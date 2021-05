"Si nuestra foto causó tantas cosas lindas, al mundo le debe estar faltando romanticismo"

Domingo y Teresa, una pareja de novios que llevan 47 aos juntos.

Ni los cuatro das transcurridos desde que fueron vacunados ni el eco social y meditico que obtuvieron sus manos tomadas, prodigndose templanza en la espera, sacan del asombro a Domingo y Mara Teresa. "Si nuestra foto caus tantas cosas lindas en la gente, al mundo le debe estar faltando un poco de romanticismo", observan con tono suave y decir severo.La pareja de adultos mayores que fue fotografiada tomada de sus manos mientras esperaba para ser vacunada contra el coronavirus en Rosario coincide en que "el amor vence todo, hasta el virus", tras la difusin del retrato que emocion a los argentinos."Nosotros estamos casados pero vivimos como novios hasta el da de hoy porque uno puede tener rencillas pero si hay amor, todo se reconcilia", reflexiona ante Tlam Domingo."Somos inseparables, compartimos todo lo que podemos y nos ayudamos mutuamente desde que nos conocimos", enfatiza, por su parte, Mara Teresa.La imagen de la pareja tomados amorosamente de la mano en el vacunatorio montado en el Predio Ferial Parque de la Independencia de Rosario se hizo viral el ltimo mircoles hasta alcanzar al jefe de Gabinete de la Nacin, Santiago Cafiero, quien la public en su cuenta de Twitter (@santicafiero)."Si hay amor, siempre hay esperanza. Hermosa esta foto que me lleg de Mara Teresa y Domingo esperando para vacunarse en Rosario, Santa Fe", tuite el funcionario nacional.De esa forma, la foto en la que se los ve sentados en sillas ubicadas en paralelo unidos por sus manos y abrigados hasta los ojos para protegerse del fro, recorri los portales de noticias y redes sociales de usuarios de Rosario y rpidamente se hizo viral en otros puntos del pas.FueSon esas locuras que uno tiene -reonoce-. No quera vacunarme pero mi sobrina, que es la que sabe, me dijo que tena que hacerlo y lo hice".De todas formas, hoy celebran estar inmunizados: "Es una preocupacin menos, sobre todo para nuestra sobrina que nos peda que furamos a vacunarnos".En Rosario, conforme a los responsables de la campaa de inmunizacin contra la Covid-19, el 82 por ciento de los adultos mayores de 60 aos ya recibieron la primera dosis de las vacunas."Las personas mayores de 90, 80 y hasta 70 aos ya han sido vacunadas casi en su totalidad y es muy probable que las 15.000 restantes sean personas que no han podido hacer el trmite para acceder a la vacunacin", informa Nstor Galvn, quien est al frente de la campaa sanitaria.Mara Teresa se muestra complacida por la atencin que recibi junto a Domingo: "Sent una enorme satisfaccin de ver lo bien que estaba organizado todo en el vacunatorio, es un orgullo lo bien que nos trataron".Desde una reposera en su casa del barrio Echesortu, de Rosario, Domingo asegura: "No s por qu ha causado tanto alboroto una foto en la que me veo aferrado a mi esposa. Me dicen que hasta la han subido a las redes que hay ahora"."Dicen que genera mucha ternura y hasta el Presidente (Alberto Fernndez) la vio", agrega, sin nimo de ocultar orgullo.Y agrega: "Es muy lindo que se interese por nosotros dos. Yo le agradezco profundamente al Presidente, por ms que yo no sea de su signo poltico. Eso no interesa; l es el Presidente de todos los argentinos por igual".De aquellas races provino su pasin por ser -y destacarse- como odalisca en su juventud. "Yo me dedicaba al baile, cantaba en coros y tocaba piano y guitarra, el arte era mi esencia", rememora.Domingo tambin se dedic al arte en sus aos mozos, cuando tocaba el bandonen y hasta lleg a tener su propia orquesta. "Dicen que era bueno -suelta-. Yo no te puedo decir. Sera pedantera".Hace 47 aos que estn juntos, se conocieron gracias a una amiga en comn que los present en una fiesta de la aseguradora en la que l trabajaba.Mara Teresa sufri hace tiempo un problema de salud que comprometi su movilidad y hoy pasa mucho tiempo en cama. "Fue todo un triunfo levantarla y llevarla a vacunarse", cuenta Domingo.Ambos agradecieron a los mdicos y voluntarios que los recibieron el da de la vacunacin, y remarcan al respecto: "Fueron todos muy amables y muy profesionales; estaremos siempre agradecidos".Consultado por los ecos de la foto en el vacunario junto a su mujer, Domingo lanza carcajadas: y entre ellas dice: "Nunca consegu ni diez minutos en una radio con la orquesta y ahora una foto hace que me llamen todos. Si nuestra foto caus tantas cosas lindas en la gente, al mundo le debe estar faltando un poco de romanticismo".De acuerdo con Galvn, "la campaa de vacunacin en Rosario con las primeras dosis alcanz a 293.000 personas, que representan el 31 por ciento del total de la poblacin que tenemos que vacunar".El funcionario seala que "el cien por ciento del personal de Salud ya fue vacunado" con dos dosis, y que igual alcance obtuvieron "unos 500 agentes esenciales del municipio que se desempean en reas que participan en operativos del Plan Detectar, en vacunatorios y en el centro de aislamiento".