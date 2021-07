Lanzan un programa que elaborará un mapa genético del país para aplicar políticas públicas

PoblAr propone generar el entorno institucional y la evidencia cientfica.

El Programa PoblAr es una iniciativa del Conicet, Anlis y las universidades nacionales de Crdoba, Jujuy y Misiones.

La iniciativa contempla nodos de muestreo en las diferentes regiones del pas, aspecto clave para garantizar una adecuada cobertura de la diversidad biolgica y no biolgica de la poblacin nacional”

Ellanz el Programa Nacional de Referencia y Biobanco Genmico de la Poblacin Argentina (PoblAr) con el objetivo de recolectar datos genmicos, fenotpicos y de estilo de vida que permitan el armado de un mapa gentico del pas para desarrollar polticas pblicas en materia de medicina de precisin, se inform oficialmente.Durante el lanzamiento, el ministro de Ciencia, Roberto Salvarezza, destac el programa y record que “en 2014 en un workshop sobre genmica, firmamos una carta de intencin con esta propuesta, que luego durmi durante todo el gobierno anterior porque no hubo voluntad poltica de que avanzara”.o desarrollo de frmacos, sealaron.La iniciativa contempla nodos de muestreo en las diferentes regiones del pas, aspecto clave para garantizar una adecuada cobertura de la diversidad biolgica y no biolgica de la poblacin nacional, indicaron.Del lanzamiento, participaron adems de Salvarezza; el secretario de Planeamiento y Polticas en Ciencia, Tecnologa e Innovacin, Diego Hurtado; la presidenta del Conicet, Ana Franchi; y el investigador y coordinador del proyecto, Rolando Gonzlez-Jos.Hurtado remarc que “el foco de este programa est puesto en la relacin entre salud y diversidad humana” y “apunta a dar un primer paso en la creacin de un entorno institucional para generar evidencia cientfica acerca de las caractersticas genmicas de las argentinas y argentinos”.Agreg que “la meta es que cada paciente reciba un tratamiento especfico segn sus caractersticas genticas”.El investigador del Conicet y director del Centro Nacional Patagnico, a cargo de la iniciativa, Rolando Gonzlez-Jos explic que “los eventos de hibridacin y el mestizaje estn en el nacimiento mismo de nuestra especie”.En este contexto, el especialista remarc la importancia de la dimensin tica y de un abordaje poltico al problema de la disparidad: “La genmica est fallando en la diversidad”, asever.Durante las ltimas dos dcadas, las poblaciones latinoamericanas fueron dramticamente sub-representadas en los grandes estudios de anlisis masivos de datos genmicos, sostuvieron, y ello es el “caldo de cultivo para inequidades" para la poblacin "que queda fuera de las grandes iniciativas de I+D biomdicas basadas en el enfoque de medicina de precisin”.En ese sentido, Gonzlez-Jos sostuvo que “PoblAr propone generar el entorno institucional y la evidencia cientfica, de I+D para que el pas pueda implementar la medicina de precisin en la prctica clnica”.“La iniciativa, adems, por explorar la diversidad gentica y cultural de la Argentina, tambin podra impactar en planes de educacin, basados en la reivindicacin de la diversidad, de la multiculturalidad y de la identidad nacional”, concluy.A su turno, Franchi, explic que “nuestra poblacin es un collage gentico dinmico bastante particular, porque seguimos teniendo distintas migraciones que van haciendo que la gentica de nuestro pas vaya cambiando”.Por esta razn, consider que “este proyecto se vuelve fundamental para el desarrollo de la medicina de precisin para todos y todas”.