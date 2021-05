El Senado convirtió en ley el proyecto sobre Educación Ambiental Integral

LaEstrategia Nacional de Educacin Ambiental Integral

El debate

La Cmara de Senadores de la Nacin aprob en la madrugada de este viernes por unanimidad y as convirti en ley un proyecto que implementa laEl proyecto -- pretende que los estudiantes puedan adoptar un enfoque que permita comprender laLa iniciativa crea lacomo "principal instrumento de la poltica de educacin ambiental en todo el territorio nacional".Sus objetivos son promover la elaboracin y el desarrollo de la ENEAI y de las Estrategias Jurisdiccionales de Educacin Ambiental Integral (EJEAI); elaborar y disear polticas nacionales y orientar polticas jurisdiccionales, estrategias y acciones de educacin ambiental integral; alcanzar la ms amplia cobertura territorial, social y sectorial a nivel nacional y generar consensos sociales sobre los cuales establecer acuerdos temticos y prioridades.Adems, con motivo de celebrarse cada ao el Da Mundial del Ambiente, ycon el propsito de afianzar el compromiso con el ambiente en toda la sociedad, cada jurisdiccin deber promover una accin comunitaria en la que se fomente el "Compromiso Ambiental Intergeneracional" en el cual las personas tengan la oportunidad de establecer un pacto de responsabilidad con el ambiente y las generaciones sucesivas.Cada jurisdiccin dispondr la modalidad de implementacin en la agenda educativa de al menos una jomada o espacio de mejora institucional dedicada a la educacin ambiental y dar debida difusin sobre la actividad y sus participantes, as como la entrega de las correspondientes menciones por la participacin.El proyecto establece que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nacin, las jurisdicciones provinciales, la Ciudad Autnoma de Buenos Aires y el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) tendrn la facultad de implementar la ENEAI y las EJEAI en el mbito de la educacin no formal, Tecnologas de Informacin y Comunicacin (TIC) y medios de comunicacin.Adems, el Ministerio de Educacin de la Nacin, en articulacin con el Consejo Federal de Educacin (CFE), tendrn la facultad para implementar la ENEAI y las EJEAI en los mbitos de la educacin formal, no formal, Tecnologas de Informacin y Comunicacin (TIC) y medios de comunicacin.El debate fue seguido en el recinto de sesiones por los ministros de Educacin,; y de Ambiente,La presidenta de la Comisin de Educacin del Senado, la oficialista sanjuanina, dijo que "para tener el ambiente que deseamos ese deseo tiene que ir de la mano de la educacin de jvenes y nios" y agreg que para que ello ocurra "la escuela debe estar presente"."Este proyecto nos habla de una poltica pblica, reforzando el paradigma de que la participacin de la ciudadana y hacen que sea posible la sustentabilidad del ambiente", destac.Valverde opin que "este proyecto de Educacin Ambiental Integral percibe un enfoque dinmico en el que se toma conciencia de la relacin con el medio".Por su parte, la titular de la Comisin de Ambiente de la Cmara alta, la opositora bonaerense, afirm que "la humanidad vuelve a enfrentarse a una pandemia que pone en crisis la forma en que vivimos"."Lo que decidimos hoy va a ser determinante para evitar futuras pandemias", destac.La legisladora de Juntos por el Cambio firm que "sabemos cul es la estrategia correcta, pero nos falta voluntad"."La forma efectiva de obtener ese cambio cultural que necesitamos es la educacin", sentenci.En tanto,, del Frente para la Victoria, vicepresidente de la Comisin de Ambiente y Desarrollo Sustentable, consider que la ley ahora sancionada constitua "una deuda que tena la democracia" y valor que la norma "otorga a los diversos sectores de la poblacin herramientas e informacin para el uso sostenible de los recursos naturales".