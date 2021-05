Cautelar contra Facebook para evitar que WhatsApp acceda a información privada de usuarios

La CNDC investigar el uso que Facebook dar a los datos obtenidos de los usuarios de WhatsApp

Cambios en las polticas de Whatsapp

La Secretara de Comercio Interior dict una medida cautelar para que la empresa Facebook suspenda la puesta en vigor de las nuevas Condiciones del Servicio y Polticas de Privacidad de WhatsApp, por considerar que "se incurrira en una situacin de abuso de posicin dominante".La decisin de la Secretara dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, la cual consider que " las nuevas Polticas de Privacidad de WhatsApp Mientras dure la cautelar, la CNDC investigar el uso que Facebook dar a los datos obtenidos de los usuarios de WhatsApp y que, se presume, podran utilizarse con fines comerciales, indic Comercio Interior en un comunicado difundido este sbado.Segn seal esta Secretara,Las dems aplicaciones de mensajera todava tienen baja penetracin, por ello"Esto genera una fuerte asimetra en el poder de negociacin entre el usuario y WhatsApp, por lo que se vern obligados mayoritariamente a aceptar las nuevas Condiciones del Servicio, habilitando de ese modo a WhatsApp a que recopile datos personales excesivos y comparta la informacin personal de manera indebida con otras aplicaciones del grupo, tales como Facebook e Instagram", explic el escrito.Entre los datos se encuentran: el acceso a la libreta de direcciones, nmero de telfono, datos de operaciones (por ejemplo, si se usa Facebook Pay o Tiendas en WhatsApp), informacin relacionada con el servicio, informacin sobre interaccin con las empresas cuando se usa el servicio, informacin sobre el dispositivo mvil y la direccin IP., inicialmente experimentar limitaciones en la funcionalidad de la aplicacin, y al cabo de unas pocas semanas la aplicacin dejar de operar y perder todos los datos almacenados.Por su parte, segn establece el informe de la CNDC, Facebook e Instagram, con el poder que esa informacin les otorgar, sumadas a las ms modernas tecnologas de procesamiento de informacin, "podrn reforzar su posicin de dominio en otros mercados como el de la publicidad online, elevando las barreras a la entrada o volviendo difcil la supervivencia de sus competidores no integrados y en ltima instancia monopolizando el mercado en perjuicio del inters econmico general"."Adems, aun cuando el servicio de mensajera de WhatsApp parece gratis, no lo es. La informacin que el usuario entrega es extremadamente valiosa para las redes sociales, tanto que esa suscripcin gratuita podra ser un acuerdo injusto y hasta ruinoso para el usuario", destac la Secretara conducida por Paula Espaol.