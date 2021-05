El Gobierno mostró su satisfacción por la sanción de la Ley Educación Ambiental Integral

La ley establece el dictado de contenidos de preservacin y promocin del ambiente en todos los establecimientos educativos.

En ocasin del Da Mundial del Ambiente, las provincias y los municipios debern impulsar una accin comunitaria, llamada "compromiso ambiental intergeneracional"”

Con expresiones tales como "es clave para el ejercicio ciudadano" y "esta victoria es fruto de un trabajo federal y representativo de toda la sociedad", el Gobierno mostr este viernes su satisfaccin por la sancin de la Ley Educacin Ambiental Integral, que establece el dictado "permanente, transversal e integral" de contenidos de preservacin y promocin del ambiente en todos los establecimientos educativos del pas.Dos de las voces oficiales que salieron a expresar su beneplcito por el aval que dio la madrugada de este viernes, de modo unnime, el Senado al proyecto de ley que haba presentado el Gobierno nacional en septiembre del 2020 fueron los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandi, y de Educacin, Nicols Trotta, a cuyas reas les cabr, de ahora en ms, la mayor cuota de responsabilidad para la implementacin de los futuros contenidos curriculares ambientales."La Educacin Ambiental #EsLey! Esta victoria es fruto de un trabajo federal con las provincias y representativo de todas la voces de la sociedad", seal Cabandi a travs de la red social Twitter.Adems de caracterizar como una "victoria" al respaldo que dieron Diputados primero y el Senado despus, el funcionario reflexion que, gracias "al compromiso" del presidente Alberto Fernndez" y junto a Trotta, "saldamos una deuda histrica que busca forjar un desarrollo argentino sostenible con justicia social y ambiental".El titular de Educacin, en tanto, entendi que la flamante ley "refleja una lucha de aos" y constituye una herramienta "clave para el ejercicio ciudadano del derecho a un ambiente sano y sostenible"."Hoy el Senado aprob la Ley de Educacin Ambiental Integral, clave para el ejercicio ciudadano del derecho a un ambiente sano y sostenible. Esta ley refleja una lucha de aos y recoge las demandas de las/os jvenes en la construccin de un mundo ms respetuoso", tuite Trotta.Tras el respaldo que haba recibido de Diputados en marzo pasado -215 votos a favor, 7 en contra y 18 abstenciones-, la Cmara de Senadores sancion la norma que, entre otros cometidos, promover que los estudiantes puedan adoptar un enfoque que permita comprender la interdependencia de todos los elementos que conforman e interactan en el ambiente; el respeto y valor de la biodiversidad; la equidad; el reconocimiento de la diversidad cultural; el cuidado del patrimonio natural y cultural; y el ejercicio del derecho a un ambiente sano.La iniciativa crea la Estrategia Nacional de Educacin Ambiental Integral (ENEAI) como, segn seala la ley, "principal instrumento de la poltica de educacin ambiental en todo el territorio nacional".Sus objetivos son promover la elaboracin y el desarrollo de la ENEAI y de las Estrategias Jurisdiccionales de Educacin Ambiental Integral (EJEAI); elaborar y disear polticas nacionales y orientar polticas jurisdiccionales, estrategias y acciones de educacin ambiental integral; alcanzar la ms amplia cobertura territorial, social y sectorial a nivel nacional y generar consensos sociales sobre los cuales establecer acuerdos temticos y prioridades.Adems, en ocasin del Da Mundial del Ambiente, cuya conmemoracin es el 5 de junio, y con el propsito de afianzar el compromiso social, las provincias y los municipios debern impulsar una accin comunitaria, llamada "compromiso ambiental intergeneracional", como oportunidad para establecer un pacto de responsabilidad con el ambiente y las generaciones sucesivas.Cada jurisdiccin dispondr la modalidad de implementacin en la agenda educativa de al menos una jomada o espacio de mejora institucional dedicada a la educacin ambiental y dar debida difusin sobre la actividad y sus participantes, as como la entrega de las correspondientes menciones por la participacin.El proyecto establece que Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nacin, las jurisdicciones provinciales, la Ciudad Autnoma de Buenos Aires y el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) tendrn la facultad de implementar la ENEAI y las EJEAI en el mbito de la educacin no formal, Tecnologas de Informacin y Comunicacin (TIC) y medios de comunicacin.Adems, el Ministerio de Educacin de la Nacin, en articulacin con el Consejo Federal de Educacin (CFE), tendrn la facultad para implementar la ENEAI y las EJEAI en los mbitos de la educacin formal, no formal, Tecnologas de Informacin y Comunicacin (TIC) y medios de comunicacin.Desde la presentacin del proyecto de Educacin Ambiental Integral que hizo la administracin de Alberto Fernndez y con mayor vigor durante su tratamiento en el Congreso Nacional, el COFEMA viene realizando reuniones virtuales para coordinar acciones de capacitacin ambiental con perspectiva federal y en todo el pas.Durante el ltimo encuentro, realizado a inicios de este mes, los representantes de Nacin y las jurisdicciones presentaron "una primera hoja de ruta para trabajar en relacin al diagnstico, es decir, llevar a cabo un relevamiento de la situacin de cada jurisdiccin para formar una lnea de base de la educacin ambiental, en relacin a Ley Yolanda y a la de Educacin Ambiental Integral", inform Presidencia.La Ley Yolanda lleva el nmero 27592 y pretende garantizar la formacin integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial nfasis en cambio climtico, para las personas que se desempean en la funcin pblica.Fue sancionada el 17 de noviembre de 2020 y su nombre homenajea a Yolanda Ortiz, quien fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina y de Amrica Latina, designada durante el gobierno de Juan Domingo Pern en el 1973.El objetivo principal de esa norma, que ahora deber interactuar de modo sinrgico con la ley que acaba de sancionar esta madrugada el Congreso Nacional, es que los funcionarios y empleados pblicos comprendan la transversalidad de los temas ambientales en el diseo, la planificacin y la implementacin de las polticas pblicas.Desde la sociedad civil tambin hubo expresiones de jbilos por la sancin por parte del Senado de la norma."Hoy es un da histrico, y estamos felices por eso", tuite Fridays For Future Argentina.Desde Eco House, tuitearon: "Muchas gracias a todos los que se sumaron a la lucha por una #LeyDeEducacinAmbiental! Fuimos ms de 50.000 personas las que sumamos nuestra firma en la peticin de Change para que este proyecto se transforme en realidad".En tanto, Fundacin Ambiente y Recursos Naturales, postearon que "la sancin de la ley constituye un paso ms en la construccin de una ciudadana responsable y comprometida con el ambiente. A partir de ahora debemos abogar por su efectiva implementacin".