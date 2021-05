Aumentan los casos de coronavirus en el país, con una disminución de la caída en el AMBA

El comportamiento de la curva es diferente segn la jurisdiccin del pas que se analice.

El promedio de casos diarios de coronavirus a nivel nacional, que hasta la semana pasada haba logrado un descensocomo consecuencia del aumento de contagios en varias provincias y la desaceleracin de la baja en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense."Si consideramos la cantidad de casos diarios reportados a nivel nacional observamos que la curva no slo ha detenido su descenso sino que muestra un incremento del 4% respecto a la semana anterior. El jueves 13 de mayo el promedio de casos diarios era de 20.932 mientras que el 6 de mayo era de 20.091", describi a Tlam la docente e investigadora Soledad Retamar.Retamar, quien integra el Grupo de Investigacin en Bases de Datos (GIBD) de la Facultad Regional Concepcin del Uruguay, dependiente de la Universidad Tecnolgica Nacional (UTN), explic que"Cuando analizamos la evolucin de la pandemia en las distintas jurisdicciones podemos distinguir que, aunque menor", indic.En ese sentido, detall que "en la Ciudad de Buenos Aires la semana anterior hubo una baja del 17% respecto de la previa, mientras que si se analiza esta semana la cada es de 15% en relacin a la anterior, en tanto que en el conurbano bonaerense el descenso pas del 28% al 13% esta semana".La investigadora afirm que "; en particular provincias como Neuqun, La Pampa y Ro Negro no slo presentan un marcado crecimiento semanal sino que adems parten de una alta incidencia (cantidad de casos acumulados en los ltimos 14 das cada 100.000 habitantes)".Si adems de la incidencia se analiza otro indicador propuesto por el Ministerio de Salud para evaluar el riesgo, que es la razn o crecimiento (la cantidad de casos en los ltimos 14 das versus los 14 das previos), las otras provincias que todava se encuentran en rojo (zonas de alta circulacin) son Formosa, Misiones y San Juan.Si en cambio se evala una foto del viernes 14 con el porcentaje de nuevos casos que aporta cada jurisdiccin, lo que se observa es que(40%), seguida de Crdoba y Ciudad de Buenos Aires (10% cada una), Santa Fe (8%), Mendoza (4) y las provincias de Entre Ros y Tucumn (con el 3% cada una).A nivel nacional, la cantidad de pacientes en Unidades de Terapia Intensivas (UTI) present una ligera variacin esta semana con respecto a los siete das previos (este viernes se notificaron 5.457 internados y fueron 5.268 el viernes pasado), mientras los porcentajes de ocupacin reportados diariamente tuvieron un leve incremento de 68,7% a 69,5%.En AMBA el porcentaje de ocupacin de UTI este ltimo viernes respecto de la semana previa tambin era similar (76,1% y 76,5% respectivamente), "aunque estos valores son muy dinmicos", indic Retamar."porque las personas que se encuentran internadas en UTI son las que se contagiaron semanas atrs, entonces para que el descenso de casos llegu a verse en las internaciones tendrn que pasar varias semanas", explic por su parte el mdico infectlogo Martn Hojman."En el hospital las camas siguen con una alta ocupacin, aunque se nota una disminucin muy leve, o sea que la tensin sigue con mucho trabajo y con pacientes en la guardia esperando la internacin", dijo Hojman, integrante de la Sociedad Argentina de Infectologa (SADI), al describir la situacin en el Hospital Rivadavia de la Ciudad.En ese sentido, agreg que "adems hay que tener en cuenta que los pacientes con Covid-19 tienen estadas prolongadas en las UTI, entonces una vez que una cama se ocupa son varias semanas hasta que se libera".El pasado jueves, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, seal en una entrevista con Tlam y otros cinco medios nacionales que "ahora se detuvo el crecimiento de casos pero todava tenemos tensin en el AMBA y en provincias en las que no tenamos grandes complicaciones como La Pampa, Catamarca y Formosa".En Rosario, departamento santafesino considerado en Alerta Epidemiolgica junto con San Lorenzo, el director de Tercer Nivel de Salud de la cartera sanitaria provincial, Rodrigo Mediavilla, asegur esta semana que slo queda sin ocupar "una cama" de terapia intensiva en la ciudad y otras cinco en el sur de la provincia y advirti que si no bajan los contagios "vamos a ver la pelcula europea en la que hubo gente que no pudo ser atendida".En cuanto al, Retamar detall que "si consideramos el promedio diario de fallecidos de esta semana vemos un incremento del 9% respecto de la anterior (de 394 a 428) a nivel nacional".Ahora bien, en AMBA tambin observando la fecha en que se reportan, Retamar sostuvo que "el promedio diario hace una semana era de 200 fallecidos por da y ayer fue de 249, es decir que se increment un 25%"."Es natural que, aunque desciendan los casos, los fallecidos aumenten porque los muertos que se reportan hoy son los que se contagiaron hace 20 o ms das atrs, cuando la curva comenz a ascender, a lo que se suman demoras entre la fecha de deceso y cuando se reporta", concluy Retamar.