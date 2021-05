Padres que no envían a sus hijos a clases consideran "perversa" la decisión del Gobierno porteño

Padres de alumnos de escuelas porteas que decidieron no enviar a sus hijos a los colegios a partir del DNU.

Micaela Rodrguez decidi no enviar los hijos al colegio para evitar los contagios.

Temor a los contagios y actividades por mail

"A todas nos empezaba a pesar la situacin, no pods estar tres semanas dndole clase vos a tu hijo con fotocopias sin que nadie te mire el cuaderno"”

"Estoy enojada con el sistema pblico de CABA, que nos est invisibilizando, que no est viendo que hay familias que respetamos el DNU"”

El DNU 241/2021 suspendi las clases presenciales hasta el 21 de mayo

Denuncia

"Decidimos hacer unadenuncia ante el Ministerio Pblico Fiscal y descubrimos que haba padres y madresen la misma situacin"”

Vacantes

"No hay personal para sostener la educacin" Una madre, cuyo hijo dejó de ir a sala de cuatro años luego del DNU que suspendió las clases presenciales por 20 días ante la pandemia de coronavirus, consideró que en la Ciudad de Buenos Aires "no hay personal para sostener la modalidad virtual y presencial", lo que impide la continuidad educativa en casos como los de su hijo, que tiene problemas de salud.



Se trata de Tatiana Mungo, de 31 años, y madre de Félix, de 4, con antecedentes de broncoespasmo y pulmonía, quien asiste al jardín N°3 DE 11 Teresa de Calcuta, del barrio de Flores.



Cuando salió el DNU resolvieron no mandar a su hijo al jardín debido al ascenso de casos, dijo la mujer en diálogo con Télam.



"Lo consulté con su pediatra para ver si nos podía dar un certificado, porque yo la vacante no la puedo perder y la pediatra nos recomendó no asistir más y nos dio un certificado por tres meses para que él pasara a educación virtual".



"No hubo problemas, pero desde ese día no recibimos nada de la escuela, ni una propuesta, ni un llamado, nada", sostuvo Mungo.



"Lo único que recibimos es un llamado de una compañerita del jardín que le dijo a Félix que lo extrañaba", afirmó.



"No quiero hacer foco contra las escuelas porque para mí la problemática pasa por otro lado: no hay personal para sostener la educación de manera presencial y a distancia, pero nos quedamos sin recibir nada", aseveró.



Mungo es además docente de nivel inicial, y trabaja en un jardín maternal en el área socioeducativa que pertenece al Ministerio de Educación, al que debe asistir presencialmente.



"En un maternal obviamente les niñes no usan barbijo, chupan todo y es un lugar donde se exponen mucho al contagio", dijo la mujer para graficar a qué está expuesta con sus condiciones de trabajo.



Además, señaló que este año cuando en su escuela se quedaron sin alcohol para desinfectar y poder trabajar bajo los protocolos, le reclamaron al Ministerio de Educación y les contestaron: “Usan un montón de alcohol”. Finalmente, la escuela compró el alcohol, pero en 20 días el ministerio no lo mandó", dijo.

Entonces si ya estaba bastante preocupada por tener que llevar al nene todos los das a la escuela, me preocup ms cuando sale el DNU y el Gobierno de la Ciudad me sigui obligando a llevar a mi hijo", dijo la mujer, integrante del colectivo "La vacante es un derecho".La madre relat que cuando sale el DNU de Nacin y no es acatado por el gobierno porteo mand a su hijo a la escuela, "pero solo haba cuatro nios", incluido, el de ella. A partir de esa situacin decidi no llevarlo ms y la docente "por voluntad personal arm unos sobres con actividades", cont.A los pocos das,mientras la docente continuaba enviando actividades por mail."Pero qu pas? Pasaron dos semanas y empezamos la tercera y no haba una respuesta y se estir este sostener las clases a la noche con un mail por voluntad de la docente. Entonces, obviamente muchas mams, de las 27 que somos, divididas en dos burbujas, los empezaron a volver a mandar", dijo Lpez Rodrguez."A todas nos empezaba a pesar la situacin, no pods estar tres semanas dndole clase vos a tu hijo con fotocopias sin que nadie te mire el cuaderno. Nuestros hijos estn en primer grado, estn aprendiendo a leer, a sumar, a restar, a escribir", seal desesperada la mujer.Lpez Rodrguez consider que "el Ministerio de Educacin debe elaborar un plan de trabajo de sostenimiento pedaggico para los que no estamos yendo", al considerar que "el discurso es si no hay presencialidad no hay nada. Y de ltima, los grises los resuelve cada uno como puede: cada docente, cada padre, cada cooperadora, cada directora, y eso es lo perverso"."Estoy enojada con el sistema pblico de CABA, que nos est invisibilizando, que no est viendo que hay familias que respetamos el DNU y por eso no mandamos a nuestros pibes. Ellos tambin tienen derecho a que sus trayectorias educativas se sostengan", asever.Esta situacin se da endespus de Tierra del Fuego, segn dijo el ministro de Educacin, Nicols Trotta, en una entrevista, a fines de abril.Este viernes,, anunci que la campaa de vacunacin continuar con el empadronamiento, a partir de la semana prxima, de las personas de 55 a 59 aos que integran el personal estratgico, como docentes, fuerzas de seguridad y trabajadores territoriales, y quienes tengan una enfermedad preexistente., tiene un emprendimiento de juegos de madera y vive en Parque Chacabuco con su pareja y sus dos hijas, Juana de 15 aos, y Emma, de 10, que asisten a escuelas pblicas.donde ny fue a la justicia porque la escuela les informaba que no podan continuar con las clases virtuales."Decidimos hacer una", dijo la mujer a Tlam.El reclamo es "sostuvo Ferioli, quien seal que "lo que los padres sentimos es que la burbuja no existe"."Nosotros presentamos el escrito el viernes y en los prximos 10 das nos deberan responder. Todos queremos que los chicos estn en la escuela, no es lo mismo la virtualidad que la presencialidad, pero estamos en una situacin sanitaria que no est para exponerse".en Ciudad de Buenos Aires y madre de"Desde que sali el DNU nuestra decisin como familia fue no mandar ms a la escuela a Sol, y enviamos un mail informando de esta situacin y nos respondieron que ellos no contaban con recursos humanos para poder garantizar la educacin virtual. Unos das despus "pudieron organizarse para que las maestras suban tareas al blog, pero desde el DNU hasta el da de hoy est sin encuentros sincrnicos y sin clases", relat.Sirolli dijo que"Los chicos exceptuados 'legalmente' tienen que presentar un certificado mdico por tener factores de riesgo o que avale que conviven con una persona de riesgo., precis.La mujer relat que en la escuela de su hija de 9 aos "el director aclar a principio de ao que nadie va a perder la vacante, pero s se de otras escuelas donde los directivos dicen que tienen que asistir, que se toma lista y que el registro es un documento pblico que no se puede fraguar"."Hoy justo me lleg un mail del jardn preguntndome por las ausencias de mi hija ms chica de dos aos, Valentina. La verdad es que ella estuvo yendo, un da fue, tosi y cerraron la burbuja. Una vez que descartamos que fuera Covid sigui con tos y en el transcurso de estos das no la mand", dijo.seal.