Coronavirus: revelan que retrasar la segunda dosis de la vacuna aumenta la inmunización

El estudio podra influir en las campaas de vacunacin.

Los niveles mximos de anticuerpos fueron 3,5 veces ms altos en las personas que esperaron 12 semanas para recibir la vacuna de refuerzo”

El proceso de investigacin

Los niveles mximos de anticuerpos fueron 3,5 veces ms altos en las personas que esperaron 12 semanas para recibir la vacuna de refuerzo.

Un estudio dirigido por lainglesa (Public Health England) encontr que los anticuerpos contra el Sars-CoV-2 eran tres veces y media ms altos en aquellas personas que recibieron la segunda dosis de una vacuna Covid despus de 11 a 12 semanas en comparacin con los que la recibieron tras un intervalo 3 semanas.La cientfica, autora principal del estudio publicado en la revista Nature, afirm:. Vemos una marcada diferencia entre estos dos programas en trminos de respuestas de anticuerpos".Frente a un suministro limitado de vacunas, el Reino Unido se embarc en un experimento de salud pblica a fines de 2020 que : retrasar las segundas dosis de vacunas Covid-19 en un intento por maximizar el nmero de personas que estaran al menos parcialmente protegidas de la hospitalizacin y muerte.La medida fue controvertida porque los reguladores de medicamentosInvestigadores de la Universidad de Oxford demostraron en febrero que las respuestas de anticuerpos eran ms del doble de fuertes cuando los refuerzos de su vacuna se demoraban 12 semanas.El ltimo estudio, publicado, es el primero en comparar las respuestas inmunes despus de intervalos diferentes entre las dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech.Es el primer estudio directo de cmo tal demora afecta los niveles de anticuerpos del coronavirus y podra informar las decisiones de programacin de vacunas en otros pases, dicen los autores., epidemilogo de la Agencia de Salud Pblica inglesa en Londres y coautor del borrador, durante una rueda de prensa.Muchas vacunas Covid-19 se administran en dos dosis: la primera inicia una respuesta inmunitaria y la segunda aplicacin de 'refuerzo' la fortalece.Pero para algunas vacunas existentes, retrasar las inyecciones de refuerzo tambin podra expandir la inmunidad parcial entre una mayor franja de la poblacin que el programa de dosificacin ms corto.El 30 de diciembre, el Reino Unido anunci que retrasara la segunda dosis hasta 12 semanas despus de la primera.Para determinar si el retraso vali la pena, Amirthalingam y sus colegas estudiaron a 175 receptores de la vacuna mayores de 80 aos que recibieron su segunda dosis de la vacuna Pfizer, ya sea 3 semanas u 11-12 semanas despus de la primera dosis.El equipo midi los niveles de anticuerpos de los receptores contra la protena pico SARS-CoV-2 y evalu cmo las clulas inmunes llamadas clulas T, que pueden ayudar a mantener los niveles de anticuerpos con el tiempo, respondieron a la vacunacin.La respuesta mxima de las clulas T fue menor en aquellos con el intervalo extendido. Pero esto no provoc que los niveles de anticuerpos descendieran ms rpidamente durante las nueve semanas posteriores a la vacuna de refuerzo.Los resultados son tranquilizadores pero son especficos de la vacuna Pfizer, que no est disponible en muchos pases de ingresos bajos a medianos, dice Alejandro Cravioto, presidente del Grupo Asesor Estratgico de Expertos en Inmunizacin de la Organizacin Mundial de la Salud.Los pases, dijo, debern considerar si las variantes que estn circulando en su regin particular podran aumentar el riesgo de infeccin despus de una sola dosis de vacuna.