A un año de la muerte de Ramona Medina: denunció la falta de agua en el Barrio 31 y murió por Covid

Ramona denuncia falta de agua

Ramona Medina era la coordinadora de Salud de la Casa de la Mujer en el Barrio 31

Zloto entrevista a Ramona

La pandemia de coronavirus causaba la muerte, el 17 de mayo de 2020, de Ramona Medina, referente social del Barrio 31 y la primera en denunciar la falta de agua en esa zona postergada de la Ciudad de Buenos Aires en plena emergencia sanitaria.Medina, insulinodependiente y que haba contrado coronavirus en el Barrio 31 de Retiro, tras 12 das sin agua, muri en un hospital porteo a los 42 aos, y con toda su familia contagiada, entre ellos una hija con discapacidad mltiple."Vengan y vean la desesperacin de no tener agua y el miedo a contagiarnos", cerraba un video que se volvi viral el 3 de mayo del ao pasado, en el que Medina denunciaba la falta de agua en el barrio Padre Mugica.El video de Ramo, como la llamaban sus compaeros, familiares y amigos, con la voz entrecortada y al borde de las lgrimas, se difundi rpidamente y logr que muchos medios de comunicacin se acercaran al barrio a escuchar el testimonio de los miles de vecinos que enfrentaban la pandemia en desventaja."Ramo logr eso, que nos escuchen y que vean la realidad del barrio. No fue casualidad que se contagie, puso el cuerpo, lo dio todo", dijo por entonces a Tlam Lilian Andrade, quien comparta militancia con Medina en la organizacin social La Poderosa."Intent cuidarse, intentamos cuidarla, pero a veces parece que no le importamos al Gobierno (de la Ciudad), porque en una situacin delicada nos deja sin agua, reclamamos y salen en los medios diciendo que ya est solucionado el tema y es mentira", explic la joven militante.Coordinadora de Salud de la Casa de la Mujer en el Barrio 31, Ramona Medina haba salido en varios programas de televisin las semanas previas a su muerte clamando por el restablecimiento del servicio de agua potable que pona en riesgo de contraer Covid a todo ese barrio porteo, pero tambin a ella y a los integrantes de su familia."Estaba enojada porque saba que no era casualidad que ella se haya contagiado, por todas las luchas que venamos teniendo, tratando de suplir la falta de agua llevando y trayendo bidones, ella puso su cuerpo, hasta el ltimo momento", seal entonces la joven Lilian a Tlam.La casa donde viva Ramona, en la manzana 35, es un ejemplo de ese hacinamiento. "Era parada obligada de camino al local, si pasabas por ah te invitaba algo de comer o un mate y te ponas a hablar siempre, porque ella era as, atenta, quera resolver todo y escuchaba las problemticas de cualquier vecino que pasaba", relat Lilian.Ramona tena 42 aos, viva junto a su marido, sus dos hijas y dos sobrinos a quienes tena a cargo. Era insulinodependiente, lo que la pona dentro de los grupos de riesgo ante el coronavirus. Por ello, ya en marzo tuvo que dejar de asistir a la posta de salud que llevaba adelante en la Casa de las Mujeres y Disidencias, que la organizacin tiene en el barrio.A principios de mayo de este ao, otras dos referentes sociales que cumplan tareas en comedores populares murieron por coronavirus: Teodoro Olloa, cocinera en el Barrio 31 de Retiro; y Lourdes Huarachi, militante social en Lugano.La situacin de vulnerabilidad que visibiliz la muerte de Medina y otras dos trabajadoras comunitarias en 2021 es compartida por los referentes de diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires que atienden comedores y merenderos o cumplen tareas de contencin social.Se trata de un universo de ms de 4 mil trabajadores comunitarios que reclaman al gobierno de Horacio Rodrguez Larreta ser incluidos en el plan de vacunacin contra el coronavirus como grupo prioritario o esencial.Diferentes organizaciones como el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL); la Federacin de Organizaciones de Base (FOB); el movimiento Barrios de Pie; La Poderosa; y la CTA pusieron en marcha a mediados de 2020 una campaa bajo el slogan "Somos esenciales" con el objetivo de lograr ese reconocimiento para referentes sociales, cocineras y promotoras sanitarias que cumplen tareas en los barrios populares de la Ciudad.Aunque el gobierno porteo haba afirmado entonces que los trabajadores comunitarios seran incluidos en el plan de vacunacin, a un ao de la muerte de Medina y en plena segunda ola de coronavirus esa medida an no fue formalizada.El compromiso de Ramona encontr eco, tambin, en la Brigada Sanitaria que adopt su nombre, de la Universidad Nacional de La Plata, y que replica ese eje en su trabajo epidemiolgico en los barrios populares de la periferia de la capital bonaerense, Berisso y Ensenada, para enfrentar la pandemia.La brigada, declarada de inters municipal por el Concejo Deliberante de La Plata, se conform al iniciarse la pandemia, en marzo de 2020, cuando la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP convoc a voluntarios docentes, no docentes y estudiantes y graduados de otras carreras.As, sus ms de 400 voluntarios salen por los barrios en busca del coronavirus, rastreando casa por casa los posibles enfermos y se ocupan de localizar a los pacientes recuperados para que donen plasma."La identidad de las brigadas estaban hermanadas con las demandas que levant Ramona, y por eso surgi la propuesta de adoptar el nombre de Ramona Medina para todo lo que estbamos haciendo", cont oportunamente a Tlam Guido Mastrantonio, secretario de Extensin de la Facultad de Ciencias Exactas y uno de los coordinadores de los equipos de trabajo.