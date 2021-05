Familias porteñas denuncian quita de vacantes y faltas por no enviar a sus hijos a la escuela

Segn las denuncias, "quienes no asisten, no acceden a la educacin a distancia".

Familias de la Ciudad de Buenos Aires denunciaron que fueron notificadas de lay que se le computaron faltas por parte del gobierno porteoante el aumento de los casos de coronavirus, inform el Ministerio de Educacin de la Nacin.Durante una reunin que mantuvieron este mircoles con el ministro de Educacin, Nicols Trotta, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, en la sede de la cartera educativa, las familias expresaron su "por sufrir sanciones indebidas o vivenciar situaciones de angustia frente a la decisin de no enviar a sus hijas e hijos a clases presenciales", precis la cartera educativaEntre las medidas que la secretara relev luego de haber dispuesto un canal de denuncias, figuran laLas denuncias detallan, adems, que muchas escuelas "no cuentan con los elementos bsicos para garantizar condiciones de higiene", mientras que los bolsones de comida "llegan en muy mal estado y se entregan tras largas filas"Segn las denuncias, "como herramienta de presin hacia las familias y hacia los directivos de las instituciones”, seal el ministerio.Los familiares manifestaron tambiny no sentirse acompaados".“Ampliaron la grieta entre las familias mismas, entre quienes tenemos temor de mandar a nuestras hijas e hijos en este contexto y quienes quieren sostener la concurrencia an en este contexto. Necesitamos que el Gobierno de la Ciudad nos escuche”, puntualizaron.El ministro de Educacin, Nicols Trotta, explic: “La poltica tiene que generaren un momento de tanta angustia. He sido y sigo siendo un defensor incansable de la presencialidad en las escuelas, pero con normas sanitarias y epidemiolgicas claras que preserven la salud""Somos promotores de la bsqueda del, porque priorizamos la educacin", agreg.El ministro destac: "Cuando en 2020 tenamos ms dudas que certezas, nos apoyamos en los consensos, en el dilogo constante con mis pares jurisdiccionales y los especialistas. Pero hoy ese espacio de unanimidad se ha complejizado por especulaciones electorales”.Trotta anunci que convocar a una nueva reunin del Consejo Federal de Educacin para abordar las problemticas que plantean las familias porque a la educacin "se la prioriza con consensos e inversin”.Por su parte, Pietragalla asegur, sobre la situacin sanitaria que en las ltimas semanas, la gravedad de los casos, la cantidad de terapias intensivas ocupadas y el nmero excesivo de muertes nos preocupa""No queremos que estas cifras sigan reproducindose. En este escenario de emergencia sanitaria nuestra posicin es muy clara:Es educacin con salud y esa es la consigna con la que se deben llevar adelante las clases en el AMBA y el resto del pas”, consider.El secretario de derechos humanos indic que ampliaron el canal de denuncias"para recibir tambin los reclamos de padres, madres, tutores y de trabajadores docentes y no docentes de la comunidad educativa"En ese compromiso nos sumamos desde la secretara”, indic.A la reunin asistieron los legisladores nacionales Gisela Marziotta y Paula Penacca; la legisladora portea Lorena Pokoik; y el legislador de CABA,Santiago Roberto, asi como tambin diversos coectivos como "La vacante es un derecho", "Familias del Mariano Acosta" y cooperadores escolares, entre otros.