Cambio climático y biodiversidad: las claves para la educación ambiental, según expertos

Para el bilogo Diego Moreno los contenidos deben "estar en sintona con la realidad local donde se trabaje".

"La agenda ambiental es transversal a muchas temticas. No tiene que ser una materia aparte, sino contenidos que sean abordados en distintas reas"”

Diego Moreno

Foto: AFP / "No podes ensear economa sin decir que los recursos naturales son finitos", explic Mazzocco.

NOS EXPLOTA EL CORAZN!

Argentina finalmente cuenta con una Ley Nacional de Educacin Ambiental! 🤩💚



POR UNANIMIDAD, el @SenadoArgentina aprob el proyecto de #LeyDeEducacinAmbiental. ✊🌎



Gracias a todxs lxs que la apoyaron! pic.twitter.com/v7l4O0O5lx Eco House (@ecohouseok) May 14, 2021

La flamante ley define a la educacin ambiental como poltica de Estado, con principios y herramientas para una implementacin articulada en todo el pas.

Uno a uno, los objetivos que promover la ley La flamante Ley de Educación Ambiental Integral se propone los siguientes objetivos:



- Abordaje interpretativo y holístico: la educación ambiental debe ser pensada desde un enfoque que permita comprender la interdependencia de todos los elementos que conforman e interactúan en el ambiente, de modo de llegar a un pensamiento crítico y resolutivo en el manejo de temáticas y de problemáticas ambientales, el uso sostenible de los bienes y servicios ambientales, la prevención de la contaminación y la gestión integral de residuos.



- Respeto y valor de la biodiversidad: reconocer la fragilidad que amenaza la sostenibilidad y perdurabilidad de los ecosistemas. Su importancia no es solo biológica, sino que también tiene relación estrecha con la calidad de vida de personas y comunidades.



- Principio de equidad: promover la igualdad, el respeto, la inclusión y la justicia, tanto entre humanos como en sus relaciones con otros seres vivos, y considerar las diversidades de las personas, así como la igualdad de derecho y trato jurídico, y la autonomía y la libertad.



- Principio de igualdad desde el enfoque de género: como con cualquier otro política pública, se pretende eliminar la discriminación en las relaciones de género y garantizar el pleno goce de derechos para varones, mujeres y otras disidencias, respetando sus diversidades.



- Reconocimiento de la diversidad cultural, el rescate y la preservación de las culturas de los pueblos originarios: integrar la diversidad cultural en las estrategias pedagógicas y fomentar el respeto hacia las personas que aprenden, su diversidad, costumbres, modelos de pensamiento, esquemas y patrones culturales.



- Participación y formación ciudadana: desarrollar procesos educativos integrales que orienten a la construcción de una perspectiva ambiental, en la cual los distintos conocimientos, valores y prácticas ambientales confluyan en una conciencia comunitaria de las problemáticas, y permitan fomentar la participación ciudadana.



- Cuidado del patrimonio natural y cultural: incluir la valoración de la identidad cultural y el patrimonio natural y cultural en todas sus formas.



- Problemática ambiental: considerar el abordaje de las problemáticas ambientales, es decir, sus interrelaciones económicas, políticas, culturales y sociales, y abordar el conflicto como una oportunidad de aprendizaje.



- Educación en valores: la educación ambiental debe estar fundada en una ética que permita la construcción de un pensamiento basado en el respeto, la solidaridad, la integridad, la inclusión, la equidad y la igualdad.



- Pensamiento crítico e innovador: promover la formación de personas capaces de interpretar la realidad a través de enfoques interdisciplinarios.



- Concientización sobre el derecho constitucional a un ambiente sano: la educación ambiental debe promover el desarrollo de una ética de la solidaridad con las generaciones futuras y el derecho de la sociedad a un ambiente sano para su desarrollo.

Especialistas en polticas ambientales aseguraron que los contenidos en cambio climtico y en prdida de la biodiversidad son las claves para la formacin de los ciudadanos en materia ambiental, luego de que el Senado sancionara por unanimidad este viernes la Ley de Educacin Ambiental, que ya haba tenido la aprobacin en marzo por parte de Diputados."La agenda ambiental es transversal a muchas temticas. No tiene que ser una materia aparte, sino contenidos que sean abordados en distintas reas. Es una integralidad", dijo a Tlam Diego Moreno, bilogo y exsecretario de Poltica Ambiental de la Nacin., aclar.Segn Moreno, los contenidos que se impartan en educacin ambiental deben "estar en sintona con la realidad local donde se trabaje"."En mbitos urbanos el tema de la energa, los residuos y el reciclaje son los ms relevantes. En provincias que convivan con la gestin de los recursos naturales se debe abordar temas como la biodiversidad local, los problemas ambientales de las actividades productivas y la deforestacin", ejemplific.Moreno valor que "es muy necesario que haya esta ley a nivel nacional porque hace que los contenidos sean ms uniformes, ya haba varias provincias y distritos que estaban trabajando".La flamante ley define a la educacin ambiental como poltica de Estado, con principios y herramientas para una implementacin articulada en todo el pas.De este modo,en todos los niveles del sistema educativo.Mximo Mazzocco, fundador de la ONG Ambiental Eco House Global, asegur que "la ley es actualizarnos con lo bsico, la educacin es la herramienta de transformacin social ms poderosa que conocemos"."Hasta hoy en da la educacin ambiental la llevan las organizaciones de la sociedad civil. Esto tiene que ser una poltica de Estado que se mantengan en el tiempo, es pensar el pas que queremos para los prximos 30 aos", dijo a Tlam.Mazzocco explic queen los contenidos que se impartan."Los beneficios ecosistmicos lo compartimos entre todos. Si se deforesta la amazonas por ejemplo, afecta directa e indirectamente en otros pases. Hay que pensar globalmente y actuar localmente", asever.En ese sentido, el integrante de Eco House destac que la clave es "la educacin para la sostenibilidad"."Es una locura pensar en carreras de universidad que no tengan la variable de sostenibilidad transversal en lo que estn enseando. No podes ensear economa sin decir que los recursos naturales son finitos o los pasivos ambientales que dejan ciertas actividades", aclar.Matemtica, historia, fsica o cualquier materia tiene que considerar al ambiente porque sin el ambiente no existira nada. Hay que generar un pensamiento ecosistmico", concluy.