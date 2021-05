Efemérides del 16 de mayo

-

1899 - JULIO MNDEZ. El mdico e infectlogo Julio Mndez asla por primera vez en el pas al bacilo que provoca la fiebre amarilla. Trabaj en Alemania en el desarrollo de la bacteriologa con su colega Roberto Koch, quien descubri el bacilo de la tuberculosis.192 - JUANA DE ARCO. El papa Benedicto XV declara santa a la herona francesa Juana de Arco en una ceremonia de canonizacin celebrada en la baslica de San Pedro. Juana de Arco haba sido quemada en la hoguera por hereja en 1431.1929 - PREMIOS OSCAR . La Academia de Artes y Ciencias Cinematogrficas de Estados Unidos celebra la primera entrega de los primeros Premios scar en el hotel Hollywood Roosevelt de la ciudad de Los ngeles. Se premi a las mejores pelculas de 1927 y 1928 y fue la nica ceremonia de los scar que no fue transmitida al pblico.1957 - ELIOT NESS. A la edad de 57 aos muere en la localidad de Coudersport (Pennsylvania, EEUU) el contador y agente del Tesoro estadounidense Eliot Ness, famosopor haber sido lder del grupo de “Los Intocables” que encarcel al jefe mafioso Alphonse “Al” Capone por evasin de impuestos.1966 - BOB DYLAN. Sale a la venta en Estados Unidos el lbum "Blonde on blonde", el sptimo de estudio del msico, compositor y poeta estadounidense Bob Dylan y uno de los primeros dobles de la historia de la msica. “Blonde on blonde” forma parte de la triloga de rock de Dylan que incluye a “Bringing It All Back Home” y “Highway 61 Revisited”..1969 - COMIENZO ROSARIAZO. Comienzan en la ciudad santafesina de Rosario marchas de protesta y huelgas que poco ms de un ao despus desembocaron en la cada del general Juan Carlos Ongana y su reemplazo por el general Roberto Levingston al frente dela dictadura cvico militar surgida del golpe de estado de 1966.1970 - GABRIELA SABATINI. Nace en Buenos Aires la extenista Gabriela Sabatini, la argentina ms destacada en ese deporte al alcanzar el tercer puesto del ranking mundial. Gan el Abierto de EEUU en 1990, convirtindose en la nica tenista argentina en lograrlo. Adems gan los torneos WTA Tour Championships de 1988 y 1994.1978 - LIONEL SCALONI. Nace en la localidad santafesina de Pujato el exfutbolista Lionel Scaloni, actual tcnico de la seleccin argentina. Fue campen mundial juvenil con la seleccin sub-20 en Malasia 1997 y tambin form parte del equipo que disput el Mundial de Alemania 2006. Scaloni desarroll la mayor parte de su carrera en el Deportivo La Corua de Espaa.2006 - JORGE PORCEL. Muere en Miami (Florida, EEUU), a la edad de 69 aos, el actor y humorista Jorge Porcel, ganador de dos premios Martn Fierro y de un Konex. Form una exitosa dupla cmica con Alberto Olmedo y trabaj en ms de 50 pelculas.2021 - CONVIVENCIA EN PAZ. Desde 2018 se celebra el Da Internacional de la Convivencia en Paz, instituido por la Organizacin de las Naciones Unidas para promover la tolerancia, la solidaridad y el respeto entre todos los pases.