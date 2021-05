Retomaron con máquinas y perros adiestrados la búsqueda de Abigail en Mendoza

Abigail Carniel, es de la localidad mendocina de Las Heras y est desaparecida desde el 15 de abril.

El operativo se realiz en un predio ubicado en Las Heras, a 9 kilmetros de la capital provincial.

El fiscal de Homicidios, Carlos Torres particip de la bsqueda.

La justicia retom este mircoles con mquinas y perros adiestrados la bsqueda de Abigail Carniel,sobre la calle Boulogne Sur Mer, en la localidad mendocina de Las Heras, hecho por el que hay dos aprehendidos, indicaron fuentes policiales y judiciales.Con la presencia del, personal de la polica de Mendozaretomaron los rastrillajes en el ex club Jorge Newbery, en bsqueda de la joven de 18 aos desaparecida frente a un predio ubicado en Las Heras, a 9 kilmetros de la capital provincial.El operativo comenz cerca de las nueve dentro del predio, a un costado de una casa container que haba en el lugar, all dos perros adiestrados de la Escuela de adiestramiento canino de Mendoza (Escam) recorrieron el sector con el objetivo de obtener pistas sobre el paradero de Abigail Carniel,En este contexto, se vivi momentos de tensin cuando los perros marcaron un rastro a un costado del container por lo que la mquina excavadora se centr en esa zona indicada por los canes.El operario removi escombros y tierra sin hallar nada, y cerca de las 14 el fiscal se retir del predio sin hacer declaraciones a la prensa por lo que se dio por terminado el operativo.La bsqueda de la joven en dicho predio comenz este martes y se extendi durante la noche y, en ese contexto,En la maana del mircoles, uno de ellos fue liberado porque la justicia no encontr elementos que lo vinculen con la causa.El fiscal Torres ahora deber determinar la responsabilidad de los dos aprehendidos que quedan, y est a la espera de los resultados de los cotejos de ADN realizados entre los familiares de Abigail y, indicaron las fuentes.Con el resultado negativo de este mircoles, la Justicia continuar la bsqueda de la joven desaparecida hace 27 das, que fue vista por ultima vez al bajar de un micro de la lnea 353, en una parada ubicada en calle Boulogne Sur Mer.Los investigadores no descartan ninguna hiptesis sobre el paradero de Abigail y continan con la bsqueda en diversos puntos del barrio Sargento Cabral y otros puntos de rastrillajes en la localidad de Las Heras.