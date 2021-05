Vizzotti ya piensa en las vacunas del año próximo: cómo continúan las negociaciones

La titular de la cartera sanitaria brind detalles sobre la situacin epidemiolgica nacional y la continuidad de las medidas.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, sostuvo que la confirmacin de la llegada de cerca de 4 millones de dosis de AstraZeneca permitir ganar mayor "capilaridad" al plan de vacunacin contra el coronavirus y seal que el gobierno de Alberto Fernndez no slo trabaja para conseguir ms frmacos para los prximos meses, sino que ya lo hace pensando en 2022.En una extensa entrevista con Tlam y con otros cinco medios nacionales, la titular de la cartera sanitaria brind detalles sobre la situacin epidemiolgica nacional y la continuidad de las medidas para contener la pandemia, entre ellas, el presente y futuro de la campaa de vacunacin.Respecto a las negociaciones, dijo que, desminti que se haya negociado para conseguir dosis de la "Sputnik light" y confirm que ya se est "pensando en el ao que viene".Las imgenes del fin de las etapas de confinamiento europeo son un espejo que adelanta unos meses pero que, desde la percepcin de los funcionarios sanitarios, debe mirarse con cuidado, ya queEs por eso que la planificacin ya mira al ao que viene, no slo implica gestiones con farmacuticas ya contratadas, sino que, indic la funcionaria.Respecto de la pandemia, en el ministerio entienden que"Despus del aumento que vimos en el verano hubo un aumento exponencial de casos que tension muy rpido el sistema y se tomaron medidas en dos etapas.(rea Metropolitana de Buenos Aires) y en provincias en las que no tenamos grandes complicaciones como La Pampa, Catamarca y Formosa", explic Vizzotti.Segn los datos que maneja el Ministerio, con un sistema robustecido en el que se sigue trabajando "cotidianamente" se pudo "dar respuesta" pero, para la ministra,que se alcanz en las ltimas semanas del mes pasado.Acompaada en la entrevista por el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli, la funcionaria se explay sobre detalles de la campaa de vacunacin, se refiri a los diversos "cuellos de botella" que se han registrado y seal los desafos logsticos que implicar la llegada de muchas dosis.Vizzotti confirm que los cerca de 4 millones de vacunas de AstraZeneca y la Universidad de Oxford son aquellos que haban sido derivados originalmente desde Mxico a Estados Unidos, que el contrato firmado con la farmacutica anglo-sueca "incluye el traslado" y estim que, gracias ese envo,"Vienen en frascos multidosis, que se conservan con temperaturas de 2 a 8 grados. Esto va a permitir ganar mucho en capilaridad. Hasta ahora, el foco estaba en los centros urbanos, en los que hay ms circulacin viral. Pero ahora se va poder ir de la lgica en la que las personas se acercan a la vacuna a la de la vacuna que se acerca a la persona", precis.En ese sentido, se explic que paralelamente se "est estimulando a las provincias" para ir "a buscar a las personas que estn en los grupos que ya estn recibiendo las dosis pero no tienen capacidad tecnolgica para inscribirse o tienen dudas".El Ministerio sostiene quey sealan que las estadsticas ya marcan que slo el 5,4% de los que estn siendo tratados en terapia recibieron una dosis y cerca del 1% el esquema completo con dos dosis.Vizzotti hizo tambin referencia a los desafos logsticos que impone la llegada de cada partida, afirm que se trabaja "en turnos, durante las 24 horas" para que el proceso de aduanas sea rpido pero siguiendo los controles necesarios.Por ejemplo,que suma nuevos datos a los que se brindaban con anterioridad, pero que tambin deben ser "homologados" y controlados.Aunque defendi la idea de un "stock estratgico" en manos del Ministerio, la funcionaria desminti que se retengan vacunas ms tiempo del necesario.