Argentina realizará los estudios fase 3 de la vacuna israelí BriLife y la producirá

Lucha contra la pandemia en Israel

La vacuna israel-argentina BriLife realizar sus estudios en fase tres en el pas con un modelo que pretende producir millones de dosis en la Argentina con tecnologa israel y distribuirla hacia el mundo, para lo cual expertos de ese pas mantuvieron una reunin con la ministra de Salud, Carla Vizzotti."Tenemos armado un mapa de ruta para confirmar la posibilidad de que se haga los estudios de fase tres en la Argentina. Una vacuna con tecnologa israeli y que desde la Argentina se distribuya al mundo. Es un desarrollo muy importante y diferente a lo que hizo este pas hasta ahora", dijo a TlamRespecto a, Diener destac que "hay que definir varios elementos en el tema de la produccin, creemos que en laspodamos tener una definicin clara sobreen la fase tres en los prximos meses".Diener destac adems que durante la visita realizaron un "trabajo muy intenso, donde revisamos las estrategias que adoptamos en Israel e intercambiamos con las de Argentina. Tambin realizamos una revisin de la informacin en el marco regulatorio con la Anmat y visitamos las reas crticas de los hospitales".", dijo Diener.destac que una de las claves del xito de Israel en su lucha contra la pandemia fue no haber bajado la guardia en el momento en que se produca el mayor ritmo de vacunacin.Estbamos a fines de diciembre del 2020 cuando empezamos a vacunar y era el pico de contagios que arrastrbamos desde octubre. Todo el proceso de vacunacin se fue realizando en paralelo a mantener confinamientos relativos", dijo Diener.Explic en este sentido quePero tambin tuvimos mucha presin para reabrir por motivos econmicos"."Argentina est por recibir una cantidad muy importante de vacunas, ahora es el momento de hacer lo que hicimos en Israel, no solo no bajar la guardia porque se est vacunando mucha gente sino tambin tener mayores cuidados porque as se llega al xito ms rpido", seal Diener.