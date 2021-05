Dos montañistas murieron en el Everest y son las primeras víctimas de la temporada

Durante el 2019 fallecieron once personas cuando intentaban alcanzar la cima del Everest.

Uny se convirtieron en las primeras dos vctimas mortales de la temporada, segn anunciaron los organizadores de la expedicin en Nepal.Chhang Dawa Sherpa, de la agencia Seven Summit Treks, inform que el alpinista suizo, "sufri agotamiento" tras llegar a la cumbre (8.848,86 metros) y dijo en su cuenta de Instagram que se envi "a dos sherpas adicionales con oxgeno y alimentos, pero no pudieron salvarlo", segn consign la agencia AFP.Laquien lleg hasta el paso de Hilary pero fue vctima de la "ceguera de las nieves" y de agotamiento, y necesit ayuda para el descenso.“Lleg al campo 4, donde falleci poco despus de manera sbita”, precisaron los organizadores.En tanto, advirtieron que debido al mal tiempo no es posible recuperar por el momento los cuerpos de los montaistas para el descenso y su posterior repatriacin.Aunque la pandemia de coronavirus fren la temporada en 2020, este ao Nepal suaviz las reglas de cuarentena con el fin de atraer ms alpinistas pese a los riesgos de contraer Covid-19 durante su expedicin, donde la altura dificultara la asistencia mdica."Las condiciones meteorolgicas ms benevolentes han coincidido sin embargo con una virulenta ola de Covid-19 en Nepal, donde hay confirmadas ms de 422.000 infecciones y ms de 4.250 muertes desde el inicio de la pandemia”, agregaron.En las ltimas semanas "”, indicaron.Por su parte, China, primer pas afectado por la pandemia a finales de 2019, anunci que iba a instalar una "lnea de demarcacin" en la cumbre del Everest para evitar el contacto entre alpinistas de las vertientes norte y sur y minimizar los riesgos de contaminacin por coronavirus.Como el pas tiene sus fronteras prcticamente cerradas desde marzo de 2020, vigila con lupa la cumbre del Everest que comparte con Nepal, en tanto prohbe a los alpinistas extranjeros la ascensin al Everest desde el ao pasado debido a la pandemia.En este momento, en el campamento base hay ms de mil personas, entre alpinistas y sus equipos de apoyo, y los hoteles en la zona volvieron a abrir, consign la agencia AFP.