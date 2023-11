El sector cooperativo explica cerca del 10% del PBI

Desde el Inaes estimaron que en todo lo que va de 2021 se matricularán más de 800 nuevas cooperativas.

Las Cooperativas y su participación en diferentes sectores

El rol del Inaes

Productividad y Eficiencia

El sector cooperativo está integrado actualmente por 12.283 cooperativas y 3.694 mutuales con matrículas vigentes, cuya producción explica cerca del 10% del PBI del país, de acuerdo a información brindada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes).Una de los aspectos críticos que enfrenta el sector, de cara a la celebración de este sábado deles que en la actualidady desde el Inaes estimaron queEste año, de cara a la celebración de este sábado, el lema propuesto por la-que- esSegún los cálculos de la ACI,En diálogo con Télam,aseguró que a nivel local "el sector vive situaciones diversas, producto de la crisis económica que indujo el gobierno neoliberal de la alianza Cambiemos pero también por la pandemia de la Covid-19. No obstante. hay un compromiso colectivo de preservar las fuentes de trabajo".En Argentina, las cooperativas y mutualesentre otros."Por ejemplo, hay más de 7 millones de argentinos que tienen luz gracias a que son socios de distintas cooperativas eléctricas", resaltó Form.En igual sentido, Guarco ponderóya que "proveyeron insumos, recuperaron centros y brindaron un sistema de protección de salud completo" a las casi dos millones de personas que en el país "se atienden en las entidades sanitarias cooperativas".Asimismo, el dirigente de ACI aludió también a lasque "se tornaron esenciales para el desarrollo de la vida" y que "brindan servicios de calidad con tarifas accesibles".Específicamente,, y lo continuaron haciendo en pandemia "aún cuando muchas afrontaron una falta de pagos", indicó Guarco.Apenas iniciado el gobierno del presidente Alberto Fernández,Form destacó la iniciativa y la calificó como una decisión que persiguió "el objetivo de impulsar el desarrollo cooperativo en función de contribuir a la producción y la generación de puestos de trabajo en toda la comunidad".Entre otras modificaciones, el Inaes recientemente estableció lapara la obtención de las matrículas y ademáspara las entidades asociativistas."Son políticas públicas fundamentales. Hay un cambio cualitativo respecto a lo que ocurría antes de diciembre de 2019", dijo el dirigente de Cooperar.Consultadoa la hora de competir con otros actores privados, Form aseguró que "las cooperativas no son las ambulancias que recogen a los que el capitalismo arroja fuera del mercado", si no que"Son empresas que deben cumplir requisitos jurídicos y de eficiencia en la gestión ya que compiten como tales en un mercado con las firmas tradicionales", agregó el también dirigente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC).De acuerdo a estimaciones de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI),