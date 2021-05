El médico Eduardo López contrajo coronavirus y dijo que no tuvo miedo por estar vacunado

Lpez cont en dilogo con Tlam que "si bien no tuve miedo, me preocupaba cmo iba a evolucionar".

“Hicimos una evolucin benigna y ninguno requiri internacin. Ya estamos todos volviendo a trabajar”” Eduardo Lpez

El brote en el hospital

El protocolo funcion y la cadena de contagios se cort, ya que el 26 de abril no hubo ms casos”

Hicimos una evolucin benigna y ninguno requiri internacin, inform Lpez sobre los trabajadores del Hospital Gutirrez.

La salud de Eduardo Lpez

El asesor presidencial y mdico infectlogo Eduardo Lpez,, donde trabaja, dijo que haber sido inmunizado con las dos dosis de la vacuna Sputnik V les permiti a todos los contagiados transitar la enfermedad con "relativa tranquilidad".El asesor del Gobierno en la pandemia fue uno de los 25 trabajadores de la salud, entre mdicos y enfermeros de la Unidad 9 de Infectologa de atencin no Covid, que se contagiaron de coronavirus con la variante de Manaos, en medio de un brote que se sucedi a mediados de abril en el Hospital Gutirrez.“Sobre 24 vacunados con las dos dosis, la dosis actu y es muy eficaz, por lo menos para la forma ms grave de la enfermedad, que es lo ms importante", recalc a Tlam el mdico infectlogo, de 75 aos.Adems, Lpez record que“Hicimos una evolucin benigna y ninguno requiri internacin. Ya estamos todos volviendo a trabajar”, agreg el mdico.El Hospital de Nios Ricardo Gutirrez, cuando una enfermera que haba ido a trabajar con sntomas leves se convirti en el primer caso positivo de una cadena de contagios que demand 10 das controlar.Se relevaron contrarreloj los contactos dentro del hospital, se despleg una batera de medidas de control, se analizaron muestras y se determin que el brote lo estaba causando la variante Manaos, de mayor transmisibilidad., ya que el 26 de abril no hubo ms casos y todos los integrantes del equipo de salud que se contagiaron tuvieron una buena evolucin y ya estn trabajando, confirmaron las autoridades del centro sanitario.Asimismo, Lpez cont a Tlam que “despus del primer caso positivo, en menos de cuatro das nos contagiamos entre 5 y 6 mdicos” y lo adjudic a la variante de Manaos, que fue la que los infect, de la que dijo “tiene alta transmisibilidad y contagiosidad”.Los contagios se produjeron pese a que en el hospital, aclar el mdico,En la Unidad 9 hay pacientes peditricos que se encuentran inmunosuprimidos por sus patologas de base. Esto hace que sean considerados de alto riesgo en caso de contraer Covid 19. Sin embargo, ninguno de ellos se contagi.“Esto muestra el cuidado que tiene el personal de salud con sus pacientes y, a la vez, lo rpido y bien que se siguieron los protocolos”, coment Lpez.Sobre sus sntomas, detall que fiebre no tuvo, "solo congestin nasal, disfona y dolor muscular". Tambin perdi el olfato, aunque aclar que ya lo recuper, y "si bien no tuve miedo, me preocupaba cmo iba a evolucionar".“Estudi mucho a la vacuna Sputnik V, creo que es una muy buena vacuna. Estaba confiado en la vacuna”, afirm.Tambin destac el acompaamiento que las autoridades sanitarias porteas le brindaron a su familia, que felizmente ninguno se contagi, y cont: "Estuve con seguimiento telefnico de un mdico de OSDE, el doctor Heredia, que me atendi muy bien”.“Hicimos aislamiento, baos distintos, comimos en lugares distintos y dormimos en lugares distintos durante 10 das”, detall.Por ltimo, el integrante del comit de asesores asegur que “mejoramos el ritmo” y precis que esta semana “la diferencia entre las dosis distribuidas por el Estado y las dosis aplicadas por las jurisdicciones baj a un 15 por ciento. Mientras que semanas atrs estbamos en un 20% y lo ideal sera llegar a no ms de un 5%”.