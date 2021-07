Unos 23 millones de niños y niñas no recibieron vacunas básicas a causa de la pandemia

Slo el 82% estn totalmente vacunados con la vacuna combinada contra la difteria, el ttanos y la tos ferina.

Unos 23 millones de nios y nias de todo el mundo no recibieron en 2020 -3,7 millones ms que en 2019- las vacunas bsicas debido a las interrupciones provocadas por la pandemia de coronavirus, segn cifras oficiales de Unicef y la Organizacin Mundial de la Salud (OMS).La mayora, unos 17 millones de nios y nias, "probablemente no recibieron ni una sola vacuna durante el ao", indicaron los organismos, segn inform el sitio de noticias de Naciones Unidas.s no recibieron su primera dosis de la vacuna contra la difteria, el ttanos y la tos ferina (DTP-1), mientras queLa mayora de estos nios viven en comunidades afectadas por conflictos, donde la atencin es deficiente, o en entornos informales o barrios marginales, donde sufren privaciones como el acceso limitado a los servicios bsicos de salud y a los servicios sociales fundamentales, indic la OMS.Las interrupciones en los servicios de vacunacin fueron generalizadas en 2020 y las regiones de Asia Sudoriental y el Mediterrneo Oriental fueron las ms afectadas, segn la OMS.El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que "mientras los pases claman por conseguir las vacunas contra la Covid-19, hemos retrocedido en otras vacunaciones, dejando que los nios estn expuestos al riesgo de contraer enfermedades devastadoras pero prevenibles como el sarampin, la poliomielitis o la meningitis"."La aparicin de mltiples brotes de enfermedades sera catastrfica para las comunidades y los sistemas de salud, que ya estn luchando contra la Covid-19, por lo que es ms urgente que nunca invertir en la vacunacin infantil y garantizar que se atienda a todos los nios", dijo Tedros.Tambin indicaron que el panorama en la regin de las Amricas es "preocupante", porque la cobertura de vacunacin sigue disminuyendo.Slo el 82% de los nios estn totalmente vacunados con la vacuna combinada contra la difteria, el ttanos y la tos ferina, frente al 91% en 2016."Las cifras son alarmantes y sugieren que la pandemia est echando por tierra aos de progreso y exponiendo a millones de nios a enfermedades mortales y prevenibles", afirm el director general de Gavi, la Alianza para las Vacunas, Seth Berkley.Por su parte, Henrietta Fore, directora ejecutiva de Unicef, declar que "estos datos deberan ser una clara advertencia y las consecuencias tendrn un costo en trminos de vidas y del bienestar de los ms vulnerables".