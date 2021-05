Muertes al volante: la pandemia menos visible

Los siniestros viales fatales aumentaron un 9% este cuatrimestre en comparacin con 2020

Los siniestros viales fatales aumentaron casi un 9 por ciento en el pas este cuatrimestre con respecto al mismo perodo del 2020, de la mano del relajamiento de algunas medidas restrictivas en la movilidad debido a la evolucin de la pandemia, en un contexto donde las muertes por este motivo no ceden, como el ltimo siniestro ocurrido en el partido bonaerense de Tigre con el fallecimiento de dos jvenes de 18 aos.En tanto, fuentes de la Sedronar advirtieron a Tlam que, durante el ao y un mes de restricciones por la pandemia en el pas, se presume que el consumo excesivo de alcohol aument en adultos, pero disminuy en jvenes, quienes realizan en su mayora esa prctica en espacios de sociabilidad.Sin embargo, una de cada cuatro personas que ingres a guardias hospitalarias de la provincia de Buenos Aires por siniestros viales consumi alcohol durante las 6 horas previas, mientras la gravedad de las lesiones aument en automovilistas y motociclistas que consumieron esa sustancia psicoactiva, segn un informe realizado en el 2019 -el ltimo disponible-, a cargo del observatorio de seguridad vial de la Sedronar.Con respecto a los siniestros viales, durante el primer cuatrimestre de este ao -desde el 1 de enero al 24 de abril, en rigor- ocurrieron 1046 hechos viales fatales en las 24 jurisdicciones argentinas, un 8,84 por ciento ms que en 2020en ese mismo perodo, en el cual se registraron 961, segn se desprende del reporte semanal de siniestralidad 2021, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).Viviam Perrone, la madre de Kevin Sedano, el adolescente que muri en el 2002 tras ser atropellado por un auto en la localidad bonaerense de Vicente Lpez, expres su indignacin una vez ms."Es increble que tenga que seguir muriendo tanta gente para que se den cuenta que tienen que hacer algo al respecto. Y no es muy difcil", dijo la titular de la asociacin civil Madres del Dolor Y volvi a enfatizar aquello que repite en cada siniestro fatal: "Lo que tienen que hacer es poner legislacin adecuada, Ley de alcohol Cero, controles estrictos, pero tambin que sea punible aquel que est conduciendo con alcohol en sangre y no solo una multa".El reporte de la ANSV confirma que la cantidad de vctimas fatales solo tuvo una variacin del 3 por ciento, con 1181 muertos este ao y 1150 el anterior, pero el mes de abril duplic la cantidad de hechos viales con fallecidos con respecto al 2020: 240 siniestros fatales y 271 muertos contra 106 y 131 respectivamente.Un reciente siniestro fatal, con gran repercusin meditica, ocurri en Camino de los Remeros y Avenida Santa Mara, en Rincn de Milberg, alrededor de las 4 de la maana del domingo 9 de mayo.Joaqun Duhalde Bisi, de 19 aos, perdi el control del Audi gris en el que viajaba, choc contra un guarda-rail de la banquina de la ruta y se estrell contra una columna metlica de una de las rotondas del camino.Franco Rossi y Joaqun Alimando, ambos de 18 aos, perdieron la vida como consecuencia del impacto, mientras que Mateo Lezama, de la misma edad, el cuarto ocupante del vehculo, tuvo heridas leves, al igual que el conductor del coche.Tras negarse a declarar Duhalde Bisi, fuentes judiciales agregaron que el fiscal le formul una imputacin alternativa por "doble homicidio simple con dolo eventual" (con pena de 8 a 25 aos) y subsidiariamente por "doble homicidio culposo agravado" (de 3 a 6 aos).Para fundamentar la calificacin ms grave, la fiscala argument la alcoholemia de 1.39, el exceso de velocidad y la pluralidad de vctimas.Si se considera que de un ao a otro variaron las medidas de restriccin y aislamiento por el coronavirus, los indicadores muestran que a mayor movimiento, mayores son la siniestralidad y los fallecidos.Desde el 20 hasta fin de marzo del 2020 el pas entr en Fase 1 de aislamiento estricto, donde la movilidad de la poblacin se redujo a un 10 por ciento en todo el pas, mientras que hasta el 12 de abril se pas a la fase 2, donde la movilidad lleg al 25 por ciento.Desde mitad de abril a principio de mayo del 2020 comenz la segmentacin geogrfica, con hasta el 50 por ciento de la movilidad de la poblacin.En tanto, la primera semana de enero de este ao, continu la fase de DISPO, con movilidad de la poblacin sin restricciones, solo con distanciamiento, a excepcin de las localidades rionegrinas de Bariloche y Dina Huapi y Puerto Deseado, de la provincia de Santa Cruz.Del 8 de enero de este ao al 7 de abril, recomenzaron las reducciones variables en la movilidad; mientras que desde el 8 de abril se dispuso el cese de la circulacin nocturna desde las 8 a las 6 de la maana.Y desde el 16 de abril, se agreg que el uso del transporte pblico solo deba ser utilizado por esenciales, adems de la virtualidad escolar.En lnea con estas modificaciones, los datos preliminares del informe sealan que los siniestros viales fatales de este ao, disminuyeron de enero a abril, de 295 a 240.Buenos Aires, que figura como la jurisdiccin con mayores siniestros y vctimas fatales en valores absolutos, este cuatrimestre present 260 y 287 respectivamente; Crdoba, en segundo lugar, con 118 siniestros y 131 vctimas fatales y Santa Fe, 100 y 114.Sin embargo, la Ciudad de Buenos Aires tiene una de las tasas ms bajas cada 100 mil habitantes de siniestros y vctimas fatales: En 2020, figuraba en 2,3 por ciento y 2,6 por ciento, respectivamente, mientras que Santiago del Estero ocupaba el primer puesto con 15,1 por ciento en siniestros y 15,4 por ciento en fallecidos, sobre una tasa total de siniestralidad fatal cada 100 mil habitantes de 6,1 por ciento y de mortalidad de 6,9 por ciento.Mientras la mitad de estos hechos fatales ocurren en rutas (52 por ciento), casi la mitad de las vctimas se concentra entre los 15 y 34 aos y el nmero de varones fallecidos casi cuadruplica al de mujeres fallecidas, un 87 por ciento contra un 22 por ciento.A su vez, se mantiene el patrn desde hace aos donde los motociclistas continan siendo las principales vctimas fatales, 1 de cada 2 fallecidos se trasladaban en ella.Sin embargo, durante la ASPO la Sedronar afirm a Tlam que las prcticas de consumo de las y los jvenes "se vieron alteradas donde el consumo de alcohol disminuy considerablemente debido a la imposibilidad de acudir a espacios sociales o festivos, debido a que para la mayora de este grupo etario consume alcohol casi exclusivamente en eventos sociales".Por el contrario, se registr un aumento del consumo de alcohol en adultos, al ser incorporado en otros momentos de la semana, circunscripto a relajacin de normas de trabajo y sociales.Casos de resonancia ocurridos en el pas marcan su alto ndice de mortalidad, en especial en jvenes, y el no respeto a normas bsicas de trnsito, como la no ingesta de alcohol:: Siete heridos de diversa consideracin fue el resultado de un triple choque de automviles ocurrido en la ruta 205 de la localidad bonaerense de Cauelas.: Dos jvenes de 18 aos murieron cuando impactaron contra una columna de alumbrado pblico el automvil Audi en el que circulaban a alta velocidad junto a otros dos amigos en la zona conocida como Rincn de Millberg, en el partido bonaerense de Tigre. El auto era conducido a mxima velocidad por un joven de 19 aos que tena 1,39 de alcohol en sangre.: En la localidad mendocina de Godoy Cruz, tres personas murieron al colisionar un automvil. Los motociclistas huan de control policial.: Ocho personas murieron, entre ellas tres menores, por un violento choque frontal entre una ambulancia y un automvil ocurrido en la ruta nacional 38 a diez kilmetros de la ciudad de la Rioja.: Dos hermanas de 22 y 26 aos murieron tras impactar contra una columna de alumbrado el automvil Audi con l que circulaban a muy alta velocidad en la interseccin de las calles Rivadavia y Viamonte, en Lans Oeste, sur del conurbano bonaerense.: Un padre y su hijo murieron al ser impactados por un automvil que corra picadas en Rosario.: Cuatro personas murieron y dos nios quedaron gravemente heridos al colisionar dos automviles en la ruta 9 norte, cerca de la localidad cordobesa de Villa del Totoral.Evitar enfoques estigmatizantes y sensacionalistas, incorporar un tratamiento con perspectiva de gnero y diversidad de los consumos problemticos y desvincular la violencia del consumo, son algunas de las recomendaciones de la Sedronar y la Secretara de Medios y Comunicacin Pblica para el abordaje meditico de la problemtica del consumo de drogas."El Estado argentino promueve un abordaje a la problemtica del consumo de drogas basado en un enfoque respetuoso de los derechos humanos y en el marco de la Ley de Salud Mental", indica el comunicado de ambas reas denominado "Protocolo para Medios de Comunicacin Pblicos, Tratamiento de contenidos sobre consumos problemticos" - Desvincular la violencia del consumo: la violencia precede al consumo de drogas.Sobre este punto se explica que las causas de violencia (peleas callejeras, agresiones, lesiones, abusos, violaciones) "exceden a los consumos y tienen muchas veces que ver con relaciones de poder histricamente naturalizadas en nuestra sociedad". Si bien, los efectos de los consumos desinhiben algunas conductas y facilitan que estas violencias tengan otra magnitud, se aclara que "no es el consumo el que origina la violencia".- Incorporar un tratamiento con perspectiva de gnero y diversidad de los consumos problemticos: el documento explica que "resulta imprescindible plantear una comunicacin que reduzca las desigualdades de gnero en relacin a los consumos de las mujeres y las personas LGTBI+, que interpele las prcticas y estereotipos de gnero en torno a los consumos, y promueva estrategias especficas de cuidado".- Procurar coberturas no estigmatizantes: algunas frases que deberan evitarse: "la droga para los pobres es mala y para los ricos es diversin", "los jvenes roban y matan porque estn drogados", "la droga lleva a la delincuencia", "las personas (en especial los jvenes) se drogan para robar y roban para drogarse"; o "soldaditos-narcos", "narco-travestis", "delincuentes" para referirse a personas.- No desarrollar enfoques espectacularizantes: se recomienda evitar abordar la problemtica del consumo en un show meditico a travs de los distintos elementos de la cobertura, tales como imgenes, musicalizacin, efectos de edicin, grficos. A su vez, aconsejan abordar la temtica desde una perspectiva informativa y concientizadora, evitando el sensacionalismo, el morbo y la ridiculizacin.Otros puntos que resalta el protocolo son "evitar el escenario blico y nombrar a la droga como `flagelo`", "no centrar el problema en los y las jvenes, en particular de sectores vulnerables"; "procurar un tratamiento respetuoso de las personas".En este punto, se aconseja hablar de las personas, "corriendo el eje de la sustancia y de sus condiciones de consumo que pueden o no ser transitorias", al tiempo que se sugiere evitar calificativos tales como "adictos", "drogadictos", "usuarios", "consumidores", "vctimas", "enfermos", "mulas".Se recomienda no encasillar las noticias vinculadas a consumos problemticos en las secciones de policiales o seguridad"; "comunicar en la diversidad, pluralidad de voces, con fuentes confiables y con conocimiento del tema"; "conocer las distintas modalidades de atencin y tratamiento de las personas que atraviesan consumos problemticos o adiccin".Sobre esta recomendacin, se aclara que la internacin "no es la nica modalidad de tratamiento", por tanto, resulta primordial comunicar que existen distintas modalidades como centros y hospitales de da, dispositivos residenciales, espacios teraputicos individuales y grupales, desintoxicacin en espacios de salud, entre otros.Respecto a la propuesta de "diferenciar a las personas que consumen (demanda) de las redes de narcotrfico (oferta)", se explica que las estrategias vinculadas a la reduccin de la demanda tienen que ver con prevenir los consumos problemticos y las adicciones, acompaar y brindar tratamiento a las personas.Por el contrario, la reduccin de la oferta se centra en hacer frente al trfico de drogas ilegales."No comunicar de manera adecuada esta diferencia, genera una confusin que concibe a la seguridad como la estrategia ms eficaz ante ambas dimensiones de la problemtica", resalta el documento."Saber que el alcohol tambin es una droga"; "hablar de drogas y no de "la droga" y "conocer las diferencias entre abuso de drogas, consumo problemtico y adiccin", son otras de los puntos a tener en cuenta para el tratamiento del contenido sobre la problemtica del consumo de sustancias.El objetivo de las recomendaciones emitidas, segn consta en el protocolo, se basa en centrar la comunicacin meditica del abordaje de la problemtica del consumo de drogas centrado "en las personas, sus trayectorias vitales y su constitucin subjetiva" y diferenciar los aspectos que deben ser atendidos desde la dimensin poltica de construccin de lazo social y de un proyecto de vida saludable, de aquellos que deben enfocarse desde el mbito de la seguridad".reas de acompaamiento, foros federales y la campaa Verano Cuidado, son algunas de las iniciativas de la Sedronar para abordar la problemtica del consumo de bebidas con alcohol -la droga ms consumida por los argentinos- con el objetivo de "interpelar a la sociedad sobre el consumo excesivo de alcohol, su naturalizacin y sus consecuencias sociales y sanitarias".Teniendo en cuenta las ltimas estadsticas que dispone el organismo, donde "el alcohol es la sustancia psicoactiva ms consumida por los argentinos, con una tendencia en alza que marca que ms del 50 por ciento de la poblacin presenta un consumo frecuente de alcohol", la Sedronar enumer una serie de acciones que se iniciaron para dicha problemtica."Generamos una coordinacin especifica que se encarga de trabajar en distintos niveles respuestas frente a la naturalizacin del el consumo de alcohol y otra especfica de juventudes para trabajar respuestas en los mbitos de insercin de las y los jvenes, para interpelar las prcticas", informaron a Tlam fuentes de esa dependencia.La ltima radiografa general de la poblacin respecto a consumo de alcohol en exceso, realizada en 2017 por el Observatorio Argentino de Drogas (OAD), de la Sedronar, establece que "en la franja etaria de jvenes 12 a 24 aos la problemtica ms frecuente es esa sustancia y que el 48% de los jvenes realizan esa prctica".En tanto, 1 de cada 4 personas que ingresan a guardias hospitalarias por siniestros viales consumi alcohol durante las 6 horas previas al ingreso mientras la gravedad de las lesiones por siniestros viales aumenta en automovilistas y motociclistas que consumieron esa sustancia, segn estudio del 2019 del OAD.Algunas de las acciones encabezadas por la Sedronar para abordar dicha problemtica, segn detallaron a Tlam, implican "acompaar y aportar informacin para los fundamentos del proyecto de ley "Alcohol Cero al Volante", que impulsa el diputado nacional Facundo Moyano".A travs de dicho proyecto legislativo, se busca prohibir a los conductores de todo tipo de vehculos con motor, la circulacin con cualquier concentracin de alcohol en sangre superior a cero."Esta iniciativa tiene como objetivo reducir la siniestralidad vial generada por el consumo de esa bebida", aseguraron las fuentes.A su vez, la Sedronar lanz foros federales de consensos y acciones "para abordar de manera integral la problemtica del uso excesivo de alcohol y generar prevencin", con la participacin de los tres niveles de Estado, organizaciones sociales, comerciantes y la ciudadana en general.En cuanto a la campaa Verano Cuidado esta tiene como rea prioritaria la prevencin y el cuidado frente a los consumos problemticos en la costa Atlntica, en articulacin con la provincia de Buenos Aires y municipios.En la Argentina, las estadsticas sanitarias indican que 1 de cada 3 conductores que protagoniza un siniestro vial fatal tiene alcohol en sangre. El alcohol al volante es, entonces y antes que nada, un problema de salud pblica.En la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) queremos un pas con muchos menos muertos y heridos en las rutas. Por eso impulsamos el Alcohol Cero al Volante. Luego de conocido el proyecto de ley que elaboramos junto con asociaciones de familiares de vctimas, el Ministerio de Salud, Sedronar y los diputados nacionales Ramiro Gutirrez y Facundo Moyano, que esperamos se debata cuanto antes en el Parlamento, algunas voces plantearon sus reparos.A continuacin, se intentar dar respuesta a los argumentos ms escuchados en estos das.. Esta afirmacin es cierta, pero tambin es vieja: en los ltimos aos, cada vez ms pases han optado por el 0. En nuestra regin ya lo han hecho Brasil, Paraguay y Uruguay, en tanto Chile tiene un lmite de 0.3. Ms an, 7 provincias argentinas ya han dado el paso hacia el Alcohol Cero, al igual que muchas ciudades, entre ellas nada menos que Rosario. En este marco, nuestra legislacin nacional se destaca por su atraso.. La bibliografa cientfica es unnime respecto de que pequeas dosis de alcohol producen alteraciones significativas que tienen efectos diferentes en cada persona, pero siempre peligrosos para la conduccin de vehculos. Y si menos de 0.5 no hace nada, por qu a los motociclistas se les impone el 0.2, y a los conductores profesionales el 0? Somos todos iguales ante la ley, pero diferentes ante el alcohol?. Los alcoholmetros oficiales tienen un margen de error de 0.01 (diez veces menos que el primer registro de alcohol que indica el aparato, que es 0.1). Sostener este argumento para descalificar el procedimiento es como rechazar los anlisis de ADN porque su precisin es del 99.9%. De nuevo, hace 25 aos que Argentina tiene Alcohol Cero para camioneros, colectiveros, taxistas, remiseros, conductores de mnibus y ambulancias. Por qu nunca se us este argumento para ellos?. Es un argumento obvio que se aplica a cualquier lmite que el Estado imponga. Tambin podramos decir "100 km/h sin control no sirve" y dejar que cada uno decida a qu velocidad ir. Haya radares o no, la Direccin Nacional de Vialidad estipula los lmites de velocidad adecuados en cada caso para proteger a los conductores. Por otro lado, la ANSV junto con las 23 provincias (CABA decidi no sumarse) y centenares de municipios llevan adelante el Programa de Alcoholemia Federal que, en 6 meses, control ms vehculos que en los ltimos 4 aos.. Esta opinin se choca con los registros de las provincias que tienen tolerancia cero: en todas ellas se ha acreditado la cada de la presencia de alcohol en los siniestros viales graves. En Uruguay, la Organizacin Panamericana de la Salud da cuenta de un descenso similar.Asimismo, de las decenas de miles de conductores testeados en el Programa Alcoholemia Federal surge claramente que en las provincias con alcohol cero hay muchos ms casos de alcoholemia cero en los controles que en las que tienen 0.5, lo que indica el acatamiento a la norma por parte de la poblacin.. No hay evidencia alguna que respalde esta afirmacin, sino todo lo contrario. Veamos el caso de Uruguay, pas cercano por geografa pero tambin por costumbres de consumo. All, tras 4 aos de tolerancia cero, el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Ricardo Cabrera, afirm a los medios que "no sera real decir que ha bajado el consumo", para luego difundir que en 2020 "el consumo interno de vino aument un 13%".Que se entienda bien: el Alcohol Cero al Volante no es una cruzada contra el vino, bebida nacional, orgullo de nuestra tierra y fuente de trabajo de miles de familias. Solo proponemosSiempre decimos que el control salva vidas y respecto del alcohol esto se hace evidente, por lo cual no nos detendremos.Muchas veces se me pide opinin sobre el consumo de sustancias en jvenes, y me parece necesario que en primer lugar se comprenda el contexto general donde este consumo se enmarca, es decir, una cultura que valora y propone la satisfaccin rpida e inmediata para tramitar emociones, donde la lgica que rige al consumo de sustancias se nutre de las formas en las que funciona la sociedad de consumo, de los hbitos que fomenta, de las maneras de vincularse que propone, de los modos de circulacin de los afectos que promueve, y de los tiempos que exige.Luego es clave preguntarse quines son las y los adolescentes de hoy. Tener en claro que para construir identidad, las juventudes cuestionan al mundo adulto a la vez que refuerzan los lazos con los pares, y es en ese cruce donde el consumo -que puede ser desde la ropa o los auriculares hasta las sustancias legales como el alcohol- empieza a representar un modo de pertenencia y de generacin de identidad."Para no sentirme solo/a", "Para divertirme", "Porque tengo problemas personales", son las respuestas comunes que obtenemos cuando indagamos acerca de las motivaciones de consumo. En este escenario, vemos necesario que el mundo adulto intervenga e interpele estas prcticas, porque es indispensable que los adultos estn presentes para marcar los lmites en ciertas situaciones y para acompaar esta etapa de desarrollo.Millones de chicas y chicos de nuestro pas necesitan voces colectivas que les den consejos de cuidado, prevengan e informen.En este sentido, no hay que olvidar el rol de cuidado que tiene la escuela. Pensarla en tiempos de pandemia significa planificar cmo estar cerca con la tecnologa, cmo armar espacios especficos de consejera y de escucha donde las y los jvenes puedan decir algo en relacin a lo que les pasa.Desde Sedronar impulsamos la Coordinacin de Juventudes y venimos trabajando en conjunto con las reas de Educacin en la implementacin de los lineamientos curriculares, en establecer estrategias de abordaje, en cmo mirar, cmo hacer un protocolo donde todos los adultos de la escuela se pongan de acuerdo en que hay que escuchar, dar informacin clara y confiable en relacin a qu pasa con los cuerpos, en relacin a cmo hacer que se cuiden entre ellos.Hace falta que haya debates, que las juventudes hablen de lo que les pasa, que compartan informacin, que investiguen qu efecto provocan las sustancias en el organismo, cmo cuidar a un amigo que consumi de ms, entre otros temas.El alcohol, siendo una droga legal, es la sustancia con mayor prevalencia de consumo y la que lidera las estadsticas a nivel nacional, regional y mundial de morbilidad y mortalidad (daos, complicaciones de salud, accidentes y muertes) asociadas a su consumo.En nuestro pas, es la sustancia de mayor acceso y disponibilidad, adems de ser la ms consumida por las juventudes a edades cada vez ms tempranas. Esta realidad debe interpelarnos como sociedad e impulsarnos a actuar, a cuidar nuestras juventudes para que puedan elegir en libertad, una vida mejor y ms saludable.