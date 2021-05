Papadopulos no declaró en la primera audiencia del juicio por la muerte del niño Isaac

Ricardo Emanuel Papadopulos atropell y mat al nio de cinco aos Isaac Sus en Flores en diciembre 2020

La declaracin de Dbora Agosti

El hecho ocurrido en 2020

La primera audiencia del juicio que se le sigue a Ricardo Emanuel Papadopulos, el hombre que atropell y mat al nio de cinco aos Isaac Sus en el barrio porteo de Flores en diciembre pasado, en la que el imputado se neg a declarar, concluy hoy con las palabras de Dbora Agosti, madre de la vctima y quien sufri heridas graves en el hecho, que pidi "un fallo ejemplar para que esto no ocurra nunca ms"."La justicia ya se hizo arriba, esa persona no va a entrar a ese lugar. Ac en este mundo, quiero que le den una pena que cumpla, que no salga maana y vuelva a hacer lo mismo", fueronEl juicio comenz pasadas las 11.30 a travs de lacon el relato de la acusacin y la negativa del imputado, de 21 aos, de prestar declaracin, aunque dijo que "lo har" en otro momento.precis que es padre de dos nios de 2 y 7 aos, y asegur que no termin sus estudios primarios.No obstante, el TOC solicit que se leyera la declaracin que haba hecho durante la etapa investigativa, cuando el joven relat que conduca el vehculo con el que atropell a Isaac y su madre a baja velocidad, que tena el semforo a su favor pero que "se distrajo pensando" porque segundos antes un camin cruz en rojo, y que cuando lo sobrepas se encontr con la mujer y el nio.Luego de conocersepor el delito de "", el tribunal llam a dar declaracin testimonial a Dbora Agosti.La mujer asegur "no acordarse" lo sucedido ese da, cont que "haba salido a comprar una gaseosa con el nene" porque celebraban una festividad de la religin juda y que lo ms duro fue enterarse de la muerte de su hijo.Luego de precisar los tratamientos mdicos y de rehabilitacin que sigue para poder recuperarse de las lesiones sufridas (en una de sus piernas, en ambas manos y en la clavcula), por las que estuvo internada un mes , Agosti dijo que "lo fsico se podr recuperar", pero remarc: "Lo de adentro, el corazn, no lo voy a poder arreglar nunca".Ante la requisitoria del fiscal de juicio Ignacio Mahiques, la mujer relat visiblemente afectada cmo era la vida hasta ese da de su hijo Isaac y cmo lo sucedido afect al resto de la familia, de quien dijo "son los que me dan fuerza para seguir"."Espero por la sociedad que este sea un fallo ejemplar, para que esto no ocurra nunca ms", concluy Agosti.Para el prximo lunes est previsto que concurran ante el Tribunal, en calidad de testigos presenciales, un peatn y un conductor, adems de un oficial de polica que particip del procedimiento posterior.Adems del imputado, que sigui la transmisin desde su lugar de detencin en la Divisin Homicidios de la Polica de la Ciudad,Mientras que por la otra parte,Por parte del Estado, adems del fiscal, estuvo la Defensora Pblica de Menores e Incapaces ante los Tribunales Orales en lo Criminal, Silvina Cspedes; y el resto fueron personas del pblico en general, entre quienes se encontraba Viviam Perrone, integrante de la ONG "Madres del Dolor".El hecho por el que est acusado Papadopulos ocurri a las 23.02 del jueves 17 de diciembre pasado, cuando Agosti y su hijo cruzaban la avenida San Pedrito, en la esquina con Directorio, y fueron atropellados por un Volkswagen Golf GTI blanco que conduca el ahora detenido.Papadopulos, que circulaba en ese momento sin registro, se fug del lugar y estuvo prfugo nueve das hasta que se present en una comisara de la Polica de la Ciudad, donde qued detenido.