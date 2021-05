La cuota alimentaria, un derecho difícil de ejercer sin justicia con perspectiva de género

Mariana Gras: "Las mujeres no encuentran respuesta por parte del Poder Judicial".

"Las mujeres no encuentran respuesta por parte del Poder Judicial, por eso hay que construir un Poder Judicial con perspectiva de gnero"” Mariana Gras - partido Identidad

Quin se hace cargo del proceso judicial? La mujer.”

Sabrina Cartabia, abogada feminista.

"La introduccin de la perspectiva de gnero sabemos que es un mandato constitucional y de derechos humanos, el tema es cmo incidimos en los operadores jurdicos para que cumplan con esto"” Sabrina Cartabia

Cristina lvarez Rodrguez, diputada nacional del FdT.

"Hay baches en la legislacin que los cubren las mujeres, y que generan un empobrecimiento de las mujeres"” Sabrina Cartabia

En Argentina no hay criterios uniformes para fijar la cuota alimentaria para hijas e hijos y son las madres las que deben negociar el acceso a ese derecho en un proceso legal engorroso y costoso, donde la violencia econmica dice presente.Es una realidad que requiere de reformas judiciales con perspectiva de gnero, segn profesionales que investigan el tema, mientras en el Senado espera tratamiento un proyecto que puede cambiar este panorama discriminatorio para mujeres, nias y nios.La legislacin argentina establece que, tanto la madre como el padre tienen el derecho y la obligacin de criar a sus hijos e hijas, alimentarlos y educarlos, lo que debe mantenerse cuando la pareja ya no conviva.Pero all aparece la cuota alimentaria, que se convierte en un problema que tiene mltiples derivaciones, impactando en la vida de la madre, hijas e hijos, en procesos que suelen ser humillantes donde la mujer debe presentar ticket de la comida que compr para alimentar a la nia o de la peluquera donde se cort el pelo el nio.Eso ocurre a pesar de que toda persona sabe que tener un hijo o una hija tiene un costo econmico siempre, que no cesa cuando hay una separacin.Estas problemticas cotidianas suceden porque "el sistema de cuotas alimentarias en nuestro pas se fij alrededor de la judicializacin, basado en un esquema antiguo o diferente a la economa que exista en Argentina, donde si la persona no cumple con la obligacin de cuota alimentaria, se le debe embargar un sueldo, pero para eso tiene que existir trabajo registrado, o bienes a su nombre, que no siempre aparecen", explic en una entrevista con Tlam la abogada feminista Sabrina Cartabia.Entonces aparece el primer obstculo que "es difcil y a veces imposible" de salvar y por lo tanto impide ejecutar la cuota alimentaria.Segn datos oficiales,Si bien hay posibilidades de que la madre y el padre acuerden de manera privada un monto en una negociacin que involucre a profesionales del derecho o a travs de una mediacin, estas situaciones son las menos, y entonces llega la judicializacin."Las mujeres no encuentran respuesta por parte del Poder Judicial, por eso hay que construir un Poder Judicial con perspectiva de gnero y que entienda que detrs de cada expediente hay un derecho que no se ejerce, porque un derecho judicializado es un derecho que no se ejerce", dijo a Tlam Mariana Gras, de la Mesa Nacional del partido Identidad que integra el Frente de Todos.La ex titular del extinto Instituto Nacional de las Mujeres vuelve a la escena pblica con un partido que se define "nacional, popular y feminista" y donde la problemtica de la cuota alimentaria "surgi como una demanda en un universo de mujeres transversal a todos los sectores sociales que no est teniendo, a nuestro criterio, la visibilizacin que requiere".Lo que visibilizan la mujeres que atraviesan estos proceso judiciales son instancias largas -mientras las y los hijos deben seguir comiendo-, intrincadas, que implican pagar un asesoramiento legal que, muchas veces, es mas costoso que el monto de la cuota alimentaria que obtienen."Hay baches en la legislacin que los cubren las mujeres, y que generan un empobrecimiento de las mujeres", analiz Cartabia.En cuanto a los baches legislativos, espera tratamiento en el Senado un proyecto de la diputada Cristina lvarez Rodrguez (FdT) aprobado en la Cmara Baja, para que las obligaciones alimentarias queden exceptuadas de la prohibicin de actualizacin dispuesta por la Ley 23.928 del ao 1991 que prohbe la actualizacin monetaria.Con esta iniciativa "aseguramos los derechos de nias, nios y adolescentes. Cada vez que erradicamos una desigualdad, estamos dando un paso ms hacia la justicia social", defini en dilogo con Tlam la legisladora.Las madres "que son quienes en su mayora inician los juicios de alimentos en favor de sus hijos o hijas podrn solicitar a los jueces o juezas que fijen pautas de actualizacin. En consecuencia, se le ahorra a la mujer atravesar de nuevo la situacin del juicio, las discusiones, los honorarios de abogados o abogadas. Pero, adems y centralmente, se evita las repercusiones que la litigiosidad genera en los hijos o hijas", destac lvarez Rodrguez.Para tener un panorama un poco mas claro hay que detenerse en la situacin de las madres, sobre todo en este contexto de pandemia por coronavirus.La Direccin Nacional de Economa, Igualdad y Gnero que est a cargo de Mercedes D'Alessandro elabor un informe que detect queCitando la misma fuente, Gras aport que "6 de cada 10 hogares monoparentales, es decir que estn a cargo de mujeres, son pobres en Argentina, y de esos 6 hogares monoparentales sabemos que 3 de cada 4 no perciben la cuota alimentaria aunque les correspondera".y que slo 1 de cada 4 cuenta con los ingresos de la cuota alimentaria.El sistema judicial "tiene varios problemas, la introduccin de la perspectiva de gnero sabemos que es un mandato constitucional y de derechos humanos, el tema es cmo incidimos en los operadores jurdicos para que cumplan con esto y cmo los evaluamos en su desempeo previo, antes de asumir, en los concursos, en los exmenes", asegur Cartabia.La especialista se refiri tambin a la responsabilidad de profesionales del derecho. "Tuve varios casos donde el abogado del varn les aconsejaba ejercer violencia econmica para que las mujeres, asfixiadas econmicamente, sin poder hacer frente a las obligaciones, negociaran una cifra a la baja. He visto cmo les cortaban el gas en pleno invierno por falta de pago en el medio de una negociacin para que las mujeres cedieran", cont.Y la violencia econmica y patrimonial definida en la ley 26485 de Proteccin Integral a las Mujeres "est presente en estas situaciones, porque si se tiene un hijo y no se hace cargo de ese hijo, se ejerce violencia contra la mujer y les hijes", afirm Gras.Para la dirigente "hay que construir leyes que regulen y normen y le saquen esta carga a las mujeres, y por otro lado construir polticas pblicas que formalicen las redes de cuidado y que permitan que el Estado est presente, para que las familias monoparentales puedan salir a buscar trabajo".Gras anticip queTambin que van a desarrollar una aplicacin "para estar conectadas virtualmente, donde las mujeres estemos en contacto, contemos experiencias y sea un lugar de escucha".