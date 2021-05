Un sanatorio bonaerense realizó un documental para poner “rostros” al sistema de salud

Foto documental: Covid desde adentro

“Fue poner un rostro al sistema de salud y demostrar cómo se preparan diariamente con su vestimenta protectora, como sería una internación rápida, o como pasan por quirófano”” Sebastián Lapman, médico del sanatorio

Un sanatorio del conurbano bonaerense filmó un documental de sus enfermeros, enfermeras y médicos en la lucha cotidiana contra el coronavirus, con el objetivo de homenajearlos y “poner un rostro humano” a lo que se denomina “el sistema de salud”.El documental “Covid por dentro” fue realizado por el Sanatorio Modelo de Caseros, con los rostros y acciones de su personal médico en la lucha diaria contra el coronavirus.“Se trata de reconocer que los trabajadores de la salud son los que enfrentan día a día la primera línea de batalla y son exigidos más allá de los límites, poniendo en riesgo su salud. Son merecedores del agradecimiento diario por su trabajo que nos llena de esperanza y orgullo”, detalló el Sanatorio en un comunicado.El director médico del sanatorioque el objetivo “fue poner un rostro al sistema de salud y demostrar cómo se preparan diariamente con su vestimenta protectora, como sería una internación rápida, o como pasan por quirófano”.Lapman destacó que el documental empieza con la incertidumbre y el miedo ante un mundo que cambió y los ojos abiertos ante la esperanza de las vacunas” .“También quisimos recordar a nuestros caídos, tuvimos un enfermero que falleció por lo que buscamos reflejar cómo impacta el coronavirus en nuestro personal y decir que esto no terminó pero tenemos la esperanza de la vacunación como salida”, dijo Lapman.Indicó que el sanatorio “tuvo que aumentar la dotación de enfermeros, kinesiólogos. Cambiaron absolutamente las rutinas y la relaciones humanas del personal. Al principio había mucho miedo, y desconocimiento, pero cuando la vacunación fue más común y vemos que conocemos la enfermedad y cómo actúa ya no es miedo sino cansancio y fatiga”.Lapman destacó que “la única forma que esto pueda terminar es con la vacunación no depende del sistema de salud” y aseguró que “estuvimos en un momento en que tuvimos todos los respiradores ocupados pero pudimos reaccionar”.Contó que en el sanatorio “hay entre 25 y 30 internados por Covid, mientras que 150 pacientes diarios vienen a hisoparse” al tiempo que aseguró que para mejorar su situación es necesario “que la sociedad entienda que el personal de salud está en forma permanente en el frente de batalla enfrentando al Covid”.