Investigarán a WhatsApp por su nueva política de privacidad

Investigacin de oficio a WhatsApp

WhatsApp iba a implementar sus nuevas polticas de privacidad el pasado 8 de febrero, pero luego anunci su nueva entrada en vigor para el 15 de mayo de 2021

La Agencia inici una investigacin de oficio a WhatsApp ante la prxima entrada en vigencia de sus nuevas polticas de privacidad.

La Agencia de Acceso a la Informacin Pblica inici una investigacin de oficio a WhatsApp, a raz de la entrada en vigencia de su nueva poltica de privacidad, que la app de mensajera aplicar a partir del sbado y por la cual le enviar en las prximas semanas recordatorios a sus usuarios para su aceptacin."La Direccin Nacional de Proteccin de Datos Personales inici una investigacin a WhatsApp LLC ante la prxima entrada en vigencia de sus nuevas polticas de privacidad. Whatsapp es el servicio de mensajera instantnea ms utilizado en la Argentina, con un importante alcance de usuarios que la utilizan como principal herramienta de comunicacin", inform en un comunicado.En este marco, la direccin realiz varios requerimientos de informacin a la empresa a los fines de verificar si la actualizacin de sus Condiciones y Poltica de Privacidad para el servicio de mensajera instantnea resulta compatible con la Ley 25.326 de Proteccin de Datos Personales, el Decreto reglamentario 1558/01 y la Ley 27.483 que aprueba el Convenio para la Proteccin de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carcter Personal del Consejo de Europa.WhatsApp iba a implementar sus nuevas polticas de privacidad el pasado 8 de febrero, pero luego anunci su nueva entrada en vigor para el 15 de mayo de 2021."Pasamos los ltimos meses proporcionando ms informacin acerca de nuestra actualizacin a los usuarios alrededor del mundo. Durante este tiempo, la mayora de las personas que han recibido la actualizacin la han aceptado, y WhatsApp contina creciendo", explic a Tlam un vocero de WhatsApp.Sin embargo, agreg que "para aquellos que an no han tenido oportunidad de aceptar la actualizacin, sus cuentas no sern eliminadas ni perdern funcionalidad el 15 de mayo"."Continuaremos ofreciendo recordatorios para estos usuarios dentro de WhatsApp en las prximas semanas", aadi.En ese sentido, explic que "despus de varias semanas, el recordatorio pasar a ser persistente", lo cual implica que quien reciba este tipo de aviso tendrn un servicio limitado de la app de mensajera.Esta nueva poltica de privacidad vuelve al modelo de intercambio de datos de usuarios entre Facebook y WhatsApp, que tuvo un primer antecedente en el 2016, enfocado esta vez en su versin Business (destinado a empresas) y la publicidad.