Efemérides del 13 de mayo

Efemrides del 13 de mayo

- PEDRO BONIFACIO. Nace en el partido bonaerense de La Matanza, el maestro y poeta Pedro Bonifacio Palacios, popularmente conocido por el seudnimo de Almafuerte, de destacada labor docente y uno de los llamados “cinco sabios” de la ciudad de La Plata. Es el autor de la famosa frase “no te des por vencido ni an vencido”.- ENRIQUE FINOCHIETTO. Nace en Buenos Aires el mdico Enrique Finochietto, quien se destac como docente, investigador e inventor de un gran nmero de tcnicas e instrumentos de ciruga.- JOE LOUIS. Nace en la ciudad de La Fayette (Alabama, EEUU) el boxeador Joe Louis (Joseph Louis Barrows) apodado el “bombardero de Detroit”, campen del mundo de los pesos pesados durante once aos y ocho meses, entre 1937 y 1949, rcord que hasta hoy no ha sido superado.- HARVEY KEITEL. Nace en el distrito de Brooklyn (Nueva York, EEUU) el actor estadounidense Harvey Keitel, quien ha trabajdo en ms de un centenar de pelculas. Fue premiado en Espaa, Italia y Alemania y nominado al Premio scar de 1991 como mejor actor de reparto en el filme “Bugsy” sobre el mafioso Benjamin Siegel.- PEPE CIBRIN. Nace en La Habana el actor, director teatral y dramaturgo argentino Jos “Pepe” Cibrin Campoy, uno de los ms destacados autores de teatro musical de la Argentina.- STEVIE WONDER. Nace en la ciudad de Saginaw (Michigan, EEUU) el msico y cantautor Stevie Wonder (Stevland Hardaway Morris), ganador de 25 premios Grammy, quien lleva vendidos ms de 100 millones de discos.- ALBERTO MRCICO. Nace en la ciudad de Corrientes el exmediocampista ofensivo Alberto “Beto” Mrcico, quien a lo largo de su carrera marc 132 goles en 616 partidos. Fue campen de la Primera Divisin del ftbol argentino con Ferro Carril Oeste y Boca Juniors.- LET IT BE.Se estrena en Nueva York el documental “Let it be” sobre The Beatles, el quinto filme de la clebre banda britnica, de 81 minutos de duracin. El documental, al que originalmente se llam Get Back, gan el Premio scar de 1970 a la mejor adaptacin musical por la cancin “Let it be”, pero ningn beatle acudi a recibir el galardn.- JUAN PABLO II. El terrorista turco Mehmet Ali Ağca, del grupo de ultraderecha Lobos Grises, hiere al papa Juan Pablo II al atacarlo a balazos en la plaza de San Pedro del Vaticano. A finales de 1983, el pontfice lo visit en la crcel, convers con l y lo perdon.- DELIA PARODI. A la edad de 78 aos muere en Buenos Aires la exdiputada Delia Degliuomini de Parodi, antigua colaboradora de Mara Eva Duarte de Pern, cofundadora del Partido Peronista Femenino. Parodi fue una de las primeras mujeres en ocupar una banca en la Cmara de Diputados.