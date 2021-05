Axel Rivas: "Argentina es el país latinoamericano que más clases presenciales tuvo en 2021"

Axel Rivas, investigador en polticas y sistemas educativos comparados.

El inicio del ciclo lectivo 2021 encontr a los pases latinoamericanos con dismiles posturas sociosanitarias respecto a la concurrencia de alumnos y docentes a las escuelas, entre los cuales la Argentina "fue el que ms presencialidad tuvo", conforme a Axel Rivas, investigador en polticas y sistemas educativos comparados y director de la Escuela de Educacin, de la Universidad de San Andrs.Rivas destac quecomo lo es la actual pandemia, "desde sus propias fragilidades" y a sabiendas de queEntrevistado por Tlam, el tambin integrante del Consejo Consultivo del Ministerio de Educacin asegur quepara sostener el dictado de clases ante el cierre de escuelas."La gran mayora de los pases, salvo Uruguay, Cuba y Nicaragua, no tuvieron presencialidad (escolar) el ao pasado y este ao. La Argentina fue el que ms la tuvo", asever Rivas.Adems destac que,, mientras que Colombia y Per tuvieron apertura incipiente pero debieron volver a cerrar las escuelas ante el rebrote de casos".Conforme a Rivas, tanto Brasil como Mxico "son dos pases que histricamente tuvieron que reemplazar la presencialidad por la educacin a distancia. El caso del segundo es particular porque all se dictan clases por televisin en un sistema denominado Telesecundaria, que lleva 60 aos".De acuerdo a datos difundidos por el Ministerio de Educacin, durante el 2020 las escuelas de Latinoamrica cerraron sus puertas y brindaron, en su reemplazo, clases virtuales en promedio 172 das.Abierto ese indicador por pases,muy por debajo de BDesde la perspectiva de Rivas,que tendr la pandemia en trminos educativosreflexion y agreg que el impacto "ser mayor en matemticas que en lengua porque la primera depende mucho ms de la escuela, mientras que el impacto de la desercin se estima que ser muy importante, algunos clculos hablan del 10 por ciento del alumnado del nivel secundario".Con todo, en la condicin socioemocional de los alumnos residirn las mayores huellas de la pandemia y el cierre de escuelas.generado en este caso por la falta de interaccin social y de contactos en la escuela, es una anomala que genera mucho estrs y ansiedad. Y sabemos que los trastornos psicolgicos en la infancia tienen mucho impacto en los aprendizajes y duran toda la vida cuando son muy graves", explic Rivas.En ese sentido, asegur queRivas detall que tambin habrFrente a este panorama, el especialista en educacin comparada consider que la Argentina, si bien "tiene una baja capacidad de gobierno del sistema educativo, ya que es un pas muy desigual y fragmentado, ha intentado generar respuestas de polticas y en particular se creLa educacin a distancia en el pas se sostiene bsicamente por elen toda la poblacin, aunque, dijo Rivas,porque no todos tienen la misma calidad y hay hogares pobres que los comparten entre tres o cuatro integrantes de la familia"Por otra parte, se estn logrando los objetivos de tener contenidos de calidad y aulas virtuales que permitan crear clases sin costo alguno, esto quedar como herencia a futuro de lo que nos dej la pandemia", precis el especialista.Rivas ve como"la posibilidad de, algo que se vena impulsando mucho, pero la Argentina tiene muchas dificultades an en crear bases comunes de un currculas en todo el pas"."Argentina es un pas federal y las provincias manejan su propio sistema educativo, por lo que en esta pandemia se generaron distintas capacidades y distintas respuestas, aunque en general las provincias han hecho muy bien las cosas en los ltimos aos como Crdoba, que tiene una fuerte continuidad y capacidad de gestin, de dilogo con todos los actores del sistema", precis el experto.es un cuerpo de consulta dentro del Ministerio de Educacin integrado por 35 miembros y que tiene como misin aportar soluciones alternativas y sobre la base del consenso, para ampliar la legitimidad de las propuestas que se van presentando. Entre sus integrantes hay ministros, legisladores, sindicatos, acadmicos y empresarios ligados a la educacin.