulfas.



El ministro de Desarrollo Productivo añadió que "vale destacar que hablamos de una actividad que crea tiene empleo calificado . En países como Canadá el 20 % del empleo está abocado a tareas de investigación y desarrollo, es decir que es una actividad que va a generar nuevos desarrollos productivos y proponer soluciones para la salud, terapéuticas, que va a utilizar el cáñamo, que es un insumo industrial para nueva actividades, para el bioplastico, para autopartes y el sector textil".



"Insisto, un nuevo sector para la Argentina que esperamos tenga una alta relevancia en esto que tanto hemos mencionado, de un modelo de producción y trabajo" para el país.



Kulfas expresó asimismo el agradecimiento a los senadores, que han "acompañado y enriquecido este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo".



El proyecto de ley que establece un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y medicinal, incluyendo la investigación científica con vistas a satisfacer el mercado local y generar exportaciones, fue aprobado este jueves en la Cámara de Senadores de la Nación. La iniciativa fue girada a la Cámara de Diputados para su revisión.

El marco normativo busca "desbaratar el mercado informal de aceites y otras preparaciones herbarias irregulares que existe en la actualidad y terminar con la proliferación de productos que carecen de cualquier tipo de control respecto de su composición y calidad".

El proyecto establece un marco normativo que contempla la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas.

Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la nueva agencia establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al peticionante, con el fin de "maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos".

En el otorgamiento de las licencias, la ARICCAME contemplará "el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos productores agrícolas".