"Humano", el primer grupo que reúne a varones trans

Garantizar sus derechos, visibilizarse y ayudarse entre s fueron el impulso para que varones trans formaran en Mendoza el grupo "Humano", el primero en organizarse junto al Estado para "tener la posibilidad de existir", destacaron desde la coordinacin de Diversidad Sexual del Gobierno provincial."Juntos nos apoyamos y ayudamos a otros chicos que estn saliendo de una etapa muy difcil, no solo con informacin legal o mdica, sino con ayuda material, solidaridad y acompaamiento psicolgico", coment a Telam Estfano Snchez (28) estudiante de enfermera, quien hace cinco aos cambi su identidad de gnero.El joven destac que en pandemia "todo es ms difcil, estancado y lento, pero nos ayudamos mucho ya que hay chicos que necesitan desde mercadera porque estn sin trabajo o estn aislados sin poder salir de sus casas, hasta compaa, el sentimiento de saber que no estn solos en esto".Gabriela Echenique, abogada de la coordinacin de Diversidad Sexual provincial, record que el grupo surgi hace cuatro aos cuando comenzaron a aparecer varones con dudas y preguntas."Como ya existan organizaciones de lesbianas o gays, que son orientaciones sexuales mucho ms conocidas, se me ocurri armar un grupo para que ellos mismos se empezaran a conocer", cont la funcionaria."Son todos mayores de edad, algunos estudian o trabajan, la mayora cambi ya su identidad o est en proceso, y no hay identidades no binarias sino que todos construyen su identidad masculina", explic la profesional.En los inicios fueron ms de 60 varones trans que crearon un vnculo fluido, se comenzaron a conocer y la idea fue que les llegara la informacin de acceso a salud, educacin y a todos sus derechos.As surgi el inters de ellos mismos en conformar una organizacin y surgi "Humano", desde donde "se afianzan en la posibilidad de existir", resumi Echenique."'Humano, encend tu llama" convocan ellos desde redes sociales, para brindar informacin o difundir charlas online relacionadas con controles mdicos en hombres trans u opciones quirrgicas.Tambin invitan a la prxima reunin del grupo Dinmico para varones trans que comenzar este mes en la localidad de Godoy Cruz "para generar, a travs de distintas dinmicas, un clima de confianza donde puedan surgir temas o propuestas a futuro"."El grupo no es de autoayuda ni aborda adicciones o enfermedades", aclararon desde la organizacin, y la idea es que esta iniciativa de la abogada Echenique se replique en todos los municipios de la provincia.A cargo de la coordinacin del rea gubernamental de Diversidad Sexual, Fernanda Urquiza coment que estos varones "han creado una articulacin que es muy gil donde se informa sobre el marco normativo vigente, asistencia social, trato digno, deportes, educacin ley de inclusin laboral, y salud sexual y reproductiva".Urquiza reflexion que "la seguridad y la certeza que se tiene como Estado para el compromiso con la comunidad es imprescindible, ya que es una poltica pblica y mucho ms en estos grupos de varones trans que les cuesta mucho ms visibilizarse y poder garantizar los derechos que genera la ley de Identidad de Gnero".Entre ellos comparten informacin sobre acceso a la salud, tratamientos hormonales o equipos de cirujanos, y acompaan a los que se sienten inseguros o tienen miedo de ir solos a un hospital o a una charla sobre hormonizacin, histerectoma o ginecologa."Las personas trans no nacen grandes, sino que tienen una infancia y adolescencia trans y esa infancia es muy dolorosa porque no se entiende. Todo el tiempo estamos dando explicaciones para que puedan entender nuestra manera de sentir", remarc la coordinadora.La referente mendocina valor a estos espacios como "fundamentales para quienes tienen hijos e hijas y no saben cmo acompaarlos y para saber que la nica forma de hacerlo es escucharlos y dejarlos ser porque si no, estamos vulnerando derechos"."Los nios no son el problema sino los grandes, ya es hora que esta sociedad entienda que estamos hablando de una nueva generacin, a la cual debemos acostumbrarnos y estar a la altura de todos los marcos normativos", dijo Urquiza.