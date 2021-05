Están casados hace seis décadas y completaron, juntos, su vacunación: "Nos sentimos más protegidos"

Nelson e Ilda, casados hace seis dcadas, completaron su vacunacin: "Nos sentimos ms protegidos"

"Me levant a las seis de la maana eufrica, nunca me levanto a esa hora", cont Ilda. Foto: Diego Levy.

Una vida juntos

Los Alemanni se conocieron en 1955 durante un cumpleaos, casi por casualidad.

La segunda dosis

"Ahora creo que con ms tranquilidad voy a ver a mi familia, a mis amistades. Tratar de salir un poco ms". Foto: Diego Levy.

Nelson Alemanni, de 84 aos, e Ilda Frncica, de 83, casados desde hace casi seis dcadas, recibieron ayer la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus en Tecnpolis, donde se instal uno de los vacunatorios ms grandes de la provincia de Buenos Aires, y aunque nunca imaginaron tener que atravesar una pandemia, ahora se sienten "ms protegidos" pero aseguran que "hay que seguir cuidndose"."Tuvimos la suerte de que nos hayan aplicado la primera dosis de la vacuna que nos dio mucha tranquilidad. Hoy vamos a concurrir para que nos apliquen la segunda dosis; ese es un refuerzo muy grande", cont el viernes Nelson en el jardn de su casa de Florida, en el partido de Vicente Lpez, a Tlam, que acompa a la pareja a recibir la inmunizacin con la Sputnik V.Ilda, su "compaera de toda la vida", con quien tuvo tres hijos, no esconda su emocin por completar el esquema de vacunacin. "Me levant a las seis de la maana eufrica, nunca me levanto a esa hora", dijo antes de partir hacia el vacunatorio.Nelson e Ilda son parte de las casi dos millones de personas que recibieron el esquema completo de inmunizacin contra la Covid-19 en la Argentina, de acuerdo a los datos del Monitor Pblico de Vacunacin, el registro online que muestra las cifras en tiempo real, que reporta un total de 5.863.003 de dosis inoculadas a mayores de 60 aos y 9.862.623 totales.De hecho, en varios distritos ya culmin la vacunacin de los adultos mayores y se inici la del personal estratgico y personas de hasta 59 aos con enfermedades preexistentes.La provincia de Buenos Aires ya inmuniz al 85,75% de las personas mayores de 60 aos, 50,38% del personal docente y no docente, 27,55% del personal de seguridad y 95,23% de los trabajadores de la salud, segn datos de este sbado.Pero esas estadsticas toman cuerpo en la historia de Nelson e Ilda, que este viernes comenzaron el da tomando mate como lo hacen habitualmente antes del desayuno porque "no debe ser bueno irse a vacunar con la panza vaca", segn la mujer."Es un da emocionante, yo no pens que vena tan rpido la segunda dosis, pensaba que iba a demorar tres meses, pero nos llamaron para la primera el 16 de marzo y ahora nos vuelven a llamar; realmente es buensimo, es un esfuerzo muy grande dar las dos vacunas en el tiempo justo", celebr a su lado Nelson.Para esta pareja estar inmunizados no significa dejar de cuidarse. "Nos da parte de la fuerza que los aos nos han llevado para que si uno tuviese la desgracia de contraerlo, por lo menos que nuestro organismo pueda tener ms fuerza para poder enfrentarlo", sealaron.Los Alemanni se conocieron en 1955 durante un cumpleaos, casi por casualidad, cuando a Nelson fueron a buscarlo al club del barrio "porque faltaban jvenes para entretener a las chicas", record Ilda.Entonces comenzaron las citas con caminatas por la calle durante tres aos y las esperas de Nelson "en la esquina" mientras ella almorzaba pasta con su familia italiana los domingos."Despus mi suegro, Don Francisco, me dijo que no tena inconveniente de que entrara a su casa pero tena que ir con mi pap y mam", evoc el hombre, que entre risas coincidi con Ilda en que la clave de llevar 59 aos de casados "es respetarse, tolerar y ser comprensivos; buscar el momento para aclarar las cosas difciles".Ambos transitaron la pandemia con cuidados y temores por sus hijos y nietos, pero Ilda cont que nunca dej de ir al mercado. "Tambin me dediqu a la lectura, navegar por internet y miras series y pelculas" en plataformas de streaming, afirm."No se me ha hecho pesado, pero me da tristeza ver lo que est pasando, ver que la gente fallece o hay tantos infectados", se lament la mujer.Los adultos mayores fueron los ms golpeados por el coronavirus, con ms del 80% de los fallecidos, una realidad que comenz a cambiar con la llegada de las vacunas, que le permitieron volver a recuperar algo de tranquilidad. Ese sector de la poblacin fue el segundo grupo objetivo de la inmunizacin una vez concluido el del personal de salud, que se inici a finales del ao pasado. En cambio, la mayora de los casos de Covid-19 se dieron en la franja etaria entre los 20 y los 50 aos.Una vez concluido el desayuno, la pareja se acomod en el automvil y partieron, con Nelson al volante, a Tecnpolis, donde se inmunizan unas 650 personas por da."Seora, le voy a robar al marido", brome en el ingreso Mariana, una trabajadora que reciba a los recin llegados antes de acompaar a Nelson hasta las carpas blancas del Sector de Prevacunacin, donde se consultan los antecedentes mdicos.Mariana no ve a su madre por la pandemia, pero cuando llegan adultos mayores a inocularse se acuerda de ella. "No quiero exponer a mi mam, pero los veo a ellos y es como verla a mi vieja", apunt en dilogo con Tlam.Despus de unos minutos de espera, Ilda y Nelson se sumaron a otras tres personas en un grupo de cinco ya que la vacuna Sputnik V es presentada en un vial que contiene esa cantidad de dosis.Agostina, la vacunadora, brind una breve charla en la que advirti sobre los efectos que pueden aparecer luego de la aplicacin, como dolor o picazn en el brazo, fiebre, cansancio y dolor de cabeza o muscular. "La primera dosis solo me levant un poquito de fiebre", coment Ilda.Entonces lleg la inyeccin y el grupo se qued 20 minutos en observacin en una carpa antes de abandonar el predio rumbo a su casa."Ahora creo que con ms tranquilidad voy a ver a mi familia, a mis amistades. Tratar de salir un poco ms, nos gustaba tanto salir a caminar e ir al cine, y lo que ms extrao es ir a Mar del Plata", asegur Ilda, con su certificado de inmunizacin."Nos sentimos ms protegidos, pero deseamos que les vaya tocando a los ms jvenes, y a toda la gente que lo necesita para tratar de enfrentar esto que nos sorprendi a todos de la mejor manera", se despidi Nelson.