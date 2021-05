Recomiendan extremar los cuidados contra la hipertensión arterial por el coronavirus

La hipertensin arterial aumenta la posibilidad de contraer formas severas de coronavirus.

En la vspera del(HTA), especialistas aconsejaron fortalecer la prevencin, los controles y la continuidad de los tratamientos, al advertir que adems de ser, aumenta la posibilidad de contraer formas severas de coronavirus."La hipertensin arterial es una, sin sntomas. Ms all de causas hereditarias, los hbitos de vida favorecen su manifestacin.y el sodio en conservas y procesados; el stress cotidiano; el tabaquismo; los trastornos del sueo y en las mujeres la menopausia, son mltiples factores que lo favorecen", explic el doctor Miguel Sangiovanni, con mster en Hipertensin Arterial y Mecnica Vascular de DIM Centros de Salud,Por su lado, Carlos Reguera, mdico cardilogo y Jefe de Medicina Preventiva y Cardiologa de INEBA, declar que "se lo considerada el principal factor de riesgo cardiovascular. Trabajar en su prevencin es uno de los aspectos ms relevantes que podemos hacer desde el sistema sanitario. Incluso en estos momentos de pandemia es sumamente importante mantener los controles".La hipertensin arterial es unaque afecta a ms del 25-30% de la poblacin a nivel mundial; entre las personas afectadas, un nmero importante no estn tratadas y de aquellas que reciben tratamiento ms de la mitad no tienen las cifras de tensin controladas.Uno de los problemas que tiene la hipertensin es que es "silenciosa", se puede cursar sin sntomas durante mucho tiempo."En nuestro pas el, el 55,5% estn bajo tratamiento y solo el 24,2% se encuentran bien controlados. La presin puede variar", indic Reguera.Desde otro punto de vista, la Sociedad Argentina de Nefrologa (SAN) record que la hipertensin arterial es laNueve de cada diez personas con Enfermedad Renal Crnica (ERC) en etapas de 3 a 5 sufren de hipertensin, indic la SAN al subrayar la necesidad de extremar las medidas de cuidado del sistema circulatorio.El coordinador de los grupos de trabajo de la SAN y secretario del grupo de trabajo de Hipertensin Arterial y Dao Vascular, Carlos Blanco, dijo a Tlam que "la hipertensin arterial es una enfermedad crnica que representa un serio problema de salud pblica en los pases desarrollados y es considerada uno de los principales factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, como el, loso la, as como tambin es la segunda causa de enfermedad renal crnica a nivel global".Y continu: "La prevalencia de la hipertensin arterial es similar a la de gran parte de los pases, afectando a ms del 25-30% de la poblacin; en cuanto a la enfermedad renal, a nivel global y tambin en nuestro pas, se considera que un 10% de la poblacin tiene algn tipo de patologas con compromiso renal", mencion.Respecto de la incidencia de la pandemia de coronavirus en el abordaje de estas enfermedades, Blanco resalt que "fue significativo, dado que los hipertensos y los enfermos renales, en particular los enfermos renales crnicos que reciben tratamiento de dilisis en cualquiera de sus dos variantes o los que estn trasplantados, son pacientes de riesgo de tener grados moderados y/o severos de enfermedad por Covid 19".Los especialistas coinciden en cuanto a las medidas de prevencin que se deben tomar para evitar la hipertensin arterial.Virginia Busnelli, mdica especialista en nutricin y directora del Centro de Endocrinologa y Nutricin (CRENYF), indic que "elen la actualidad es el principal factor a trabajar cuando hablamos de prevencin de esta enfermedad", por lo que recomend "disminuir el agregado de sal de mesa en las preparaciones y platos de comida y el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados".Entre otros hbitos saludables, consider los controles mdicos regulares,cotidiana, as como tambin la realizacin de actividad fsica de forma peridica y no fumar.Desde la SAN agregaron "consultar con el mdico cmo tomarse la presin arterial en casa, mantener un registro de su presin arterial diaria y mostrarlo al profesional en cada visita, tomar los medicamentos para la presin arterial exactamente como los prescribi el mdico, aun cuando se sienta bien; informar al mdico tratante sobre cualquier efecto colateral del medicamento e informarse todo lo posible sobre su tratamiento".Sangiovanni hizo hincapi en evitar el sedentarismo -"caminar a paso vivo 30 minutos cinco veces a la semana como mnimo"-, manejar la ansiedad mediante la prctica de la meditacin o simplemente escuchar msica para bajar el ritmo cotidiano."Esta es una enfermedad presente en cualquier edad, ms an con tantos nios obesos y sedentarios con uso precoz de cigarrillos que prevalece en la actualidad", concluy.